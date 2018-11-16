梅伊的脫歐大臣「無法昧著良心」又閃電請辭，6個月內10閣員求去

（中央社）英國首相梅伊（Theresa May）雖贏得內閣對於脫歐協議草案的支持，但草案內容依然引起廣泛的爭論，國會表決恐將面臨更強的阻力，同時也引爆梅伊內閣最新一波辭職潮，6月以來因不滿梅伊處理脫歐方式而求去的閣員已達10人。

除辭職明志的人外，很多國會議員不分意識形態，均已對梅伊脫歐協議草案表達疑慮，甚至直接拒絕。其中許多人甚至尚未看草案內容就開始表達不滿，部分聲音最大的批評者來自梅伊本身的保守黨（Conservative Party）。

脫歐派強硬支持者保守黨議員包恩（Peter Bone）在國會表示：「首相是否明白，如果媒體有關草案的報導有任何方面是正確的，就代表你提出的草案不是脫歐公投所追求的，你將失去許多保守黨議員和全國數以百萬計選民的支持？」

許多保守黨人不滿草案對於英國和歐盟單一市場的切割不夠明確，他們指稱585頁草案中的數個條款，在好幾個最為爭議的領域中讓英國受制於歐盟規範，其中包括冗長的過渡期以及英國和歐盟海外公民的保障。

不過，或許草案中最為分歧的爭議在於棘手的北愛爾蘭（Northern Ireland）問題，在草案中占了大約300頁。

根據具有20年歷史的「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）─這項1998年和平協議終結北愛爾蘭長達數十年的暴力衝突─英國地區和歐盟成員愛爾蘭共和國共享開放的陸地邊界。此一邊界為英國脫離歐盟談判帶來麻煩，因為它顯然違反英國大致上對歐盟單一市場關閉邊界的脫歐理念。

這尤其是梅伊首相的麻煩，因為她領導的脆弱聯合政府仰賴北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）的支持。雖然北愛爾蘭在2016年公投中多數贊成留在歐盟，民主聯盟黨已堅拒「被歐盟規範拴住」的脫歐協議。

DUP脫歐發言人威爾森（Sammy Wilson）告訴英國廣播公司《BBC》說「這是一個糟糕的協議，這是一個壞的協議。這是（梅伊）曾說她絕不會接受的協議。我認為國會表決此一協議時，她將發現許多人也是如此認為。」

協議草案也招致部分意料中人士的批判─工黨中的梅伊死對頭和蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon），兩者先前都是贊成留在歐盟內。在此情況下，施特金的抱怨正是民主聯盟黨的相反意見：她不滿蘇格蘭離開歐盟太遠。

施特金告訴英國獨立電視台（ITV）：「這將使得蘇格蘭脫離單一市場，這本身就是很不好的，但未來仍將如此，這使得我們必須與留在單一市場內的北愛爾蘭競爭投資與工作機會，這將會是所有可能之中最糟糕的。」

強硬的脫歐派支持者認為，脫歐協議草案勾勒的英國與歐盟未來關係過於緊密，這根本就是背叛。

最為爭議的部分就是所謂的保障措施，讓英國留在關稅同盟內，直到英國與歐盟達成新的貿易協定，藉此避免英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭之間恢復過去的邊界檢查。

許多脫歐派人士擔心，這將讓英國成為「附庸國」，永遠拴在歐盟裡。

梅伊的脫歐協議草案，同時引爆她的內閣最新一波辭職潮。繼北愛爾蘭事務部長華拉（Shailesh Vara）後，英國脫歐大臣拉布（Dominic Raab）、就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）、脫歐事務部部長布瑞弗曼（Suella Braverman）也相繼請辭。

前脫歐大臣戴維斯（David Davis）抗議梅伊的脫歐立場太過軟弱而請辭後，身為脫歐支持者的拉布接替職務成為脫歐大臣。但如今，拉布也宣布請辭，表示他「無法昧著良心支持」脫歐協議草案。

