「空氣盒子」錯了嗎？數據和環保署的不一樣，立委說要刪預算惹議

由中研院和民間業者合作的「空氣盒子」空品，近來成為台灣民眾查看周遭空品的好幫手，不過昨（14）日在立法院，民進黨立委吳焜裕卻提出質疑，指「空氣盒子」的檢測器並不符合化學分析的規範，讓民眾看了數據，就誤以為環保署的空品監測器數據是錯的，甚至造成恐慌，揚言要刪除計畫預算，引發爭議；空氣盒子和環保署的空品測站到底差在哪呢？

空氣盒子是一款市售的簡易空氣品質感測器，根據官網說明，它提供即時PM2.5監測資料、溫度與相對濕度資訊並在Edimax Cloud平台上呈現，民眾可用app隨時監看各據點的空品資訊。

根據中研院網站「研之有物」，空氣盒子是中研院資訊科學研究所研究員、資訊服務處處長陳伶志帶著團隊一手催生的計畫，採用開放資料（Open Data），並且和民間團體、新創公司、g0v等組織合作；隨著人民越來越關注空氣品質，空氣盒子現在也被廣泛使用。

立委質疑：和環保署測的不同，造成民眾恐慌怎麼辦？

根據立法院的直播，立委吳焜裕提出的質疑是，作為空品檢測器，空氣盒子並沒有符合分析化學的幾大原則包括是敏感度、準確性以及穩定性；和環保署所使用的空品測站相比較，環保署的空品測站架設位置、測量方式、感測原理等，都基於較嚴謹的環境工程規範，高度一般在10公尺，但空氣盒子因為是要測得民眾一般在路面上呼吸到的空氣品質，高度約為3公尺，吳焜裕問「這測出來的結果，代表的意義有一樣嗎？民眾又理解差在哪嗎？」

《聯合報》報導，由於空氣盒子監測的點遠多於環保署的空氣監測站，網站指標呈現方式也有異，同一天兩者顯現空品結果略有不同，如11月8日幾乎全台空品拉警報，環保署空品網顯現北部、台中忠明、雲嘉南及高屏地區的空氣品質指標都呈紅色警示，空氣盒子網站則顯現細懸浮微粒PM2.5或空氣品質指標AQI西半部，有些則出現了更嚴重的紫色警報。

吳焜裕認為，民眾在不理解的情況下，以為環保署空品監測站的數據是錯誤的，當空氣盒子顯示PM2.5的濃度很高時，大家都嚇壞了，他認為中研院的基礎研究還不足夠就把數據都放在網路上，造成民眾恐慌非常不好，一度揚言要刪除中研院、科技部此計畫的預算。此發言也引發爭議，不少人批評立委「以為刪除了預算就看不到空污」。

為什麼測出來數據會有差？

環保署網站上說明，空氣盒子的簡易感測器的原理是，將空氣中微粒導入光學散射原理的感測區域，在未經粒徑篩選方式下，以光學方式（光散射原理）量測不同粒徑微粒數量，再經轉換為PM2.5質量濃度。

當光線照射到微粒表面，會有反射、散射等效應，這些效益會因微粒粒徑、形狀及表面粗糙情形而不同，同時也與光的波長有關。而當微粒含有吸水成分（例如硫酸鹽、硝酸鹽等），微粒外形、粒徑會因吸收空氣中水分而改變，進而影響測定結果。

《聯合報》報導，陳伶志會後受訪表示，由於環保署空氣監測站全台僅77站，測的都是空曠地區10到15公尺的空中，測的是大氣平均濃度，不能有偏差值，所以都選通風良好的地方測，用的是傳統環工研究的感測方式。

但空氣盒子關注的是人人感知的空品狀況，如氣喘者旁邊若有煙囪，就該避免，因此在全台布有3000個點，測站也就在一般生活場域，是用最新的方式測，測量高度雖然和環保署差不多，但測出結果自然會有所不同。

環保署的網站上則進一步說明，像空氣盒子這種簡易感測器在測定PM2.5時，為了減少感測器的體積，各種可能干擾空品的因子排除機制，並未納入設計，包括粒徑、溫溼度干擾等，因此測值容易出現誤差。

此外，簡易感測器利用光學原理測定的微粒粒徑，稱為「光學粒徑」，這與一般量測或呼吸過程有關的「氣動粒徑」也有差異，至於簡易感測器使用空氣擴散原理或馬達抽取空氣樣品，都與標準測站使用精準流量控制器進行控制不同，這些都是會影響測定結果的重要因子。

環保署對比兩者間的資料，發現空氣盒子感測器數據，經常為標準測站的2倍以上，但進一步的可能原因為何，是否因為空氣盒子缺乏「自淨」的功能，這些都還需要後續的研究。

綠色消費者基金會的方儉則在臉書上指出，雖然其數值與環保署比對有較高的現象，但是在污染程度趨勢上是一致的，而他從「測量系統分析」的5種特性：重複性、再現性、偏倚（準確度）、線性、穩定性等方面來看，空氣盒子除了與「真值」的偏倚外，其他在一般民生使用都合適。

民眾是24小時在自己家中（室內或室外）監測其活動環境，立委不應該拿2種不同功能、目的的測量系統去比較誰準、誰不準，誰可用、誰不可用，「空氣盒子」的功能是讓民眾有所警覺，不是恐慌，當然可能引發民怨，但是感受空氣污染是事實，政府應苦民所苦，更要「有感」。

陳伶志強調，吳焜裕是用環保署角度講標準量測，主要是科學用途，和空氣盒子從人的需求出發、關注每人周遭空品的日常用途不同；空氣盒子現已和全球40個國家合作，全球共有6000個點，由於該計畫預算來自前瞻預算，全台中小學也都已布站完畢，相信吳焜裕不會真的刪預算。

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核稿編輯：羊正鈺