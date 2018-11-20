「最得我心」的光陽KYMCO，起心動念是要連消費者、跟你吃飯的商家一起照顧

空污問題日益嚴重，這也讓順應環境永續的綠能、電動二輪車成為全球必然趨勢，然而要讓這些綠色口號真實「落地」，驅使觀望中的大量燃油車主「放心」轉換成電動車，並非易事。其中的關鍵角色，或許是一個多年來低調沈默，實則鑽研透徹了消費者想望的老牌企業。

電動二輪車的價值，重新定義

過去很長一段時間，「汽車」代表著身份的象徵；而另一階段，「機車」又象徵著另一種身份。到了今天，「電動二輪車」作為一個移動工具，概括電動自行車與電動機車，對消費者的價值又是什麼？為了環境永續的目標，燃油機車大國如中國、印度、印尼、越南及台灣，近年皆已擬定出具體的電動二輪車推動政策。

一份國際能源署（IEA）Global EV Outlook 2018報告指出，2017年的電動二輪車全球銷量達3,000萬輛，其中亞太地區國家的保有量約達9億，為最主要市場。而鄰近台灣的中國，由於大都市自1985年起陸續禁止行駛燃油機車，電動二輪車又有免駕照、免登記及免車船稅等低持有成本利多，讓中國成為目前全球最大的電動二輪車市場，保有量達2.5億。

光陽集團董事長柯勝峯接受專訪時舉例，「中國身為全球電動二輪車最大的市場，一年可賣出3,000多萬台的『電動自行車』，反觀『電動機車』卻不到1,000萬台。3倍之差，背後原因是什麼？我認為要用新觀點去看電動車時代，新客戶、新市場、新的消費者需求，在這些新世代，我們的客戶會變、他的口味也會變」柯勝峯也提醒我們在談論的是未來5年、10年後的事，「安全、舒適、經濟對消費者越來越重要，所以你會發現，想要騎快的人越來越少了，但想要騎舒服和方便的人越來越多了」。

「安全」、「舒適」、「經濟」，可能才是未來移動工具的新思維、電動二輪車的新價值。

柯勝峯分析，中國的電動自行車大都跑得不快，時速可能20、30公里，然而消費者仍然覺得好用，也反映在電動自行車的銷量上，足足比電動機車高了3倍。當然，價格是一種考量，探究其中思維，可能跟我們想的不一樣。「當我們在講二輪車作為一個移動工具的時候，重要的是怎樣去把『移動』這件事做得好。這個時候他（消費者）所重視的，很可能是比較安全、安靜、舒適、省錢、經濟，其實極速不在這裡面，思維不同了。」

Photo Credit: 光陽KYMCO 商用版的Like EV（圖右）原先設定為適合共享業者使用，然而本身也相當適合作為消費者使用。

放心，才讓燃油車主真的願意換車

2017年底，行政院宣布載具全面電動化的政策，輔以中央、地方原有的補助政策，將目標訂於2035年新售機車全面電動化。2015年1月至2018年5月，臺灣的電動二輪車（機車）由4.2萬輛增長至13.7萬輛，儘管3年有3.3倍的成長，大量的燃油車主仍保持觀望態度。我們好奇，「電動化」的確是個人交通工具的重大轉變，但又是什麼讓人們不願意購買電動車？

答案很有可能是必須在電動車的設計上「妥協」。長時間的充電等待、電池續航力和公共充電設施不足等等都是原因，這也讓踏入電動車領域20餘年、始終低調的KYMCO，看見了一個最好的時機點，推出讓車主真正安心的「ionex車能網」全方位解決方案，主打輕鬆在家充電、移動充電零等待、共享插座服務網、充電站開放式平台，並以台灣為首發地區，2018下半年推出了2台消費者導向的ionex車能網電動車New Many 110 EV、Nice 100 EV。

2018年3月至今，柯勝峯率KYMCO團隊於海內外一連串的電動二輪車發表計畫，一個比一個更有爆點、更具話題性；而11月甫於義大利米蘭車展發表的電動重機SuperNEX，更是顛覆了電動機車最為人詬病的「馬力」難題。SuperNEX超跑級電動機車可謂光陽集現有技術巔峰之作，有著令人驚艷的大馬力設定和加速性能；極速超過250公里，已超越同級燃油重機的加速實力，且時速由0到100km/h加速僅需2.9秒，並搭載免離合器的6檔變速箱和滑動離合器、主動原聲馬達及電控FEP（Full Engagement Performance）性能管理系統。

