陳芳明《深淵與火》：江南事件的陰影下

文：陳芳明

江南事件的陰影下

1.

一九八○年代於我是浩浩蕩蕩的激流，穿越時通過太多的急湍與沖刷。每當回首瞭望時，總覺得自己深陷其中，感受自己不斷上下浮沉。那是一條無岸之河，似乎找不到任何中止點，甚至也找不到水流的盡頭。那是我最驚險的生命階段，即使在今天回望之際，不免有著此身雖在堪驚的餘悸。幾乎可以細數醜惡的權力奪走多少生命，一九八○年的林家血案，一九八一年的陳文成命案，一九八三年的盧修一被捕，一九八四年的江南事件，一九八九年的鄭南榕自焚。每一個受害的生命，距離我特別遙遠，也特別接近。那時不免常常假想，這些被政治犧牲的幽魂，其實是代我受罪。那段時期，曾經接到無數恐嚇的電話，也接到許多威脅的信件。死神從來沒有如此靠近我，每當起床時，總會自問是不是還在人間。

那時我住在聖荷西北邊的一座木屋裡，到達舊金山的路程大約一個小時。受害的江南就在舊金山的漁人碼頭經營禮品店，每天早上從戴利城（Daly City）出發去上班。一九八四年十月十五日的早上九點，江南準備去上班，打開車庫時，陳啟禮率領兩位殺手開槍刺殺。江南的額頭、胸口、腹部都中了一槍，當場斃命。這種殘酷的行刑方式，正好是國民黨威權體制的縮影。江南因為寫了一部《蔣經國傳》，完全無法被當權者接受，所以才迢迢千里派遣槍手，進行報復式的暗殺。國民黨領導人顯然忘記，美國是非常尊重言論自由的國家。任何人因為書寫或發言而遭到干涉， 是不可能獲得原諒。江南之死，使得一九八○年代的政治死亡事件獲得中止。事件爆發後，整個舊金山灣區的華人社區，都生活在恐怖陰影之下。

我並不覺得訝異，在洛杉磯編輯《美麗島週報》時期，我就持續收到許多恐嚇信。身為流亡者，其實早已超脫生死之外。但是寄來的信件，有時是以紅色筆跡寫下恐嚇語言。在辦公室獨自閱讀時，不免覺得毛骨悚然。江南事件的發生，才讓我真實感受到恐嚇信絕非虛言。籌備中的《台灣文化》雙月刊，也就在那段時刻積極進行。這份刊物，是由陳文成紀念基金會所支持，並且希望可以讓海外知識分子有一個發言管道。當我接受總編輯的職位時，就知道這是一個艱難的任務。伴隨著江南事件效應的擴大，在很多時刻覺得特別孤立。

在同一個時期，柯旗化先生也在台灣辦了一份《台灣文化》月刊，背後的支持者是陳永興。柯旗化是我的左營同鄉，他所編寫的《新英文法》，是整個高中時期的重要參考書。他是師範大學英語系的學生，在學中無故遭到羅織而成為政治犯。有很長一段時間，故鄉的街坊鄰居都盡量避開，不提他的名字。必須到高中時期，我才知道柯旗化這個名字所代表的意義。他身上所受的傷痕，就是戰後整個台灣的共同傷痕。他出獄時，整個社會已經受到全球化浪潮的席捲。縱然他遠在台灣編輯刊物，但是在心靈上覺得他非常靠近。有許多失落的感覺，也是在編輯《台灣文化》之際，一點一滴慢慢收拾起來。

生命裡，嘗到最寂寞的滋味，也許就在這個時期。在洛杉磯編輯《美麗島週報》的時候，辦公室至少有一群工作夥伴。但是，單獨編輯這份刊物時，卻完全由我獨自徵求稿件，也獨自編輯雜誌。我的編輯室，就是家裡的餐桌。每當稿件蒐集齊全後，便開車到一位打字小姐的家裡，她的名字是王春英。移民舊金山灣區不久，經由陳永興的介紹才得以認識。王春英是非常有效率的打字快手，她自己備有一台中文打字機，正好與我合作無間。當所有的文章都變成打字稿時，便是我開始剪貼編輯的時候。

