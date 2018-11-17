從川普到韓國瑜，保守派反撲進步力量已成國際趨勢

文：鹿谷

近日從媒體刮起的一股「韓流」，可說是衝擊了月底的九合一選舉，不僅讓藍營前所未有的士氣大增，更外溢到台北市，挑戰了另一個人氣王柯文哲的選情。

僅管所謂的韓流是從親藍媒體不斷的吹捧產生，如筆者有次在吃飯時，店內播著中天新聞，自開始用餐到吃飽，中間近一個小時都在播放韓國瑜的周邊新聞，從上綜藝節目、唱歌都無不鉅細靡遺的報導，亦採訪了幾個支持的民眾，不斷塑造韓國瑜非典型政治人物的形象。但這股風潮確實也成功轉成不少陸軍勢力，許多人也跟著這股韓流的瘋狂，在各通訊軟體上自主傳播韓國瑜的消息，也讓人猜不透月底高雄的市長寶座將會落在誰家。

而這也讓人想到近幾次的美國選舉，美國政治發展一向與台灣有驚人的類似，由於科技趨勢的發展進度不同，台灣多會晚於美國的政治階段。如2008年歐巴馬開始透過網路和年輕人的力量，喊出「Change的口號」，此刻傳統政治開始感受到新興網路力量的威力、年輕人的串連。而2012年民進黨初嘗試透過網路打出了一場不錯的選戰，只是功敗垂成。緊接著2014年台灣就發生了一場史無前例的公民運動，更是把網路力量發揮的淋漓盡致，將政治素人推上首都市長寶座。

公民社會的熱潮來得快，去得也快。2016年川普透過不少選民不滿於民主黨只滿足政治正確的口號、以及不斷往進步方向的改革，催生保守勢力的反彈。

2018年的九合一選舉，在台灣也看到不少這樣的現象，更甚者，台灣因為公投法門檻的降低、民進黨的大幅改革，讓保守勢力以公民投票的名義大舉組織、遊說政治人物，在台灣社會中快速回潮，更能在韓國瑜的身上看到空口說白話與毫不在意政治正確、進步價值的特質，只是川普的民粹傾向，透過美國受過訓練的官僚仍能玩出一盤國際大棋。然而，韓國瑜卻在政見發表會都只能不斷打高空，就算當上市長也難以將那些隨口承諾的支票給一一兌現。

Photo credit: 韓國瑜 臉書

即使如此，執政者仍不能小覷公民社會的退潮。在許多經濟選民的眼裡，僅管現任者提出多麽務實的選舉政見，都不像韓國瑜這樣天馬行空的口號更能帶來希望。以高雄選舉來看，陳其邁在政見還是對高雄的政治經驗都比韓國瑜來的完備，但卻讓人覺得了無新意，更能大致預期陳其邁就只是會將陳菊的市政延續下去，不會有太多改變。

當經濟選民要的不是務實，而是一個改變、一種選舉口號，執政者又該如何接招，對台灣社會又將造成什麼樣的影響？

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航