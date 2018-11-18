別怪他們唱〈夜襲〉，因為今天的選舉就是一種戰爭

文：李忠憲（成大電機系教授）

這次選舉最紅的一首歌應該是〈夜襲〉，這首黨國時代的反共愛國歌曲，不曉得在什麼時候開始把「鑽向共匪的心臟」改成「鑽向敵人的心臟」，然後這個敵人指的也漸漸不再是「中國共產黨」，而是「民進黨」或「台獨」，當槍和刺刀的方向轉了180度，後勤支援也來自不同方向的陣營。

夜襲不折不扣是一首戰爭的歌曲，鑚向心臟是要置人於死地，在正常的民主國家應該不會在選舉當中用到這樣子的概念，想要刺穿自己競爭對手的心臟，看他流血至死。在台灣這次的選舉當中，卻到處可以看到中國國民黨的候選人使用很多戰爭的術語，「抗暴」、「革命」、「起義」和「鑚向敵人的心臟」等等。

能夠累積這樣子在戰爭邊緣的情緒，承平時期應該和金錢利益有關，擋人財路如殺人父母，年金改革和處理不當黨產看起來造成了某些影響。另外就是在急統的過程中，引起那種向中國下跪已經承受恥辱，卻又無法達成目的的悲憤心態。現在如果不以戰爭的心態以對，等到真正的進行大幅度的改革和轉型正義，原本的既得利益將永遠無法在台灣立足，看到這樣的狀態不得不陷入一種最後一搏的戰爭情緒。

戰爭的專家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）號稱為身穿軍服的知識分子，他認為戰爭是一隻變色龍，即不斷適應變化的環境和條件，隨著時空環境的不同與科技的進步，戰爭的具體外觀也會呈現非常不同的面貌，一個人要有相當的智慧才能看透變色龍的變化本質。

在現代的網路科技世界裡面，與「戰爭」相對的並不是「和平」，而是「不戰爭」。和平在現在的世界已經沒有容身之處，當真實的炮彈由虛擬的炮彈所取代，飛機的空襲改成巨量虛偽資訊的轟炸，能夠在網軍下班的幾個小時呈現「不戰爭」的狀態已經是難能可貴，哪有什麼機會能夠得到長時間的「和平」，在數位轉型的時代裡面，任何事情都有他新的定義和面貌，包括「戰爭」也是如此，在社群網路裡殺掉你的人格，如同在現實世界裡面鑽向你的心臓一模一樣，不管什麼人都會因而流血至死。

戰爭的原因往往是對於資源的爭奪，也可能涉及種族衝突、身分認同、或特定族群的至高無上有關，發動戰爭搶奪資源的一方絕對不是為了要讓自己貧困，戰爭是一條快速致富的道路，許多戰爭的目的是為了自己的生計，外在的政治原因只是表面上的理由。

現在的戰爭沒有傳統的界線，網路的連結是「無時無處」，戰爭的場合也是如此，在我們的書房，在我們的客廳，甚至在我們的馬桶上面。即使戰爭有數位轉型之後的定義，戰爭的本質還是有一些不會改變，強者或是試圖呈現強者狀態的一方，會展現正義或尋求良善和平的建設姿態，弱者一方一無所有，心態偏向毁滅，所謂穿草鞋的不怕穿皮鞋的，可以用恐怖的手段或是偷襲策略，就是所謂的夜襲。戰爭會有巨大的破壞效果，甚至毁滅一切，只有回到不戰爭的情況之下才有建設的可能。

每場選舉在台灣都是一場戰爭，每次選舉在台灣都可能是最後一次的選舉。

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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