在餐桌上，我攤開一張準備印刷的硬紙板，開始剪貼事先打好的文字稿。分門別類，決定文章的先後順序，每一期大約有八十頁，因此必須準備好八十張的硬紙板。早上兩個小孩出去上課時，我便開始工作。下午四點，兒子與女兒放學回來， 編輯工作就告一段落。由於是雙月刊，每兩個月必須勻出一個星期的時間，全心投入編輯，直到整本雜誌編好。那是非常有規律的生活，每次把編輯好的雜誌版型， 寄到紐約的基金會，剩下來便是我閱讀與書寫的時刻。

生活雖然很辛苦，卻是我與家人最緊密的時期。孩子放學回來時，就跟他們在後院童言童語。有時也會開車去一家甜甜圈的店Winchell’s Donuts，我喝咖啡，他們喝可口可樂。到現在，我還是強烈懷念那罕見的時光。兩個孩子很喜歡去那裡，因為可以常常遇到警察。只要看到穿著筆挺制服的高大警察走進來時，兒子的眼睛就開始閃閃發亮，甚至有時候也會主動與警察聊天。有一次兒子跟他們說，以後長大也要當警察，總是讓他們笑得非常開心。稍後也會帶他們去社區圖書館，兩個孩子在書架之間來回徘徊，最後總是抱了一大堆童書帶回家。

多少年後，我總是不時回到那段歲月。我一方面在家裡工作，一方面看著他們成長。有時也會一廂情願想像，如果那樣的歲月可以持續下去，一定可以使我的人生非常幸福。只是內心裡，一直有兩股力量在拉扯。在編輯《台灣文化》的日子裡， 也正在撰寫《謝雪紅評傳》，同時也定期為台灣的報紙撰寫政論。那可能是生產力最旺盛的時期，每個星期至少發表三篇政論。一九八七年宣布解嚴後，報禁也一併解除。除了定期為《自立晚報》寫稿之外，也在高雄的《民眾日報》、《台灣時報》發表政論。

總覺得，返鄉的日期就在不久。那年九月，特地驅車到舊金山的台灣辦事處申請護照。自從美麗島事件發生那年，我的中華民國護照就被吊銷，從此成為一名沒有國籍的人。我到日本參加魯迅會議時，反而是美國移民局給我一份「白皮書」，可以作為臨時出入境之用。在白皮書的國籍欄，打了四個英文字母：NONE，那是我第一次嘗到無國籍身分的滋味。終於辛苦等到台灣宣布解嚴，便覺得自己應該可以恢復國籍身分。在辦事處裡，櫃台小姐遞給我一份全新的中華民國護照時，內心充滿了喜悅。我隔窗向裡面的小姐請教，持這份護照就可以回去台灣了吧。沒有想到櫃台內的回答是，這個護照只是證明你的身分，但是不能回國。聽到這樣的答覆時，簡直無法置信。原來護照的號碼第一個字母是「X」，我後來才知道，一般護照的字母是「M」。

站在那裡，我久久說不出話來。面對窗內的小姐，我不免說出憤怒的內心話，「中華民國在國際上都得不到承認，現在這份護照竟然也得不到中華民國的承認。」窗內小姐只是冷冷看著我，完全不發一語。那可能是一九八○年代，最感受傷的時刻。第一次才明白，返鄉的道路竟是這般遙遠。站在舊金山的街頭，強烈陽光所投射的大樓陰影，完全覆蓋了我的心頭。那時是夏天，海風吹來時，竟也傳來一絲寒意。在那怔忡的時刻，似乎又接受一次嚴重打擊。第一次是在西雅圖的一九七九年，被當時的領事館拒絕護照續簽時，我第一次感受到政治權力是如此傲慢。窗口內的辦事員完全不給我任何理由，只是輕蔑回答我：「你自己知道理由。」但是到今天，我還是無法釐清拒絕續簽的理由。如果是因為我在校園的同學聚會時刻，說了一些對政府的批評，因此而被密告，這恰好可以證明國民黨在海外的校園間諜，確實是特別猖獗。我曾經是沒有國籍的人，如今擁有了國籍，卻還是找不到返鄉的道路。

2.

