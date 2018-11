除了sad、scared之外，這些英文也可以表達內心的負面情緒

看完影片之後,你是不是對創傷後壓力症候群有更多認識了呢?說到內心的負面情緒,英文除了sad、angry、scared之外,其實還有好多詞彙能夠傳達出「痛苦難受、憤恨不平、焦慮不安...」等情緒。表達負面情緒的詞彙,你知道多少呢?快來看看本文列出的詞彙你是否都認識吧!

表達負面情緒

要告訴別人自己心情不好,許多人可能會直覺想到這幾個表達法:

I feel bad / terrible.(我感覺很糟。)

I feel sad / upset.(我很難過。)

I feel unhappy.(我很不快樂。)

I feel scared.(我很害怕。)

I feel angry.(我很生氣。)

但難過、害怕、生氣的方式有很多、程度也不太一樣。除了這些詞彙,英文還能如何表達內心的負面情緒呢?

心碎

I feel hurt.(我感到很受傷。)

I feel heartbroken.(我感到心碎。)

My boyfriend made me feel terribly hurt. He's been avoiding me for no reason lately.(我男友讓我很受傷。他最近沒來由地一直躲著我。)

心情沮喪

I feel depressed / frustrated / discouraged / dejected.(我感到沮喪、挫折。)

I feel defeated.(我感到挫敗。)

I feel worthless.(我感覺自己很沒用。)

I feel like a failure.(我感覺自己很失敗。)

A: You look down in the dumps. What happened?(你看起來心情很低落。怎麼了?)

B: I screwed up at work again, and I feel really depressed.(我工作又搞砸了,而我感到非常挫折。)

絕望無助

I feel helpless.(我很無助。)

I feel powerless.(我覺得很無力。)

I feel desperate.(我感到絕望。)

I felt helpless and desperate when I heard my husband was trapped in a fire.(當我得知我丈夫受困火場時,我感到既無助又絕望。)

悲痛欲絕

I feel miserable.(我感到非常痛苦。)

I'm in agony / great pain.(我痛不欲生。)

I feel miserable seeing my child suffering. I hope he will recover soon.(看到孩子受苦讓我感到非常痛苦。我希望他能趕快好起來。)

恐懼不安

I'm afraid / frightened.(我很害怕。)

I'm terrified.(我嚇壞了。)

I'm worried.(我很擔心。)

I'm anxious.(我很焦慮。)

A: He didn't respond to my message, and he didn't answer my call, either. I'm worried.(他沒回我訊息,也沒接我電話。我很擔心。)

B: Maybe he's just busy. Relax.(他可能只是在忙。放輕鬆。)

忿忿不平

I'm annoyed / irritated.(我很惱火。)

I'm furious / infuriated / outraged.(我氣炸了、我很憤慨。)

I'm bitter.(我感到不滿、難以釋懷。)

A: I'm still bitter at the way I was being treated earlier. How could they insult me like that?(早前被這樣對待還是讓我感到不滿。他們怎能那樣污辱人?)

B: They wanted to irritate you. Don't take it to heart.(他們想要激怒你。別太往心裡去。)

這些常見的負面詞彙,你認識幾個呢 ?下次出現負面情緒時,也可以試著用sad、angry、scared以外的詞彙,來更精確地傳達出你的心情喔。

