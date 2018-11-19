你以為中國的司法考試比台灣簡單嗎？大錯特錯

文：張宸浩

司法考試第二試結束了，其實我臉書上有一些律師朋友已經在準備中國司法考試了，有人還考了好幾年，常看他們貼一些念書和考試的心得，多少了解一下，做為參考，也算是有幫助。

中國司法考試其實是非常難的，很多台灣的法律人以為很簡單，那是因為觀念還停留在十年前，就好像台灣很多人還覺得對岸人士都在隨地大小便一樣，中國的變化是飛躍成長的，包含司法考試也一樣。對岸法考補教界民法第一權威鍾秀勇，綽號老鍾、花臉猴，就多次在他的課堂上提到這點，他說中國近幾年最飛快成長的，不是經濟發展GDP，而是司法考試考生的程度，尤其他常在講考古題時，感慨以前的題目這麼的簡單，現在不可能再出現了。

中國經濟的實力改變，司法考試的難度也變了

事實上，我很早期就接觸到中國的律師，在我研究所的時候就有認識一批，當年中國律師考試確實不難，尤其有三年的放水年，應該是民國96、97、98年吧，當時錄取率高達20%以上，而且中國有些法學教授還可以直接取得律師執照。我是97年考上台灣的律師，當年台灣律師的錄取率只有8%，所以當年我認識的中國律師就很感慨覺得中國律師不值錢，台灣比較值錢，我只能說十年風水輪流轉，台灣沒有魄力的政府和民粹的環境，把律師錄取率推向高點，硬是開放到現在的10%，有人提出律師太多了必須限縮，就很多考生公幹。而中國政府不民粹，有魄力，講效率，所以硬是把律師的錄取率再縮回10%了。

除了剛剛我說的中國司法考試有三年的放水年外，以前的題目也比現在簡單很多，因為現在考生的程度越來越高，所以題目也就越出越難。今年改成二試，很多人以為選擇題簡單，但是有很多是複選題，還有一些是不定向選擇題（也就是有可能單選也有可能複選），其實沒有想像中簡單。

今年我是有唸書的人，進了考場看到題目還是很傻眼，考完之後開始懷疑人生，覺得自己真的有唸書嗎？有另一個已經考第四年的資深台灣律師在臉書上寫道「考完天朝的考試，我都懷疑我沒學過法律了」不過這位律師後來有通過第一試，並且去考第二試。我則是差八分沒有通過第一試。

選擇題有人覺得可以猜，但是其實也是可以埋藏很多陷阱，中國法考補教界行政法權威徐金桂，綽號徐帥，他有句名言「陷阱無數不在，細節決定成敗。」有時候你想要選這個選項，覺得又哪裡怪怪的，感覺是不是出題者的陷阱，於是不選，結果原來根本也不是陷阱，是你想太多。 那如果是這樣，就選吧，別想太多，結果發現其實是陷阱，不應該選。

我這輩的台灣律師，和現在台灣的年輕律師不同，我們當年在台灣都是寫申論題的，所以不會有陷阱的問題，就可以很明白，暢所欲言的把自己懂得解釋給出題者聽，讓出題者知道你懂。 但是選擇題就無法如此了，一翻兩瞪眼。

另外中國司考的難點還有就是範圍非常的大，而且非常的多，甚至流傳一句話說，中國司考是放棄的藝術，不是比誰唸完書，是比誰放棄的精準。我算一算考試科目大大小小應該有二十幾科，而且和我當年在台灣考律師不同的是，台灣律師考試範圍雖然也不小，但是重點就是那些，很少考冷門的地方，就算考到大家也一定都不會。重點考的機率很高，所以準備的時候，很容易知道重點在哪，哪邊一定要唸熟。

但是中國司考可怕的地方是，確實有重點沒有錯，但是不管是不是重點，都會考，所以全部都要唸，不能有疏漏。

在台灣當年律師考試申論題，民法沒有人在唸債篇各論的，頂多重要的買賣、贈與、借貸、租賃唸一唸，有人甚至主張債總也可以不用唸，反正才一題，範圍太大。但是中國的司考，債篇各論都要唸，都有可能出題。

Photo Credit: Reuters/達志影像

人生常得走最艱困的那條路，而中國司考可不是捷徑

有時候會滿後悔的，覺得應該十年前就應該去考中國司考了，我還記得我當年剛考上律師的時候，滿腔熱血，正好離實習和受訓有些空檔，覺得應該趁這個氣勢在去念書考一些東西，當時有想過，會計師、記帳士、地政士之類的考試，但是長輩就不是很贊同，後來我去問算命的，算命的也是覺得我不知道在做什麼（算命師是我一個檢察官朋友的爸爸）。老一輩的覺得考司法官好，現在想起來，考司法官不適合我，當然也不可能再去花一年時間準備，又不一定考得上，也不一定會因此增加自己的實力。（如果真的要考，其實也可以之後用轉任考）

其實大家聽起來覺得奇怪，律師還去考會計師？我只能說，這行真的很競爭，怪物很多，一堆天才在我的身邊，聽說了也不覺得奇怪了。我當年在高雄一間很大的事務所實習，後來跟我同期實習的律師，之後有人去美國念了LLM，又考上美國律師，有人在準備會計師考試，聽說現在已經過了好幾科了， 還有比較資深的律師都去中國考上律師念完博士回來了，這些人現在都還在高雄執業中，我每天在台北就是要跟這一堆怪物競爭，怎能不努力。

如果現在的我能回到過去，我有太多話想跟過去的我說，其中一個就是跟當年的我說，「你想要考試，非常好！很熱血！繼續考！考中國律師吧！！」說實在，以當年的衝勁，還有當年的題目簡單的情況，認真念一年一定上的。但是現在情勢就不同了，題目越來越難，挑戰越來越多。這幾年在台北社交圈打滾，看過太多富二代、創業家、還有各形各色的人，我常覺得跟他們那爽歪歪的人生比起來，我的人生很無奈沒有捷徑，所有達到目標的道路中，我總是必須走最艱困的那條。

比方大家現在看到我是高雄大學法學碩士，卻很少人知道我當年研究所一舉考上七間，三間正取（高雄、東海、輔大），四間備取（政大、成大、中正、高雄第一科大，）還有我人生目前唯一一次參選就是四年前代表新黨去新北三重蘆洲選議員，深入艱困選區參選。還有其他不走捷徑的例子我就不一一贅述了。所以或許我十年前可以去考中國司考，但是我並沒有，我現在考，比較困難沒有錯，這就是我的人生啊。

Photo Credit: Kiyoshi Ota / Reuters / 達志影像

中國法考補教界民法第一權威鍾秀勇有次解題的時候，解到了以前的題目，覺得很簡單，感慨以前的題目這麼的簡單，現在不可能再出現了，卻也勉勵考生：現在考上有現在考上的好，人家問你哪一年考上的，如果你說07年，別人一聽，有什麼了不起，放水年，但如果你現在考上，你說18年，別人覺得牛逼，不簡單。 （當然也只是安慰考生的話啦）

台灣現在也有不少律師似乎想去考中國司考，只能說中國的司考已經不是當年的那樣了，現在困難的程度絕對不輸台灣的律師考試。如果還抱著那種自以為是的島民心態，覺得台灣就是比中國厲害，想憑著一點台灣的法律基礎，書隨便翻翻就想要考上，恐怕會讓你十分失望的。

本文由張宸浩授權轉載，原文發表於此

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