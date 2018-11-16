台鐵改革方案：ATP關閉後「自動限速」，擬砍9班早晚班列車

（中央社）普悠瑪翻覆事件後，交通部長吳宏謀今（16）日率台鐵局長張政源提出改革方案，民國108年底將完成自動強制列車降速行駛設備（普悠瑪18組、太魯閣8組及後續PP自強號32組設置），也會調整班次，增長夜間養護時間。

吳宏謀表示，普悠瑪號車輛製造商已於11月10日前完成18組ATP（自動防護系統）遠端監視系統改正，預定於11月30日前完成系統測試，目前正常使用不會影響安全，ATP隔離遠端監視系統配合檢討修正，預計在108年4月底前將系統優化，以確保ATP隔離時之警告訊息行車控制中心能立即辨別調度因應。

他說，為雙重確保列車在ATP隔離後安全行駛，已與國內研究機構共同研議於ATP被隔離後，能自動強制列車降速行駛設備，以避免列車超速情形，至於速限多少，會邀學者專家研討適宜的限制速度，預計明年底增設完成。

他補充說，在前述各項措施建置完成前，已先投入包括普悠瑪、太魯閣號採取雙人乘務，指派專人全面監控遠端監視系統及主動追蹤處理告警訊息，修訂「ATP使用及管理要點」及增訂「ATP隔離開關遠端監視系統操作標準作業程序」等強化安全管理之短期因應做法。

另外，為強化台鐵局整體系統安全，將導入安全管理系統（SMS），藉由組織風險管理及安全文化，確保營運安全；行車保安委員會將成立為專人專責機構，以推動及落實安全工作。

《自由時報》報導，台鐵局副局長何獻霖也表示，普悠瑪列車主風泵這20多天來也進行檢修更新，過程中有發現冷卻器溫度偏高，已進行清洗工作，並完成9台有異常的主風泵更新，及更換8台異常的除濕機。

台鐵局長張政源表示，針對18組普悠瑪號、8組太魯閣號、32組PP自強號，將招標優化ATP系統，規劃讓列車ATP遭關閉後，能自動限制列車速度，這牽涉台鐵整體列車運行與安全；而在該功能未上線啟用前，雙人乘務都會維持下去。

《蘋果日報》報導，對於台鐵規劃將砍9班早晚班列車，讓夜間維修時間拉長。台鐵副局長何獻霖今表示，目前還在檢討中，最快12月20日後才能上路。何獻霖說，目前除了南港到樹林夜間維修時間約4.5小時外，其餘區間夜間維修時間約有5小時，未來減班規劃仍在檢討中，最快也要12月20日後上路。

台鐵表示，為了提升行車效率，落實軌道設施與車輛之養護時間，讓車輛及乘務人力有效運用，未來將透過大數據分析擬定最適班表之目標，朝減少利用率低班次、增加東線運能及提升西線便利性，開行直達列車、跳蛙式列車等三大方向規劃，調整全線旅客列車班表。

《ETtoday》報導，針對台鐵規劃將砍9班早晚班列車，交通部長吳宏謀也說明，因為砍班必定會影響到原先乘坐的乘客，車子行進間會透過方法告訴未來受減班影響的乘客，未來可能要改坐哪班或公路接駁，接駁會請公路總局或計程車來協助。

「以不增加消費者額外負擔」為原則，吳宏謀說砍班後對民眾的損失現在還無法有精確數字，但絕對會站在乘客的立場，在沒有車子可以搭乘後幫忙找到替代方案，也承諾會吸收這些成本，但詳細辦法還在討論，公路總局也會協助台鐵處理。

此外，行政院15日也發布新聞稿指出，已通過飛安會轉型為運輸安全委員會，最快明年可成立。

（中央社）飛安會主委楊宏智指出，飛安會目前人員編制25人，根據行政院通過的「國家運輸安全調查委員會組織法」草案，飛安會改制為運安會後，人員編制將增至約100人；現在飛安會委員全部為兼任委員，運安會將設5名專任委員及數名兼任委員。

楊宏智說，運安會調查範疇由飛航事故，擴大為鐵道、海運及公路的重大運輸事故，調查精神會和飛安會類似，鐵路、公路或海的調查會比現更開放、更深入。

楊宏智舉例，這次普悠瑪事故調查，飛安會有提供意見，所有事故相關者都應參與調查，包括台鐵、車輛製造商、列車自動保護系統ATP業者，才能更深入發掘問題。楊宏智也以去年蝶戀花旅行社遊覽車翻覆事故為例，主要是主管機關負責行政監理調查，運安會的機制會深入事故地點的道路規範、監理制度否完善的層面。

楊宏智說，事故調查真正重點是預防再發生相同問題，透過開放、深入的調查方式，找到真正原因，才能達到失事預防目的。

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核稿編輯：楊之瑜