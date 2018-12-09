自己的菜自己種：土耳其鄉村媽媽的廚藝教室

文：土女時代

Photo Credit：土女時代 廚藝教室負責人Tolga的母親Havva負責教學（Photo Credit：土女時代）

土耳其人是個很講求人情溫度的民族，在鄉村地方的感受尤其強烈。位在艾瓦樂（Ayvalı）村的廚藝教室乍看並不起眼，要不是負責人托爾嘎（Tolga）站在門口迎接，外觀看起來就是個很容易一閃神就開過頭的普通鄉村石屋。這裡不僅是個學習土耳其料理的空間，同時還是典型的傳統土式古厝，亦是現在托爾嘎一家四代同堂的住所。

牆上掛著奶奶的婚紗

如同我們一樣重視家庭，但土耳其人對親情的表現又比起我們大方熱情許多。有別於一般商業化的廚藝教室，抵達後先是與托爾嘎一家人一見如故的土式擁抱問候，自然而然地就聊了起來。接著他引導我們至一間小巧雅緻的土耳其式客廳。

一走進馬上覺得時光倒流──矮房、靠窗的長條型臥坐沙發、掛在牆上的地毯裝飾、生火式鐵暖爐（soba）等物品，讓周圍的氣氛頓時都復古了起來。一問之下才驚覺，原來這間客廳已經有72年的歷史，內部的裝潢和擺設大致維持原貌。

托爾嘎指著牆上一件豔紅的民俗風禮服說道：「這件是我奶奶出嫁時的新娘服，一直保存到現在！」從他介紹時那神采奕奕的模樣，便可深切感受到他對家族和土耳其歷史文化的自豪，而這樣的文化認同，在非常多土耳其人身上都可發現。

土耳其人的「挑嘴」性格

廚藝教室外有一片自家菜園，托爾嘎帶我們經過時，一一唱名每樣親手栽種的蔬果，彷彿它們也是這個家的一份子，甚至還有自己飼養的雞以及全自製的番茄基底醬、新鮮果醬和果乾等。

菜園依照不同季節和氣候種植對應的當季蔬果，「我們做菜時90％都使用自己種植或飼養的食材。」為了講求天然和嚴格把關料理品質，還有供應來自四面八方的遊客，托爾嘎一家的菜園總是檔期滿滿，也因為對食材的熟悉，讓他們對自家出產的品質保證相當有自信。

多年與土耳其人的相處下，我能肯定「挑嘴」絕對是他們的既定性格之一。土耳其人很幸運，生長在一個地大物博、物產豐饒的國家，如此優異的先天自然條件，使他們從小便能品嚐最天然的食物。對熱愛美食的土耳其人來說，「純天然」即是他們無法降低標準的堅持；在地方媽媽廚藝教室當然也不例外，光看他們的前置作業有多講究便可得知。

Photo Credit：土女時代 母親Havva講解作法，Tolga在一旁翻譯（Photo Credit：土女時代）

鄉村媽媽的廚藝教室

廚藝教室是個小圓頂空間，天花板的石塊上還可看見被炊煙燻過的痕跡。是這裡古早同樣作為廚房用途的最佳證明。主廚是托爾嘎的母親夏娃（Havva），非常和藹可愛，運用近50年的烹調經驗和一雙魔手，傳授最道地的手路菜。托爾嘎在旁扮演母親的最佳翻譯兼主持人，妻子和兒子則擔任課堂助教和機動人員，一家人合作無間。

在這裡，廚藝課不是死板板地每個學生一個口令一個動作，而是很符合土耳其人的「隨性」和「樂天」風格。夏娃媽媽會一一示範，然後在每個步驟徵求自願者或是物色適合人選上台。例如有的人攪拌蛋液、有的人切洋蔥、有的人擺盤、有的人負責拍照、有的人認真幫忙加油打氣等。只要你想嘗試，不必顧慮是不是拿手，就儘管上台，秀出自己大玩一場吧。

土耳其人另有一項很會正面鼓勵他人及散播歡樂的內建技能，對他們來說，生活有時並不容易，但是開心最重要。整堂廚藝課從燉扁豆湯（mercimek çorbası）、擀麵團、捏土耳其小餃子（mantı）、製作粗粒小麥粉甜點到上桌，毫無冷場。大家的嘴巴幾乎沒合攏過，笑聲穿梭在老屋中迴盪。即便語言和文化不盡相同，土耳其人的幽默感，總是能將快樂瞬間傳導到每個人心上。

Photo Credit：土女時代 土耳其小餃子（mantı）（Photo Credit：土女時代）

自然不做作的土耳其人

玩著玩著一整桌子的菜居然就放滿了，除了大家手作的幾樣菜，托爾嘎一家還特地準備數道前菜（meze），最後餐桌上完全沒有任何一丁點空隙。

開動前，夏娃和托爾嘎還先說明每道菜的最佳品嚐方式，像是搭配哪個香料、食用順序等，讓平常忙碌節奏中隨便吃吃、囫圇吞棗的我們大大上了一課，原來品嚐美食也可以成為一門藝術。眼前這一桌土耳其饗宴，真的顛覆所有人對土耳其菜毫無變化、肉質太乾、不合胃口等刻板印象。加上托爾嘎一家人的溫情，和餐桌上關於人生、家庭和文化交流的絮語，心裡的感動油然而生。

一堂鄉村廚藝課程中，不只有挑逗味蕾的美食，還蘊藏著土耳其人引以為傲的待客之道和日常文化分享。自踏進托爾嘎家門的第一步起，他們全家人最熱情的款待，讓前來拜訪的旅人們賓至如歸，且不令人感到矯揉造作。結合家鄉文化、世代親情、個人興趣與歡笑，在這一家人的鄉村媽媽廚藝教室中，我們得到的遠比那一桌豐盛菜餚還多上好幾倍。

Photo Credit：土女時代 滿桌的土耳其饗宴（Photo Credit：土女時代）

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航