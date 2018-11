中英文不能直譯：身體不舒服不能説「uncomfortable」？

中英文兩種語言差異非常大,直接將想到的中文直譯成英文的話,可能會用錯詞性,說出奇怪的句子喔。來看看今天辦公室又發生了什麼事情吧!

David今天和Amy討論工作到一半,腳不小心踢到桌角,他就大叫:

Amy也趕快關心David的傷勢如何。所幸看起來無大礙,Amy就放心了。

但是,機靈的你們,有沒有發現,可憐的David英文好像又說錯了耶!那到底哪邊說錯了呢?一起想一想,想完後往下看解答!

在中文裡,「痛」是形容詞,所以「很痛」會很直覺想要說so hurt。但是hurt這個單字要來描述某個地方痛時,在英文中很常使用「動詞」的用法,意思是「使感到疼痛、弄傷」。所以我們會說:

→ 這句話的that指的就是「腳踢到桌腳」這件事情讓你很痛,而因為「腳踢到桌腳」這件事情已經發生了,所以是用過去式動詞hurt。這句話是母語人士很常用的說法喔。

My foot hurts.(我的腳好痛。) = It hurts.(腳好痛。)

→ 這裡的it是指你踢到桌子的「腳」很痛,這裡運用代名詞代替喔。

而這是錯誤的:

其他hurt作為動詞的例句還有:

不過hurt也可以當形容詞,通常是指「(身體上或心理上)受傷的、疼痛的」。例如:

看完了這則【NG英文】教學後,別再弄錯hurt的用法囉!以後要說「好痛」,記得要說That hurt.

上班或上學總會碰到生病的時刻,那遇到生病時,要怎麼用英文表達呢?如果你要請假,要怎麼說:「我今天人不太舒服」呢?說I feel uncomfortable.對嗎?

今天David起床後頭暈目眩,沒辦法上班了,只好打電話到公司請假。打到公司後,John老師接起電話,David就說:

Hi, John. I’m afraid I have to take a day off today. I feel uncomfortable today.

(嗨,John。恐怕我今天要請假了。我覺得不舒服。)