一位手無寸鐵的作家，竟然勞動刺客遠道而來，並且被斃命於自己家裡的車庫。那種行刑的手法，確實過於野蠻，毫無人道可言。事件發生後，美國聯邦調查局就立刻從飛機旅客的名單，查出是由陳啟禮率領兩位兇手在前一天晚上抵達。江南遭到槍擊斃命之後，這些兇手在當天下午又立刻離境。這個事件震動了整個華府，陳啟禮背後的更高支使者，終於被查出是蔣孝武。如此毫無人道的行徑，顯然與上海黑社會的野蠻刺殺完全沒有兩樣。剩下來的都變成了歷史，美國國務院要求中華民國政府必須做出恰當解釋。那是對自由國家的言論人權構成極大傷害，也使美國政府疏於對人民的保護而臉上無光。那是國民黨統治台灣以來，最為慌亂而狼狽的階段。從海外回望台灣，似乎可以嗅出蔣經國所掌握的權力不再那麼穩定。這位為台灣展開十大建設的領導人，進入八○年代以後大權旁落，以致所有的政治秩序顯得特別混亂。

也正是在那段時期，為了緩衝江南事件所帶來的負面影響，美麗島事件的政治犯也開始獲得釋放。一九八六年秋天，呂秀蓮出獄以後便申請出國，她到達的第一站是舊金山。她停留的一個星期裡，特地到聖荷西來訪問我。將近七年的坐牢經驗， 似乎沒有摧毀她的堅強意志。她坐在我家客廳，已是夜晚時分。呂秀蓮是相當健談的人，她在入獄之前曾經出版三本書，包括《尋找另一扇窗》、《新女性主義》、《台灣的過去與未來》。對於台灣的女性主義運動而言，呂秀蓮應該是最早的開拓者。身為黨外人士，她所看見的台灣社會，比起一般政治運動者還更深遠。如果我在女性議題上受到啟蒙的話，必須承認，呂秀蓮是最早開啟了我的全新視野。

在華大時期，我也接觸了她的《台灣的過去與未來》，在我早期的史觀塑造過程中，她的這本書具有相當大的分量。畢竟在那段時期，台灣史的建構還處在荒涼階段。由這位黨外女性所寫出來的歷史作品，確實使我開了眼界。在出國之前，就已經讀過她所出版的《新女性主義》。那是一九七○年代的初期，捧讀那本書時，其實不甚了了。這自然是可以理解，畢竟在那段戒嚴時期，所有的知識傳播都與戒嚴體制的價值觀念互通。所謂戒嚴體制，那時還停留在男性中心論、異性戀中心論。在性別議題上，閱讀她書中的女性觀點，不僅覺得陌生，而且也有相當程度的抗拒。現在重新回望時，自然而然就覺得她確實是走在時代的最前端。當年她從國外回來，顯然已經受到西方第二波女性主義運動的影響。那時我才從台大歷史研究所畢業，所受的訓練都完全脫離不了父權的思維方式。

我那種僵化的思維方式，必須等到出國之後才發生鬆動。尤其在西雅圖的華盛頓大學，開始接觸左派的理論，才慢慢學習站在弱勢者的立場，重新考察自己曾經所吸收的學問。經過《美麗島週報》的政治洗禮之後，才獲得脫胎換骨的契機。美麗島事件發生時，我大約可以理解呂秀蓮所提倡的女性主義。到今天，我仍然記得， 黨外運動的張俊宏曾經質疑她的女性立場，寫了一本小冊子，題目是〈女人，你的高跟鞋還要多高？〉。這可能是一九七○年代風氣欲開未開之際，台灣男性出自本能的抗拒吧。呂秀蓮與張俊宏之間的初步交鋒，似乎可以視為一個時代的預兆。那是我離開台灣之前，所留下的最深刻印象。呂秀蓮後來又與一群女性工作者成立拓荒者出版社，發行一系列的有關女權意識的書籍。這確確實實是拓荒的工作，她日後會參加美麗島雜誌社，顯然與她的女性意識息息相關。

她到達舊金山時，經過朋友的聯繫，決定要來我的住處探訪。我自然是非常期待，畢竟她被逮捕時，我也在《美麗島週報》為她寫一首詩。在台灣史的領域上，她應該是我的前輩。《台灣的過去與未來》的封底有她一張照片，側坐在一把椅子上。我的朋友畫家謝里法描摹那張照片，而完成一幅巨大的油畫。後來我才知道，謝里法與呂秀蓮有親戚關係。謝里法的原生家庭也是姓呂，最後過繼到謝氏家族。那張油畫由林衡哲醫生購買，卻寄放在我洛杉磯時期的公寓裡。那是一種神祕的連結，因為在此之前從未與呂秀蓮有謀面機會。由於那張油畫懸掛在我公寓的客廳，我似乎與她有一種熟識已久的感覺。當她決定前來相聚，我內心自有一種殷切的期待。

