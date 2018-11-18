遇到航空公司機票超賣，為什麼有人會願意主動放棄機位？

如果空服人員在飛機起飛前，因為客滿或超賣，必須詢問有沒有自願放棄機位的乘客時？你會怎麼做？

我會選擇主動協商。

2017年SMARTER TRAVEL作者Tim Winship表示：根據DOT data，美國的航空公司平均每1萬名乘客，有6.6人主動願意放棄機位。

為什麼他們願意主動放棄機位？

我們先看看airConcur團隊之前的文章：「因超額預定而自願放棄機位下機的旅客，達美航空提供高達$9950美金的賠償」。達美航空確實有這項政策，因為乘客如果自願放棄機位，確實幫了航空公司大忙，避免爭吵、強制選擇乘客下機與飛安問題。

由此，你應該會問，是不是其他公司也有類似的規則呢？實際上，自願放棄機位的旅客會得到航空公司的一些補償優惠，包含但不限於現金、代用金、飯店住宿、機場與飯店間的交通或里程數。

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為什麼我會選擇主動協商呢？

當航空公司詢問乘客時，就代表主導權在乘客身上。特別當美國聯合航空因暴力拖客事件遭全球撻伐後，所有航空公司遇到超賣或客滿狀況時，就會盡可能以補償優惠爭取願意主動放棄機位的乘客。

一般來說，航空公司會從250美金開始喊價，500美金、600美金，甚至一直到1000美金都有可能，如果你可以主動跟航空公司協商，就代表你有機會取得這些補償優惠，比如1000美金。因為大部分的乘客都不會想放棄機位，而你的目標就是取得補償最大化。再者，除了現金之外，你還可以再加上下一班班機的優先候補權，甚至是商務艙、頭等艙，都是你的協商條件。

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當然，航空公司也會想辦法取得協商優勢，比如我們需要5位志願者放棄機位，這時如果有志願者在250美金就同意了，協商到最高金額相對就會比較困難。因此，主動協商絕對能取得優勢。除此之外，你還可以這樣做：Check In的時候，告訴地勤人員或機艙人員，如果遇到需要詢問志願者放棄機位時，必要時你願意放棄機位，請他們優先與你協商，將取得補償優惠的機會牢牢握在手中。

協商時，請盡可能將你的條件都提出，但務必態度良好有禮貌，通常你可以爭取到更多優惠。

讓airConcur幫助你獲得賠償：當你遇到美國航空公司拒絕你登機，又求償無門，請與我們聯繫，我們儘最大努力幫您獲取賠償。（提交航空拒絕登機申訴）

本文經airConcur授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航