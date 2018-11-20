《2049海洋強國夢》：中國軍事力量要怎麼「走出去」？

文：胡波

海洋之於陸地的最大區別在於其開放性，中國要想真正維護自己的國家安全及利益，就不能局限在近海設防；強國之於弱國的一大特徵是責任的國際化和世界性，除了管理好自己的事務和進行自我防禦之外，還需要能夠提供國際安全保障，以塑造並維護國際秩序。無論是維護自身，還是推動國際公義的發展，中國軍事力量都必須有自己的外線戰略，準備在世界進行力量建設與佈局。

中國軍事力量「走出去」

所謂軍事力量「走出去」是指一國在其領土及近海空間以外進行的軍事部署與行動。美、英、法、俄等軍事強國都長期在海外保持著有效軍事力量，並頻繁進行海外軍事行動；印、日等新興軍事大國也積極謀劃走向海外。中國尚無軍事力量「走出去」的籌畫和設計，不過，形勢比人強，無論是亞丁灣的護航，還是利比亞撤僑，以及馬航MH370搜救等海外行動，中國軍事力量「走出去」已經遠遠走在了理論與戰略規劃的前面。為了向國際傳遞更清晰的戰略意圖，構建和平有序的國際秩序，中國應探索一個符合實際、行之有效的總體方略。

一、必要性——為什麼要「走出去」

國家利益是國家一切對外行為的主要動機，中國軍事力量「走出去」首先是維護與拓展利益的需要。任何一個國家，伴隨經濟力量走向世界，其軍事力量也會跟著「走出去」，中國不會是例外，中國經濟「走出去」也必然導致軍事力量的「走出去」。中國已是一個利益全球分佈的國家，世界任何地方的風吹草動都有可能與自己息息相關，世界各地的暴力活動、恐怖襲擊、武裝衝突、地區動盪等常常威脅著中國的海外利益及公民的財產與生命安全。然而，中國尚缺乏維護海外利益的強力手段，大多數情況下，不僅在面對大型恐怖組織或敵對國家進行的有組織侵犯時不能依靠軍事「硬實力」，甚至在遭遇單個人或小團體發起的敵對行動時也無法有效應對。

沒有穩定的周邊安全環境，任何大國的崛起都將是脆弱不堪的，維護國家安全與拓展戰略空間也要求軍事力量「走出去」。如前文所述，一個大國必然有特定的發展空間和利益邊界，維護、防衛這些利益的最佳辦法不是再去構造一個「海上長城」，而是衝出邊界，在自己的核心利益邊界之外展開積極的政治、經濟和軍事行動，以化解、牽制、威懾外部不友好因素，緩和、消除潛在威脅，保持地區的和平與穩定。中國這樣的陸海複合型國家在海洋防禦方面有著先天的劣勢，歷史經驗和地緣政治理論也一再證明，中國軍事力量如果僅局限在本土和第一島鏈附近的近海空間範圍內佈局，將在與外部的戰略競爭中處於極為不利的地位。

中國必須爭取在第一島鏈外的西太平洋和北部印度洋保持有效的軍事力量，以維護海上戰略通道安全，並牽制戰略對手可能發起的不友好行動。另外，跑馬圈地和大艦對決的時代已然過去，戰爭變得少了，對於中國這樣的後起之秀而言，遠洋軍事演練和非戰爭軍事行動將成為促進軍隊戰鬥力生成的主要途徑，中國軍隊需要「走出去」進行練兵。

此外，中國軍事力量「走出去」也是為了提供區域和全球性的「公共服務」。由於近年來美國的相對能力下降及承擔世界責任的意願降低，西方其他大國又普遍遭遇經濟危機和發展困難，國際公共服務的供給遠低於需求，國際秩序走向「失序」，恐怖主義、大規模殺傷性武器擴散、毒品走私、海盜、海洋環境、自然災害等問題頻發，維護世界的和平與穩定、保障海上安全及海上航行自由等重大任務亟待中國這樣的大國挺身而出。

中國一貫注重維護世界和平，積極為聯合國維和提供人力、物力和財力，為國際災害救援無條件提供各類援助。但與美、英、法等國相比，中國提供的「硬實力」嚴重不足，海外軍事能力與其國力嚴重不成正比，所派出的軍事力量也多以醫療、工兵、通信等非戰鬥部隊為主。隨著中國國力的日益強大，這種責任越來越被國際社會所期待。中國軍事力量「走出去」正是為了履行與其國力相稱的國際義務和責任。