呂秀蓮來到家裡時已經是晚上八點，我的兩個孩子也在等待，因為我告訴他們這位訪客也是他們所熟悉，油畫中的那位人物就是她。她來按門鈴時，全家都很興奮，我兒子搶先去開門。門啟處，她帶著微笑走進來。傳說許久的呂秀蓮真實出現之際，其實也有一種陌生感。她舉止從容，完全看不出是一位甫從監獄出來的受難人。至少她的氣色甚佳，談吐非常大方。陪她來的台灣同鄉為我們介紹彼此之後， 她選擇靠窗的沙發椅坐下來。曾經在監獄所遭遇的折磨，似乎未曾在她的神情留下任何痕跡。我相信那是一種超越，也相信她不輕易讓過去的苦難流露出來。聽她平靜說話時，我反而有一種心安。

她與陳菊關在一起，這常常讓我聯想到台灣歷史的重要暗示。那段時期，總覺得這兩位女性帶著台灣歷史走過街頭，走過軍法審判，走過高牆後面的牢房。而這樣的女性史，必須通過如此艱難的政治折磨，最後才能找到出口。我坐在呂秀蓮對面的椅子上，專注凝視她說話時的神情，更加使我覺得台灣女性不凡的精神。畢竟她已經走了那麼遙遠而曲折的道路，到達我的客廳時，她已經接受過美麗島事件的洗禮，也經過傲慢體制的軍法審判。當她在說她的未來規劃時，不禁讓我神往，我常常想，如果自己也留在台灣的話，恐怕也無法躲過軍法審判。在內心裡，我不免會這樣想，呂秀蓮與他們同輩的運動者，其實是在代替我們這個世代承受各種政治的苦難。當他們完成這樣的試煉，我們這個世代自然而然就獲得豁免權。

尤其她提到，坐在牢房裡，她使用各種可以找到的紙張開始寫小說。在最匱乏之際，她甚至在衛生紙上繼續把未完的故事寫下去，那部小說就是後來出版的《這三個女人》。事實上，小說中的三個故事其實都是在描繪台灣歷史發展的過程。台灣就是女性，始終扮演著被命名，被定義，被解釋的角色。女性的故事必須由女性作家來撰寫，才能點出她們在歷史上跌宕起伏的命運。在美麗島運動中，想必她本人也嘗盡了男性權力的滋味。所以在獄中最孤獨的時刻，才能夠那麼清晰把女性命運的曲折，那樣真切描繪出來。當她說，還會繼續參與女性運動時，我便更加明白她的意志有多堅強。從一九七○年代初期以來，這可能是我最靠近她的一次。而且可以真實感受，她從容說出內心話時，是累積多少年的鍛鍊與修養。在室內燈光下，她的前額一片明亮，那可能是我記憶中最好的北加州的夜晚。

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書籍介紹

本文摘錄自《深淵與火》，印刻文學出版

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作者：陳芳明

那些走向街頭的年輕人，正是我的世代。

時代是那樣絕情，唯一能夠信任的，是我蒼涼的靈魂。

生存在畸形的年代，無法避開畸形權力的氾濫。

美麗島之後，隔著海洋瞭望台灣，戰後新世代巍然站起。

在洛杉磯三年多的歲月，赤裸裸的政治事件，讓浪漫主義者為了生存，生命之旅完全改變航線──

他借由書寫這救贖的過程，跨過人格重塑的一道閘門。

威權掌控者可以囚禁美麗島人士，卻關不住年輕世代的激進思考。

而新生代的視野與氣度，也與前十年的黨外運動有了區隔。

這趟回鄉的旅程注定孤寂，荒涼，苦澀，

但無論多麼艱難，都必須單獨走下去。

接續《革命與詩》後，陳芳明另一抒情之作《深淵與火》，

在最苦悶的時刻裡，終結流亡，不再缺席。

本書特色

以文學形來過濾記憶，海外十年的深刻體認

從海外黑名單談起，找到回鄉之路

繼《革命與詩》之後，陳芳明另一抒情散文之作

Photo Credit: 印刻文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九