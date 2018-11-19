《醫路向西非》：台灣第一位女性醫療團團長──前往布吉納法索的王馨儀醫師

文：黃瑞仁（臺大醫院雲林分院院長、臺大醫學院內科教授）

本文為《醫路向西非：臺大醫院雲林分院海外醫療之路》前言

父母是弓，孩子是箭

2016年8月1日，我奉派接任臺大醫院雲林分院院長。交班事項中，有一項是雲林分院在2016年3月首度申請醫學中心評鑑，評鑑將於2017年進行。

醫學中心評鑑，除了醫院管理、醫療照護品質及教學品質之外，比較特別的是，5大任務指標的實證資料及口頭詢答，其中一個任務的子項目就是國際醫療。既然方向已定，尚未有國際醫療經驗的雲林分院，便開始著手國際醫療的規劃。

這一段過程非常戲劇化，我們用文字、照片記錄下來，和讀者們分享。

2016年10月，我們拜訪衛生福利部國際合作組，並請總院國際醫療中心協助，積極探詢國際合作發展基金會（國合會）國際醫療人道援助相關計畫。很快，我們得到衛生福利部的計畫補助，參與總院的印尼雅加達國際醫療業務。

然而，我們與雅加達的醫院聯繫，有些不順利。於是，另外透過熟識的醫師，與東爪哇泗水的Brawijaya大學醫學院取得聯繫，開展雙邊醫療講座及人員訓練計畫。

援外計畫執行不易

外交部國合會的計畫申請更是充滿戲劇性，我們在網路上看到徵詢西非邦交國布吉納法索的人道援助計畫，立即提出申請；同時，我們也打聽到，此計畫執行上的困難，就是國合會希望人選是接任台灣醫療團的團長，任期一年。

國合會徵詢了國內許多醫學中心，都無法派出人選，甚至北部一家醫學中心幾乎談定了，卻又突然變卦。

眼看計畫生變，國合會相當著急，在這種情況下，我們爭取到這個人道援助計畫，隨後，執行細節立即緊鑼密鼓地展開。

不管是印尼或布吉納法索，都讓我們體會到：設定目標，努力向前，機會總是在的。

海選尋找醫療長

要如何尋找醫療長？負責國際醫療專案的馬惠明副院長和我討論，我們先鎖定50歲以上，孩子都比較大的資深主治醫師；或者40歲以下年輕的主治醫師。但是，以由上而下的方式鎖定的幾位人選，都因臨床業務、研究工作或家庭因素，無法前往。

這時，馬惠明副院長提出「海選人才」的做法：一、在院務會議，請所有醫療科部主管轉知所有主治醫師；二、透過全體主治醫師電子郵件等方式，告知大家，醫院的國際醫療有這樣的一個機會。

出乎意料，在短短幾天內，便有2、3位主治醫師主動報名，表達有意願。經過相關背景考量，醫院以王馨儀醫師為第一人選；當馬副院長以電話徵詢王醫師時，如同各位讀者在書中看到的，王醫師很快就答應了。

經過國合會的正式甄選程序，王馨儀醫師成為我國人道醫療援助計畫第一位女性醫療團團長，同時也是最年輕的醫療團團長。這個過程讓我了解到，年輕世代充滿活力與嘗試各種可能的勇氣，令人激賞，更值得信任、託付以重任！

一切都不簡單

王醫師的不簡單，在於她處理事情的態度及執行力──初到布國時，酷熱天氣造成的中暑及拉肚子，沒有嚇倒她；看診人數不理想，王醫師能夠放空自己、放下主治醫師的身段，融入當地的診療模式，重新學習看病方式；實地觀察，不斷思考什麼是切合布國需要的協助。

Photo Credit：遠見

和國合會及雲林分院多次討論後，王醫師提出了設置4床加護病房的計畫，並獲得同意。從加護病房空間規劃、設備及儀器採購、人員訓練等，幾乎在短短幾個月內全數完成。

服務期間，王醫師曾受邀到美國大使館進行急救訓練課程，獲得極大讚賞。而我們更有興趣的是，王醫師父母的教育方式。

王醫師的父母分別在大學和中學服務，他們給孩子非常大的空間，全力支持孩子的決定，而不去設限，正如同書中所說的：父母是弓，孩子是箭，父母的責任是把弓張得滿滿的，成為疾飛的箭的最大後盾。