二、可行性——能否「走出去」

中國已開始具備一定的海外軍事投送能力，這是其軍事力量「走出去」的基礎。海軍方面，052C型驅逐艦、054A型護衛艦、「微山湖」號等大型遠洋補給艦的大規模服役，以及正在建造的052D型驅逐艦使得中國擁有一定的遠洋行動和武力投送能力，現已初步形成由一～二艘導彈驅逐艦、一～二艘護衛艦和一艘遠洋補給艦組成的編組模式；未來隨著中國航母編隊形成戰鬥力，中國海軍兵力投送平臺將更加全面、強大。空軍方面，國產運－八、俄制伊爾－76為主力的運輸機編隊基本能滿足洲際團／旅級規模兵力的快速空中投送，運－20大型運輸機的試飛，標誌著中國空軍將逐步具備戰略空運能力。

中國軍隊透過聯合軍事演習、海外救災、反海盜等行動累積了必要的知識和經驗，為大規模「走出去」構建了良好的智力支撐。2009年起，中國海軍陸續派出近20批次的編隊（一般由一艘導彈驅逐艦、一艘護衛艦及一艘補給艦編組而成）在亞丁灣執行護航任務，持續了五年多的護航行動為中國軍隊在海外部署、國際軍事交流、作戰指揮等方面累積了第一手資訊、情報及經驗；2010年起，中國三大艦隊在第一島鏈至第二島鏈間的海域頻繁進行遠洋訓練及海空聯合演習，大大提升了中國軍隊聯合作戰的能力，促進了海軍各兵種間的磨合。此外，中國軍隊近兩年還陸續在海外與外軍合作執行了敘利亞運送化武、MH370航班搜救等任務，多次參與中俄聯合軍演、「金色眼鏡蛇」多邊聯合演習及環太平洋軍事演習等行動，具備了「走出去」的必要國際視野和基本技能。

世界和平與發展日益深化，非傳統安全威脅愈發凸顯，各國國家安全戰略中的「敵人」或對手日漸複雜多元。各國軍事力量的建設和運用，雖依然不可避免地會刺激著鄰國和其他大國的神經，但敏感度較冷戰結束前大幅下降。如吉布提共和國憑藉自己的獨特地理位置，有意打造「萬國」基地群，現已駐有美、法、日等國的軍隊或自衛隊，該國政府還有意向俄羅斯、中國等國軍隊提供停靠港口。

由此可見，各大國在海外力量部署與行動方面雖有相互猜忌防範，但不存在中國出去了就會把別人推回去的情況。況且西方大國在維護海上安全和世界繁榮穩定方面日益力不從心，出於分擔責任的考慮，傳統軍事強國美、英、法等也有推動強大中國力量「走出去」的戰略需求。中國是聯合國五大常任理事國之一，並在促進世界經濟增長與繁榮方面作出了相對的貢獻，近年來對世界的影響力愈來愈強。在這種國際政治氛圍下，中國軍事力量在海外獲取觀測點、通信中繼站以及補給點將成為可能，中國在維和、護航、災害救援等國際行動中發揮更大作用也沒有明顯的政治障礙。

三、戰略——怎麼樣「走出去」

事實上，中國軍事力量近年來「走出去」的步伐非常之快，但我們更多的是對突發事態的反應，如應對海盜、自然災害、意外事件等，缺乏系統的戰略統籌和理論指導。未來，中國軍事力量「走出去」的規模有多大，範圍有多廣，主要方法形式是什麼？……這些都是中國迫切需要認真研究探索並明確回答的問題。它不僅是指導「走出去」的戰略需要，也是進一步向世界傳達「中國將來走什麼路」的現實要求，值得中國領導人、決策部門及學者等的高度重視。

筆者以為，軍事力量「走出去」是中國國防積極防禦戰略的重要部分，總體上應服務於中國和平發展的大戰略。其主要目的既不是開疆拓土，也非奪取世界霸權，而是維護中國的海外利益、國家安全與世界秩序。需要指出的是，在中國和平發展戰略之下，中國在海外並無排他性的政治利益和文化利益，且大部分利益摩擦與矛盾可以透過政治、經濟、外交等手段予以解決。因此，中國並不需要「利益發展到哪兒，軍艦就要開到哪兒。」與美國相比，中國軍事力量「走出去」的規模和範圍都應是相對有限的。