拉布表示：「我無法把我們在政黨宣言中的承諾與協議草案調和在一起。」他說，他相信草案中有關北愛爾蘭的管理規範，對英國的主權是「一大威脅」。

拉布請辭後，英鎊匯率應聲下挫1.1％，來到1英鎊兌1.2858美元。

脫離歐盟是英國40年來最重大的政策變化，拉布已是第2位因梅伊脫歐計畫掛冠的脫歐大臣。有些人士表示，他此時離職，也許會使自己成為接替梅伊的可能人選。

6月以來因不滿梅伊處理脫歐方式而求去的閣員已達10人。以下為《路透社》整理因脫歐議題而求去的10名閣員名單：

前司法部副大臣李伊（Phillip Lee）6月因不滿梅伊政府處理脫歐策略而求去。 前脫歐大臣戴維斯（David Davis）7月請辭，抗議梅伊的契克斯（Chequers）提案。這項提案使英國在脫歐後仍和歐盟維持密切的貿易關係。 戴維斯副手、脫歐事務副大臣貝克（Steve Baker）同於7月因契克斯提案請辭。 前外交大臣波瑞斯．強生（Boris Johnson）也在7月因契克斯提案請辭。 前國防部副大臣貝伯（Guto Bebb）7月在表決反對一項政府支持的脫歐修正案後辭職。 前外相波瑞斯．強生胞弟、交通副大臣喬．強生（Jo Johnson）也因為不滿脫歐協議於上週請辭。喬．強生呼籲再辦公投，以避免梅伊脫歐計畫可能造成的混亂或臣服於歐盟的地位。和波瑞斯．強生不同，喬．強生在2016年脫歐公投時是留歐派。 北愛爾蘭事務部長華拉（Shailesh Vara）今天宣布無法認同梅伊的草案而請辭。他批評，梅伊的脫歐協議草案會「讓英國無限期地待在中途之家，不知道何時才能成為一個主權獨立的國家」。 脫歐大臣拉布（Dominic Raab）今天請辭，表示他「無法昧著良心支持」脫歐協議草案。 就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）今天求去，批評梅伊未能兌現2016年脫歐公投的承諾。 脫歐事務副大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）今天請辭。他表示，梅伊的脫歐協議草案不是當初英國人民公投的主張，而且可能造成英國分裂。

脫歐協議引發強烈反彈，梅伊為政治生命奮戰

梅伊對於剛宣布達成協議，多位閣員就連連因不滿這項協議草案辭職，今（16）日前往對她懷有敵意的國會演說，大力為所達成協議辯護，也為她的政治生命奮戰。

梅伊（Theresa May）堅稱，她與歐盟就脫歐協議草案達成的協議，是英國可能獲致的最佳協議，除此之外，英國明年3年29日只能在未達協議的情況下脫歐，或是根本無法脫歐。

不過，國會中各方議員都對她表示，這項協議無法獲得他們同意。強硬脫歐派議員和主張留歐派議員異口同聲表示，這項協議死路一條。

梅伊在國會演說時幾未顯示任何退讓跡象，她大聲疾呼：「如果我們支持一項協議，我們可以讓全國團結在一起，掌握未來的契機。英國人民希望我們完成這件事。」她又說：「方向很清楚：我們可以選擇在沒有協議的情況下脫歐，也可以冒險面對根本無法脫歐的局面，或者我們選擇團結起來支持能談判達成的最佳協議。」

梅伊堅稱，英國將如期於明年3月29日脫離歐盟，不會延長脫歐程序。她又說，由於尚須與歐盟進行下階段談判，而且達成最終協議後仍須獲得英國國會批准，因此她的政府仍在為包括未達成協議在內的各種狀況作準備。

歐盟領袖將於25日就英國脫歐問題舉行臨時高峰會。如果他們批准這項協議，英國國會預定12月初就此案進行表決。

不過，國會議員連連正告梅伊，這項協議無法獲得國會批准。強硬脫歐派議員批評這項協議對歐盟讓步太多；留歐派議員則希望與歐盟保持更密切關係，或是就脫歐舉行第2次公投。

在野工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）告訴梅伊：「政府必須現在就撤回這項只獲一半支持的協議。這不是國人獲承諾會得到的協議。」

保守黨議員布里貞（Andrew Bridgen）明白要求梅伊下台，他說：「如今要她離開當然符合國家利益。」保守黨反歐盟議員團體的領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）也公開質問梅伊，他為何不應尋求啟動黨魁之爭。

梅伊的發言人表示，如果保守黨議員啟動黨內對她的不信任投票，她將為首相職位奮戰，而且她預期在英國明年脫歐時仍然擔任首相。

保守黨國會議員如要對梅伊的黨魁地位提出挑戰，必須有15%議員致函黨內1922委員會（1922 Committee）的主席布雷迪（Graham Brady），要求對梅伊進行不信任投票。由於目前保守黨有315位議員，因此門檻是48人。

英國廣播公司《BBC》報導，目前致函布雷迪的議員人數還不夠。不過，疑歐派議員領袖芮斯莫格表示，幾週內就能完成相關程序，迅速選出新黨魁，取代梅伊出任首相，可能人選包括先前辭官的強生（Boris Johnson）和戴維斯（David Davis）以及才剛掛冠而去的麥蔚宜和拉布等人。

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核稿編輯：楊之瑜