《2049海洋強國夢》：前進南沙才是中國「海洋石油981」的戰略使命

文：胡波

「海洋石油981」西沙首秀成效與未來部署

2014年五月初，中國深海鑽井平臺「海洋石油981」赴西沙群島中建南附近進行鑽探任務。中國海事局5月3日發佈《瓊航警第0033號》航行警告，宣佈5月2日至8月15日期間，「海洋石油981」號鑽井平臺在以北緯15度29分58秒、東經111度12分06秒點為圓心，一海里為半徑範圍內進行鑽井作業，其他無關船隻禁止駛入。而越南無視上述航行警告，反而派遣大批船隻對中國鑽井作業實施強力干擾。越南派出潛水蛙人，還在水中釋放大量漁網和大型障礙物，「這對中國船舶設施和人員構成了安全威脅，也對正常的航行安全構成了威脅」，是赤裸裸的挑釁行為。中國船隻不得不採取艦艇衝撞，以及發射水炮的做法，對越南艦艇進行反制。中國護衛船隻與越南干擾船隻隨即在中建島以南17海里附近形成激烈對峙。

對峙期間，中越雙方在軍事、外交、法理等各方面展開激烈爭鬥，高峰時期，雙方在現場的各類船隻近200艘，中建南對峙事件也引發了世界的高度關注。對於中國的此次行動，國內外均毀譽參半。支持的論點認為，實施中建南專案很好地展示了中國的維權決心，對相關國家構成強有力震懾；而批評的觀點則指出，中建南項目沒有必要，該區塊油氣開採價值不大，而且惡化了與越南的關係，「樹未大而風已招」，還會加深南海周邊其他國家的警覺。

就操作層面而言，部分輿論對「海洋石油981」來也匆匆、去也匆匆的行動難以理解，感覺軍國大事形同兒戲。特別是，提前撤退有屈服外部壓力的嫌疑。7月15日，中國石油集團和中海油田服務有限公司突然發佈消息稱，「海洋石油981」鑽井平臺已順利完成了在西沙群島中建島附近海域的鑽探作業，並按計劃轉場至海南島陵水項目繼續作業，這比預定的時間提前了一個月。聯想當時美國頻繁就中建南案對中國施壓，7月10日美國參議院外交關係委員會更是通過412號決議案要求中國撤回981鑽井平臺。因而，此次轉場難免引起了世界各國觀察家和媒體的種種猜測，究竟是正常的轉場，還是為了「消氣」外交而進行的戰略撤退？

不過，屈服壓力而妥協的說法不太可信。中建南專案開展兩個多月來，越南持續在現場對中國鑽探作業進行干擾，一直向中國施壓並尋求國際支持；而美國在外交及輿論等方面明顯「挺越壓中」，多次就該案指責中國。只是效果不彰，越南缺乏迫中國退讓的硬手段，而美國則缺乏強力干預的決心。在現場，5月初越南就漸趨下風，其公開炒作中越對峙事件正是為了彌補自己力量上的不足；在外交上，越南也僅是獲得了美日等國對其的口頭同情和支持，並沒有得到太多實質的幫助。連美國總統歐巴馬、國防部長哈格爾等高官出面都未解決的問題，難道會因為美國參議院外交關係委員會的二十餘個議員通過的沒有任何約束力和法律效力的決議而出現轉機？

提前回撤客觀上的確有舒解地區緊張局勢，緩和中越及中美關係，但絕非轉場的主要考慮因素。綜合各方資訊來看，提前完成既定目標很可能是撤離的根本原因。深海油氣開發是一項非常複雜的經濟活動，至少也得經過實地測量勘探、資料分析、試鑽及正式開採等多項流程。中建南區塊此前只是進行了粗略的海底三維地震測量，確定了鑽井位置。此次981鑽井平臺在開展專案前並沒有做詳細的研究和經濟測算，其主要經濟目的在於獲取海底地質資料，為後續決策做依據，帶有較強的試鑽性質。