從範圍來看，中國總體戰略應是「亞太重點佈局、全球施加影響」：在西太平洋及北部印度洋構建常態有效軍事力量，在世界其他地區則透過軍艦訪問、維和、護航及聯合演習等方式維持軍事影響。從規模上來說，在毗臨本土的區域，中國的投送兵力應能滿足中等烈度戰爭的需要——一～二個航母編隊的海空兵力，或師到集團軍規模的陸軍兵力，且有隨時進行增援的實力；在亞洲、西太平洋及印度洋以外的地區，具備應對低烈度戰爭或非傳統安全威脅的能力，這可能需要可迅速及時到達並部署的海陸空力量，它至少應包括如下能力：兩艘左右軍艦組成的遠洋戰鬥編隊，營／團級的陸軍作戰兵力，以及中隊規模的空中威懾及支援力量。

中國軍事力量「走出去」的方式與途徑也與美英法等國截然不同，中國將要透過友好合作及外交談判磋商，以平等互利的方式「走出去」，而非藉助戰爭或建立軍事集團。這有別於其他大國的經驗，歷史上，軍事力量的「走出去」往往是殖民化和大規模戰爭的結果，或依靠殖民宗主聯繫，或藉助盟友關係，如英、法的海外基地多是從殖民時期保留下來的，而美國龐大的海外軍事基地則是得益於第二次世界大戰的戰後安排，以及對第三世界的霸權干涉及滲透。

在「走出去」的過程中，應特別注重「合理」「合法」與「合勢」。「合理」，即不以勢壓人，本著平等協商的原則，以「德」服人；「合法」，即符合聯合國系統下的法律準則與通行的國際規範，且能適時反映國際社會主流價值的新變化，能獲得國際社會的大致認可與尊重；「合勢」，即順勢而為，「走出去」戰略要適應國際潮流和國際社會需求，要將維護自身利益與提供國際公共服務結合在一起，將追求權力與履行國際責任相聯繫，亞丁灣護航就是一個非常經典的例子。中國走出去應採取務實、自信、真誠的態度與國際社會溝通，不求完全取得外界的理解和支持，但必須爭取促使相關國家對中國的立場和原則能有清晰認識，並對中國的對外行為形成較為穩定的戰略預期。

相關書摘 ▶《2049海洋強國夢》：前進南沙才是中國「海洋石油981」的戰略使命

書籍介紹

本文摘錄自《2049海洋強國夢：中國海上權力崛起之路》，凱信企管出版

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作者：胡波

2049年是中華人民共和國成立100周年，中國希望突破海洋地緣困境，海上實力超越美國，他們的目標是全球！

為什麼台灣一定要關心？

跟台灣有什麼重大關係？

會讓台灣有什麼樣改變？

所有的答案，都在這裡。

「到2050年，中國將收復台灣，占領南海的多個爭端島嶼，吞併印度「阿魯納恰爾邦」（中國藏南地區），從日本手中奪回釣魚台、解決東海劃線問題……」這番領人瞠目結舌的言論，竟出自印度空軍司令阿魯普．拉哈在一個會議上的談話。

印度洋及南海是中國重要資源的運輸航道，中國必須要能確保航道的安全暢通，才能免於日本二戰在資源上慘敗的經驗，在資源的補給上立於不敗地位。

中國的將軍尹卓曾在央視節目中強硬表態：「台灣、東海、南海是我們中國的核心利益，誰損害，我們就動武。」

中國境內的專家們也表示「現在以美日為代表的勢力，將台灣、東海、南海三個問題絞在一起，唯有台灣問題解決了，其他兩個問題才能有理、有利、有節地迎刃而解」。

總結以上種種：中國海洋戰略力量的崛起，最大關鍵就是台灣！

中國的企圖我們怎能不去了解？！我們怎可不去關注？！

遼寧號航空母艦艦隊的成軍、殲20殲31隱型戰機、中國隱形無人飛機（UAV），運20戰略運輸機，東風21D中型反艦導彈、055型大型導彈驅逐艦等武器的陸續建造，在在顯示中國是有備而來的。瀕海的中國，如何由陸上力量的「大陸型」國家轉變為「海洋型」的海上強國？

本書作者早在2012年推出了關於海洋戰略研究的專著《中國海權策：外交、海洋經濟及海上力量》，該書出版以來，受到了中國境內外各大媒體的高度關注和好評。本次特別針對釣魚島、東海劃界、南海以及印度洋航道安全等熱點問題做更深入明顯的著墨，並對外交、海洋經濟和海上力量做了詳細闡述與剖析。

Photo Credit:凱信企管

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航