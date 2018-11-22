除了sad、scared之外，這些英文也可以表達內心的負面情緒

看完影片之後，你是不是對創傷後壓力症候群有更多認識了呢？說到內心的負面情緒，英文除了sad、angry、scared之外，其實還有好多詞彙能夠傳達出「痛苦難受、憤恨不平、焦慮不安...」等情緒。表達負面情緒的詞彙，你知道多少呢？快來看看本文列出的詞彙你是否都認識吧！

表達負面情緒

要告訴別人自己心情不好，許多人可能會直覺想到這幾個表達法：

I feel bad / terrible.（我感覺很糟。）

I feel sad / upset.（我很難過。）

I feel unhappy.（我很不快樂。）

I feel scared.（我很害怕。）

I feel angry.（我很生氣。）

但難過、害怕、生氣的方式有很多、程度也不太一樣。除了這些詞彙，英文還能如何表達內心的負面情緒呢？

心碎

I feel hurt.（我感到很受傷。）

I feel heartbroken.（我感到心碎。）

My boyfriend made me feel terribly hurt. He's been avoiding me for no reason lately.（我男友讓我很受傷。他最近沒來由地一直躲著我。）

心情沮喪

I feel depressed / frustrated / discouraged / dejected.（我感到沮喪、挫折。）

I feel defeated.（我感到挫敗。）

I feel worthless.（我感覺自己很沒用。）

I feel like a failure.（我感覺自己很失敗。）

A: You look down in the dumps. What happened?（你看起來心情很低落。怎麼了？）

B: I screwed up at work again, and I feel really depressed.（我工作又搞砸了，而我感到非常挫折。）

絕望無助

I feel helpless.（我很無助。）

I feel powerless.（我覺得很無力。）

I feel desperate.（我感到絕望。）

I felt helpless and desperate when I heard my husband was trapped in a fire.（當我得知我丈夫受困火場時，我感到既無助又絕望。）

悲痛欲絕

I feel miserable.（我感到非常痛苦。）

I'm in agony / great pain.（我痛不欲生。）

I feel miserable seeing my child suffering. I hope he will recover soon.（看到孩子受苦讓我感到非常痛苦。我希望他能趕快好起來。）

恐懼不安

I'm afraid / frightened.（我很害怕。）

I'm terrified.（我嚇壞了。）

I'm worried.（我很擔心。）

I'm anxious.（我很焦慮。）

A: He didn't respond to my message, and he didn't answer my call, either. I'm worried.（他沒回我訊息，也沒接我電話。我很擔心。）

B: Maybe he's just busy. Relax.（他可能只是在忙。放輕鬆。）

忿忿不平

I'm annoyed / irritated.（我很惱火。）

I'm furious / infuriated / outraged.（我氣炸了、我很憤慨。）

I'm bitter.（我感到不滿、難以釋懷。）

A: I'm still bitter at the way I was being treated earlier. How could they insult me like that?（早前被這樣對待還是讓我感到不滿。他們怎能那樣污辱人？）

B: They wanted to irritate you. Don't take it to heart.（他們想要激怒你。別太往心裡去。）

這些常見的負面詞彙，你認識幾個呢 ？下次出現負面情緒時，也可以試著用sad、angry、scared以外的詞彙，來更精確地傳達出你的心情喔。

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈表達『負面情緒』，英文可以怎麼說呢？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航