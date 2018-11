防堵中資長驅直入，歐盟對「一帶一路」的因應之道

中國於2013年提出「一帶一路」倡議,藉由沿線投資擴展己身的地緣影響力與提高國際話語權,經過五年多來的運作,其作為開始引發西方大國的疑慮。迄今,美國提出「印太戰略」並修改投資法則、日本則是打算以類似模式大幅投資非洲,甚至最近兩國提議合作,由美出資600億加上日本資本100億與「一帶一路」倡議爭雄。相較於美日的作為,「一帶一路」倡議對於歐盟而言,究竟是喜是憂? 其立場與相應之道為何?

從倡議初期的歐中合作到歐盟反制

「一帶一路」提出的初期,歐盟也有自身的基礎設施融資計畫,即榮克投資計畫。中國為拉攏歐方,且歐方想搭中國經濟發展的順風車,雙方想方設法把兩個計畫兜在一起,遂有「一帶一路」與榮克投資計畫的對接。為求對接順利,2015 年底歐盟執委會推出的「歐盟-中國連通平台」,用來加強中國「一帶一路」倡議與歐盟的連通性之間的對接,如跨歐洲運輸網絡(TEN-T)政策。

不過,好景不常,這幾年來「一帶一路」運作不佳所引發的種種疑慮,拖慢了歐中共同融資的合作步伐。不僅如此,歐方企業難以在「一帶一路」的標案中得標,導致歐盟非難中國忽視歐盟的原則,如公共採購過程不夠透明、政府在背後支持的企業、高科技敏感部門的併購等,開始出現反制的舉動。舉其中一個例來說,中國打算在希臘和中歐之間鋪設全長350公里高鐵,連接塞爾維亞和匈牙利首都,使該鐵路成為中國連接歐亞「一帶一路」工程的一部分,甚至可讓中國企業直達到幾乎是歐洲的心臟。歐盟對此案進行阻撓,指責匈牙利沒有進行公開招標,僅依據和中國的雙邊協議,違反了歐盟有關國家採購的規則。

此外,中國正藉由對基礎設施投資提供資金來吸引中東歐國家,對高科技產業進行併購與投資、購買港口等,歐盟內部的成員國面對中國似乎難有一致的立場。

Photo Credit: AP/達志影像

防堵中資長驅直入,歐盟成員國各有定見

從2008年的歐債危機開始,中資入歐呈現大幅的增長,除了投資之外,併購景象更是層出不窮。中國併購歐洲企業於2016年來到了高峰,引發了疑慮與反彈。根據德國智庫莫卡托中國研究中心(Mercator Institute for China Studies)的資料顯示,中國2016年在歐洲的收購金額增長77%來到350億歐元,主要投資項目針對歐盟大國的關鍵產業和科技,例如「美的集團」(Midea)2016年以45億歐元的價格所收購的德國機器人製造商庫卡(Kuka)是德國政府所提高科技計畫「工業4.0」的關鍵產業,而此舉在德國社會造成了震撼。

此外,中國國有企業遠洋集團在2016年收購希臘最大港口(歐洲前10大)的比雷埃夫斯港,也掀起歐盟內部的緊張氛圍。相較於中資在歐盟的大幅成長攀升,歐盟在中國的直接投資卻在2016年持續下降至77億歐元。對此,歐盟擔憂中國可能透過國有企業收購歐盟關鍵技術,另一方面卻嚴格限制歐盟投資者在中國市場的活動,獲取技術優勢。

鑒於憂心關鍵技術被併購,幾個歐盟重要成員國建議執委會提議建立歐盟層級的投資審查機制。此前,外國投資的相關立法權限一直掌握在會員國手上,歐盟外資審查手段相對匱乏,僅12國設立審查機制,缺乏歐盟層次的外資審查機制以及執委會的角色相對薄弱。歐盟層級的審查機制僅有《歐盟條約》(Treaty on the Functioning of the European Union,TFEU)第101條歐盟競爭法規定,禁止卡特爾和反競爭協議,以及歐盟條約第102條禁止濫用支配地位。上述兩條著重企業併購過程中,能確保歐盟內部市場的公平競爭,但未涉及審查交易資金來源。在企業併購的監管方面,主要以營業額為標準,由歐盟執委會與會員國相關機構共同監理。

德國、法國和義大利從2017年2月開始就持續向歐盟提議建立歐盟投資審查機制,請求歐盟授予被收購目標企業所在的會員國法律基礎,以資審查與市場規則不符的股權收購。特別是當目標企業隸屬於敏感戰略高科技產業,會員國有權約束收購方或禁止他們交易。會員國中,拉脫維亞、立陶宛因懼怕俄資表示願意支持,但反觀瑞典、丹麥、荷蘭(三國支持自由貿易與投資)、捷克、葡萄牙、希臘、愛爾蘭、比利時,盧森堡、馬爾他,以及其他獲得大筆中國投資與中東投資的會員國並不支持這種做法,芬蘭則持保留意見。這一審查機制是建立在歐盟會員國現有的外資審查機構基礎之上,目的是加強歐盟會員國之間,以及會員國同歐盟之間的協調。