很多人在討論台灣的教育，其實最大的問題就出在父母。

十多年前，我的一位醫學系導生，念到醫學系4年級時想要轉系，結果父母給醫學系系主任及導師的唯一選項，就是一定要把孩子留下來，念完醫學系、考上醫師執照後，要做什麼都隨便他。這位學生說的一段話，直到現在我仍然無法忘記。

他的父母都是臺大醫學系畢業的，他如果轉系，父母就會在同學間抬不起頭：「他們從來不考慮到我的痛苦，他們只考慮到自己的面子！」

王醫師的父母，不容易也就在此，尤其女兒是正在臨床醫學研究所就讀博士班的年輕主治醫師，放下眼前的路，跑到距離台灣一萬多公里遠的布吉納法索，究竟是好還是不好？值得嗎？恐怕大部分的父母都無法「承受」來自子女的這種挑戰。

積極認真的學習態度

台布醫療合作計畫的任務，包括訓練布國的醫護人員。2017年的6月至8月，3個月期間，布國3位醫師及1位專科護理師來到雲林分院接受急重症醫學訓練。課程安排得比較緊湊，布國學員也都認真學習。

後來，2018年年初，有機會到布國參訪時，才知道布國因為天氣太熱，中午12點到3點是他們的休息時間，此時回想起2017年年中我們安排的課程，對布國醫護人員而言，真的是有點累，但是他們的學習態度都非常認真。

交流參訪建立友誼

在這3個月中，每逢週末假日，祕書室的同事主動安排各項「接地氣」的行程，如：古坑華山咖啡、故宮南院、雲林景點參觀；醫院的活動，如：雲林分院配合總院週年慶活動的林內鄉健康篩檢、臺大實驗林溪頭員工日，也都邀請布國醫護參加。

中間有一段插曲，就是布國友台國會議員到我國參訪時，特別指定要到雲林探視正在受訓的布國學員，當雲林分院同仁第一次看到外交部禮賓車，掛著兩國國旗，大家都非常興奮，紛紛和禮賓車拍照。

經由台布醫療合作這個國際醫療平台，雲林分院全院同仁上下一心，盡心盡力接待布國醫護人員，展現雲林分院好客、溫馨的大家庭特質。衷心感謝所有參與國際醫療的同事們，以及默默支持、加油、打氣的雲林分院1700多位同仁，這是參與國際醫療的意外收穫。

台布醫療合作計畫進行得非常順利，2018年2月底，馬惠明副院長、楊豐榮醫務祕書和我，特地前往布吉納法索，探視即將任滿醫療長1年的王馨儀醫師，以及來台受訓的4位布國醫護人員，參訪古都古醫院並了解即將完成的加護病房進度、和古都古醫院院長討論雙方合作計畫等。回國後，立即安排接待第二批準備來台灣受訓的布國醫護人員。

傾盡全力，不留遺憾

2018年5月24日，外交部突然發布和布吉納法索斷交的新聞，我們和國合會通話，確認所有醫療合作立即終止。

斷交消息傳來，全院同仁深感震驚、遺憾和不捨。靜下心來思考，這是人生非常難得的經驗：當我們盡全力做一件事，卻因外在環境改變，迫使我們不得不中斷。我在金山分院服務的時候，和法鼓山果東法師多次交談，法師提點之一：「境隨心轉」，不正適用於此嗎？

當機會來臨，我們把握時機展現實力，不僅拓展雲林分院的版圖，也全心接待布國醫護人員。縱然外在環境逆轉，無法持續進行下一階段計畫，但是回顧過去一年，我們很欣慰沒有蹉跎耽誤任何一次機會。

書籍介紹

《醫路向西非：臺大醫院雲林分院海外醫療之路》，遠見雜誌出版

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作者：陳建豪、王馨儀

醫師的熱情，難敵現實貧困。但，該做的事仍然要做。

為了搶救更多性命、建立起當地醫療水準，本書主角王馨儀在布吉納法索的古都古醫院嘗試一項從無到有的創舉：打造重症加護病房（ICU）。之所以要這麼做，是因為若沒有加護病房的後援、續命照護，即便真有「神醫」成功完成手術，病人的性命仍難以保全。

看見問題，尋求解決之道，似乎十分理所當然。然而，援外醫療的特殊性質，讓這件事依舊存有疑慮：這時興建加護病房，是時候嗎？布吉納法索人民能負擔這樣的醫療費用嗎？

諸如此類的考量，在在告訴我們，援外醫療不能只是想像，需要深入瞭解當地需求。人生因挑戰而精采，本書透過王馨儀的親身經歷，一窺援外醫療真實面貌，看見援助國與被援助國的不足。

Photo Credit：遠見

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航