由於相關資料和計畫不盡詳細，導致鑽探週期不可能設計得那麼嚴謹而精准，原定的三個多月時間具有較大的彈性。已經打下了兩口井，獲得了必要的資料，在資料沒有得到綜合分析前，981鑽井平臺留在現場徒勞無益。「有關企業將在分析和評估所取得的地質資料基礎上，研究制定下一步工作方案。」中國外交部的這種表態也並不全是官方辭令，很可能就是實情，即981鑽井平臺此階段的工作任務確已結束。當然，中建南項目打的也是「政治井」，政治動機也是該項目開展的重要原因。透過這次角力，很好地展示了中方強大的實力和意志，用實際行動宣示捍衛了主權，同時對周邊國家及美國等域外國家的立場及底線做了一次試探，政治方面也已到了見好就收的時候。

颱風等天氣問題是轉場的直接原因。南海地區7月中下旬開始進入颱風多發季節，2014年第九號颱風「威馬遜」於7月12日下午在西北太平洋洋面上生成，來勢兇猛，預計7月18日左右到達西沙及海南島附近。981鑽井平臺雖不懼颱風，但跟隨其左右的護衛、補給及服務等眾多船隻的抗颱風能力就遠不那樣樂觀。既然已經達到了目的，天氣又將突變，在颱風來臨之前開始撤離現場無疑是明智之舉。

中建南事件之後，中越都宣稱取得了重大勝利，中國國內輿論也呈現出多元的解讀和闡釋。其實，拋開眼前的得失不論，對於中國而言，中建南專案無疑是一次重大突破，它對中國南海經略的作用和意義將遠遠超過該項目本身。

一是對西沙附近海域的地質構造有了最直觀的認識，有利於後續研究及開發工作。與一般的間接測量工具不同，此次981鑽井平臺直接打下勘探井，獲取了中建坳海底第一手的地質標本。根據中石油發佈的資訊，這次鑽探工作在設計目的層發現了油氣顯示。從對已獲取地質資料和資料的初步分析結果來看，中建坳陷具備基本的油氣成藏條件，有一定的油氣勘探潛力。

二是為中國在敏感海域進行作業累積豐富的處置經驗。此次中建南專案是中國首次在遠離大陸的遠海，特別是在複雜敏感海域進行的作業。期間，中國為保障平臺正常作業，與越南在現場內外進行著針鋒相對的綜合較量，圓滿完成了各項任務，獲得了政治、外交、執法、軍事及輿論等各方面的豐富經驗。毫無疑問，這些經驗將為中國未來在南海其他敏感海域的勘探開發提供有益的參考借鑒。

三是有力震懾了越菲等國的囂張氣焰，並將改變南海油氣開發格局。對於南海其他爭端方而言，「海洋石油981」鑽井平臺帶來的壓力要遠遠超過航空母艦，因為中國成為南海爭端各方中，唯一擁有自主深海鑽探裝備與技術。隨著南海爭端的日益激化，以經濟效益為先的區域外石油公司在與越菲等國合作時，面對越來越大的安全風險和不確定性成本將不得不更加謹慎，而中國依靠自主裝備和技術，將逐漸成為南海油氣資源開發的最大主導者。981鑽井平臺中建南開鑽後，越菲等國日益惴惴不安，擔心中國在更為敏感的南沙海域進行鑽探，可以預見，越菲等國今後在油氣開發問題上將不得不有所收斂，否則就可能落中國以口實，招致中國攜981鑽井平臺進行報復性開發。因此，該平臺至少可以抑制越菲等國的油氣開發勢頭，產生冷卻南海爭端的作用。