關於此機制的發展過程:歐洲議會研究處先於2017年5月發布歐盟外人投資審查議題相關的報告,整理與說明各界對於歐 盟及會員國之外人審查機制的看法。2017年9月歐盟執委會公布外人直接投資審查架構規章草案,草案主要規定歐盟以外的國有企業想要併購歐盟會員國具戰略意義的港口、能源基礎設施或國防技術領域,必需要經過公開深入審查,並以透明方式完成。

目前,歐洲議會國際貿易委員會(The International Trade Committee of the European Parliament)已於2018年5月28日通過了一項加強投資監管的草案,內容包括歐盟需要審查的關鍵行業名單,並希望推出一個新機制審查標準,設立外資投資預警機制,並對投資進行監管。目前歐洲議會同意通過三方協商,而2018年6月會員國常駐代表同意理事會立場,分別在2017年7月10日、2018年9月27日與2018年10月11日開了三次三方協商會議。執委會諮詢意見權可因會員國提出而發表意見,惟最終決定權可能仍屬於會員國,主要是因若干會員國對外資抱持高度興趣、主張降低審查門檻。由此顯示出歐盟想要有一致防範的立場,卻因對中資的喜好與疑慮程度不一,導致效力減弱。

Photo Credit:Reuters/達志影像

歐盟化被動為主動:連結歐亞戰略V.S.「一帶一路」倡議

歐盟相當重視與亞洲的經濟合作關係,深知互聯互通是經濟發展的一個重要條件。早在中國的「一帶一路」倡議如火如荼的進展,以及美國提出「印太戰略」之前,歐盟便在構思屬於自己的通盤「歐亞互聯」計畫,榮克投資計畫有一部份即在處理基礎建設。歐盟希望通過自己對互聯互通的主導,維護其價值觀準則和監管機制。歐盟外交暨安全事務最高代表墨格里尼(Federica Mogherini)搶在第12屆亞歐會議在布魯塞爾召開前,於今年9月19日公布歐盟版的「連結歐亞一項歐盟戰略的基本組成內容」(Connecting Europe and Asia-Building blocks for an EU Strategy),意在加強歐洲與亞洲這兩大洲連繫的戰略,透過更多的參與方合作,透過互惠互利方式增進歐亞連結。

換句話說,歐盟的「歐亞互聯」計畫是通過對外合作,增加其全球影響力,並推廣歐盟價值觀。歐盟版是強調「歐洲方式」(the European way),也就是會格外重視規則、可持續性,並保障參與各方的機會均等,並使當地社區受益。儘管墨格里尼一再否認,但外界將之視為歐盟對中國「一帶一路」戰略的回應,要在歐亞地區搶回話語權。

倘若觀察「歐亞互聯」的三個原則:一是可持續性,二是多樣性(全面性),三是重視規則可以看出要與「一帶一路」互別苗頭。全面性是指連接歐亞運輸、數位、能源和人文交流的四個層面,而文件裡頭的運輸,如加強歐亞大陸的航空、海路與鐵路運輸方面,可對比中國「一帶一路」在沿線各地興建鐵路和港口基礎設施。此外,文件所談及融資的部分恰好可與「債台高築」式的提供貸款以及「一帶一路」中的亞投行做對照。至於重視規則,則是暗諷中國不想遵守國際法,另訂自己的一套規則。更有甚者,歐盟強調願意保障參與各方的機會均等,無疑是批評「一帶一路」倡議的亞歐基礎設施項目中,只偏袒中資企業。而著墨能讓當地社區受益,又是暗指「一帶一路」讓沿線的借貸國債台高築。

亞洲市場的重要性可從墨格里尼幾周前投書台灣媒體宣傳「歐亞互聯」計畫來看出端倪。整體而言,「歐亞互聯」計畫一石二鳥,一來顯示出歐盟逐漸摸透「一帶一路」以及中國近年來的對外經濟戰略,想透過該計畫協調出歐盟會員國對中的一致立場。二來,「歐亞互聯」計畫凸顯出歐盟正式參與歐亞大陸的勢力競逐,面對中國、美國與日本不想失去主導權。

結論:歐盟的覺醒?

在歐盟回應中國「一帶一路」倡議上,吾人可以發現歐盟立場的變化。首先,歐盟為了搭上中國經濟發展列車,先有「歐盟-中國連通平台」使「一帶一路」與歐盟自身的「榮克投資計畫」對接,顯示出對「一帶一路」起初是採樂觀其成的態度。陸續因發現中國大舉投資中東歐、控制重要港口以及德國重要高科技產業被收購,甚至在2016年達到中國收購歐盟產業高峰之後,歐盟試圖做出反制,在主要成員國的支持下,轉而推出了「歐盟外資審查機制」,改採防堵立場。最後,當歐盟發現歐企不見得可以在「一帶一路」項目中獲利,且憂心中國「一帶一路」挾著經濟優勢擴張勢力的情況下,立場改從被動轉主動,推出了歐盟版的「歐亞互聯」計畫,以「歐洲方式」跟中國在亞洲展開競逐。只是,礙於歐盟內部中東歐與南歐成員國急需中資的情況下,歐盟層級的策略是否能有效實施,無疑讓人打上個問號?

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航