中英文不能直譯：身體不舒服不能説「uncomfortable」？

中英文兩種語言差異非常大，直接將想到的中文直譯成英文的話，可能會用錯詞性，說出奇怪的句子喔。來看看今天辦公室又發生了什麼事情吧！

情境對話

David今天和Amy討論工作到一半，腳不小心踢到桌角，他就大叫：

It’s so hurt!（好痛喔！）

Amy也趕快關心David的傷勢如何。所幸看起來無大礙，Amy就放心了。

但是，機靈的你們，有沒有發現，可憐的David英文好像又說錯了耶！那到底哪邊說錯了呢？一起想一想，想完後往下看解答！

破解NG英文

在中文裡，「痛」是形容詞，所以「很痛」會很直覺想要說so hurt。但是hurt這個單字要來描述某個地方痛時，在英文中很常使用「動詞」的用法，意思是「使感到疼痛、弄傷」。所以我們會說：

That hurt.（好痛喔。）

→ 這句話的that指的就是「腳踢到桌腳」這件事情讓你很痛，而因為「腳踢到桌腳」這件事情已經發生了，所以是用過去式動詞hurt。這句話是母語人士很常用的說法喔。

My foot hurts.（我的腳好痛。）

= It hurts.（腳好痛。）

→ 這裡的it是指你踢到桌子的「腳」很痛，這裡運用代名詞代替喔。

而這是錯誤的：

It’s so hurt! (X)

其他hurt作為動詞的例句還有：

Emma said her head hurts.（Emma 說她的頭很痛。）

He said something harsh to me. That really hurt.（他對我說了很尖銳的話。那真的很傷人。）

What Alice did really hurt his feelings.（Alice 做的事情真的傷了他的心。）

不過hurt也可以當形容詞，通常是指「（身體上或心理上）受傷的、疼痛的」。例如：

I felt hurt when you said that to me.（你那樣對我說的時候讓我感覺很受傷。）

Please put away the knife so no one gets hurt.（請把刀子收起來，才不會有人受傷。）

看完了這則【NG英文】教學後，別再弄錯hurt的用法囉！以後要說「好痛」，記得要說That hurt.

上班或上學總會碰到生病的時刻，那遇到生病時，要怎麼用英文表達呢？如果你要請假，要怎麼說：「我今天人不太舒服」呢？說I feel uncomfortable.對嗎？

情境對話

今天David起床後頭暈目眩，沒辦法上班了，只好打電話到公司請假。打到公司後，John老師接起電話，David就說：

Hi, John. I’m afraid I have to take a day off today. I feel uncomfortable today.

（嗨，John。恐怕我今天要請假了。我覺得不舒服。）

John老師愣了一下，但很快就反應過來說：

Don’t worry. Take care!（別擔心。保重！）

雖然John老師聽懂了，但其實David說的這幾句話有錯誤的地方喔，大家一起來找碴，請問哪邊說錯了呢？

破解NG英文

你猜對了嗎？就是最後一句話說錯了。我覺得身體不舒服，其實不能說I feel uncomfortable喔！

I feel uncomfortable.

代表的意思其實是偏向「心理上的不舒服」，是「不自在、不安的、感到不舒適的」。例如：

I feel uncomfortable around new people.（我在新認識的人旁感到不自在。）

The way you talk to me makes me feel uncomfortable.（你跟我說話的方式讓我感到不舒服。）

Uncomfortable還有另一種用法，是指「造成身體上不舒適的」。例如：

We’re sitting on an uncomfortable chair.（我們坐在一張不舒適的椅子上。）

那回到情境對話，「身體不舒服」到底該怎麼說？可以這樣說：

I'm not feeling well.（我覺得身體不太舒服。）

I don’t feel good.（我覺得身體不太舒服。）

I'm sick.（我生病了。）

I’ve been feeling ill for two days.（我已經不舒服兩天了。）

或也可以明確說出你哪裡不舒服：

I felt dizzy, and it started yesterday.（我從昨天就開始頭暈了。）

I had a headache.（我頭痛。）

I felt like vomiting after I got up today.（我今天起床後有點想吐。）

看完今天的講解，是不是有突破你的盲點呢？原來「我今天人不太舒服」是不能說I feel uncomfortable.的喔！希望今天的【NG英文】有幫助到你。

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文合併〈【NG 英文】「好痛！」的英文不能說 It's so hurt！〉和〈【NG 英文】「我身體不舒服」竟然不能說 I feel uncomfortable？！〉後發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航