此次中建南項目，981鑽井平臺不過是初露頭角，小試牛刀，西沙以南的南海中南部區域才是其真正用武之地。事實上，綜合多家國際權威機構的評測資料，西沙周邊並不是油氣資源的富集區域，西沙海域西部盆地區（即此次中建南項目所在地）雖具備形成油氣藏的生油、儲層、蓋層、圈閉、運移和後期保存等地質條件，有一定的開發前景，但根本無法與南沙附近海域相提並論。從南海各爭端方的開發佈局來看，大多數井也都集中在南海近海大陸架和南沙沉積盆地周圍。所以，西沙不會是未來中國遠海油氣的開發重點。

逐漸向南沙進發才是「海洋石油981」的真正使命，不過這是一個長期而艱巨的過程。南沙的補給難度與西沙不可同，且南沙的地緣環境更為複雜，中國大陸當前處於絕對的劣勢，在南沙周圍的行動能力很弱，受到的掣肘較多。關鍵是中國在南沙缺乏較大的補給和護衛基地，無法為如此大的平臺提供各類基本保障。中國所控制的幾個島礁設施十分簡陋，連自保自衛都有困難，更不用說為鑽井平臺提供支援。要改變這種狀況，眼下唯一可行的辦法就是圍海造島，中國已經開始了這方面的工作，一旦南沙的前置基地構建完畢，「海洋石油981」去南沙打井就有了基本條件。但在未通過商業評估之前，中國不可能動用龐大的981鑽井平臺到南沙去。

在中國日益增強的軍事威懾之下，南海的油氣開發和圍海造陸將越來越成為中國在南海維權和拓展海洋空間的兩大最現實可行的戰略手段。「海洋石油981」兼具生產平臺和戰略工具的雙重屬性，其活動和作用註定將成為未來南海角力中的一大看點。

相關書摘 ▶《2049海洋強國夢》：中國軍事力量要怎麼「走出去」？

書籍介紹

本文摘錄自《2049海洋強國夢：中國海上權力崛起之路》，凱信企管出版

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作者：胡波

2049年是中華人民共和國成立100周年，中國希望突破海洋地緣困境，海上實力超越美國，他們的目標是全球！

為什麼台灣一定要關心？

跟台灣有什麼重大關係？

會讓台灣有什麼樣改變？

所有的答案，都在這裡。

「到2050年，中國將收復台灣，占領南海的多個爭端島嶼，吞併印度「阿魯納恰爾邦」（中國藏南地區），從日本手中奪回釣魚台、解決東海劃線問題……」這番領人瞠目結舌的言論，竟出自印度空軍司令阿魯普．拉哈在一個會議上的談話。

印度洋及南海是中國重要資源的運輸航道，中國必須要能確保航道的安全暢通，才能免於日本二戰在資源上慘敗的經驗，在資源的補給上立於不敗地位。

中國的將軍尹卓曾在央視節目中強硬表態：「台灣、東海、南海是我們中國的核心利益，誰損害，我們就動武。」

中國境內的專家們也表示「現在以美日為代表的勢力，將台灣、東海、南海三個問題絞在一起，唯有台灣問題解決了，其他兩個問題才能有理、有利、有節地迎刃而解」。

總結以上種種：中國海洋戰略力量的崛起，最大關鍵就是台灣！

中國的企圖我們怎能不去了解？！我們怎可不去關注？！

遼寧號航空母艦艦隊的成軍、殲20殲31隱型戰機、中國隱形無人飛機（UAV），運20戰略運輸機，東風21D中型反艦導彈、055型大型導彈驅逐艦等武器的陸續建造，在在顯示中國是有備而來的。瀕海的中國，如何由陸上力量的「大陸型」國家轉變為「海洋型」的海上強國？

本書作者早在2012年推出了關於海洋戰略研究的專著《中國海權策：外交、海洋經濟及海上力量》，該書出版以來，受到了中國境內外各大媒體的高度關注和好評。本次特別針對釣魚島、東海劃界、南海以及印度洋航道安全等熱點問題做更深入明顯的著墨，並對外交、海洋經濟和海上力量做了詳細闡述與剖析。

Photo Credit:凱信企管

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航