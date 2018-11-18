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2018/11/18, 生活
【插畫】貓狗喝蜂蜜檸檬，就真的「不醉不罷休」了
汪喵星球
我們想讓你知道的是
檸檬是柑橘類水果，含有豐富的柑橘油，會引起貓咪過敏及中毒，而雖然檸檬對狗狗沒有直接毒性，但因為酸度太高，吃下肚可能導致消化器官受傷，蜂蜜檸檬，建議還是自己喝就好。
唸給你聽
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最近蜂蜜檸檬因為電視辯論變得超級潮，但貓貓狗狗也可以跟風來一杯嗎？
建議不要！
檸檬中有一種貓貓喜歡的香味物質，比起其他柑橘類，貓咪比較可能想接近檸檬。但檸檬也是柑橘類水果，含有豐富的柑橘油，會引起貓咪過敏及中毒。而雖然檸檬對狗狗沒有直接毒性，但因為酸度太高，吃下肚可能導致消化器官受傷。
相對於檸檬，蜂蜜顯得相對溫和且無害，但它不含狗狗貓貓必需要的營養成分，只有過多的碳水化合物和天然糖，餵食太多蜂蜜可能會引起胃部不適或腹瀉，還有可能造成牙齒損害。
蜂蜜檸檬還是留著我們自己喝就好，別給貓貓狗狗囉！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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