更重要的是，KYMCO導入的FEP動能管理系統，除了提供4種不同的騎乘體驗，這樣一台擁有大馬力輸出的電動超跑，「安全」顯得格外重要；無論是循跡控制系統、起步彈射系統、防孤輪系統皆俱全，量身打造讓消費者嚮往的未來載具，光陽更早一步替消費者規劃好「安心」。

市佔率背後的真正指標：責任

正當「ionex車能網」於全球市場快速推進，KYMCO充滿爆發力的策略拓展行動，背後打下的基礎可不馬虎；那是一個來自台灣本土機車龍頭深耕市場50年的實力，秉持著技術核心及企業責任，擁有全方位二輪車產品線及完整經銷體系的經驗，並且持續不斷的創新、貼近消費者需求，才能將這盤色香味俱全的「電動車解決方案」，端上全球政府、產業、企業、騎士面前。

「KYMCO自1964年成立至今54年，在台灣市場上創下40%的市佔率，連續18年的銷售冠軍，在國際市場上的足跡遍及全球五大洲、一百多個國家。KYMCO從一個小小的本土品牌，蛻變為一個在全世界發光發熱的全球品牌過程中，一直引領我們走過每個時代變局，克服種種困難與挑戰，更加成長茁壯的堅定信念，就是KYMCO的品牌理念——『最得我心』」柯勝峯曾在今年6月的ionex車能網台北國際發表會公開表示，在背後驅動光陽前進的推手正是品牌理念，堅持為了更多的感動而全力以赴。

柯勝峯說，每一位光陽人都是透過「最得我心」的三個執行準則——「獨特出眾」、「引以為豪」、「持續追求」——來檢驗是否能將KYMCO的企業精神傳達到消費者心中。也因此，光陽能夠從20年前第一台續航力30公里、充電時間6小時的電動機車，在20年後推出足以扭轉市場格局的「ionex車能網」電動車解決方案和電動重機SuperNEX。

Photo Credit: 光陽KYMCO 光陽集團董事長柯勝峯。

我們先為他們預備好了，光陽也準備好了

過去始終沈默的光陽，有著台灣職人的傲骨精神，認為只有做到讓消費者發自內心以KYMCO感到自豪時，才是對外發表的時機。從AK550到Noodoe車聯網導航，再從ionex車能網到ionex車能網商業版，接著推出SuperNEX概念超跑電動重機，這漫長的過程絕非一蹴可幾，每一步也並非雷聲大雨點小，皆是回歸於KYMCO「最得我心」的核心價值。身為一個機車大廠，更要連消費者、商家一起照顧，以成熟的造車經驗投入電動二輪車的開發整合，讓消費者、保修廠、經銷商等「機車生態鏈」一起提升、優化與新模式接軌。

「直到三年前啟動了Project NEX專案，確立了消費者導向、大眾化導向、全球化導向的電動二輪車發展架構，做到了長久以來我們所堅持的自我要求時，我們才終於發表了震撼全球的ionex車能網」柯勝峯表示，我們最大的優勢就是台灣的科技創新人才匯聚，也因此光陽選擇在台灣首發「ionex車能網」解決方案，組建台灣的專家團隊為客戶量身定制各種專案，而New Many 110 EV、Nice 100 EV兩款電動新車，也是針對台灣消費者所設計的。

Photo Credit: 光陽KYMCO ionex生態系，讓電動二輪車擁有三種續航模式。

以「人」為核心的用電模式，代表KYMCO企業從人性出發，為他人著想、全力以赴、滿足顧客的精神。試想，當2018年底1500座快速充電站完成、2019年底2,000座能源交換站補齊，這全台3,500個站點不僅是能源站，更像是一個完整的ionex生態系；「家」就是最好的充電站，在家能像智慧型手機一樣地將電池充電，而當ionex生態系遍佈全台有如便利商店般密集，外出時走趟超商就能便利充電，遠程需求等緊急時刻還能另外租借電池。

柯董事長強調：「未來三年，我們計劃推出10個電動車機種、在20個國家建設充換電網路、在全世界銷售50萬輛電動車。KYMCO ionex車能網，讓我們得以實現電動車時代的願景，共同推動本世紀最重要的社會使命。」當整個電動二輪車的生態系的架構萬事俱備，消費者享受ionex車能網便能安心無負擔。