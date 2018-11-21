《社區設計的時代》：人口老化、稅收減少，建築師的「人生遊戲」出現變數

作者：山崎亮

「創造時代」的結束

日本的總人口數已減少，年齡結構也出現變化。其中最明顯的是勞動年齡人口減少。如此一來，稅收也會跟著減少。如果不大幅調升所得稅率，或者祭出革命性的消費稅率調漲措施，稅收自然而然會減少。然而，驟然提升稅率勢必遭遇困難，說不定真的會引起革命。即使不至於到革命的地步，也極有可能引發政治劇變。與其如此，執政黨自然不可能甘冒風險毅然決然大幅調漲稅率。

因此，最終只得減少行政的財源。隨著地方分權進展，需由地方自行處理的事情有增無減，預算卻有逐年減少的趨勢。生活在這種時代的市民，如果依然抱著「將城市交給行政部門處理」的態度，政府機構最後便無以為繼。以營造業來說，過去「只要蓋公共建設就能振興地方」的想法已不再適用。2006年的國土交通白皮書即指出，公共建設的相關預算有可能銳減。日本過去用在鋪路造橋、興建水壩等公共設施的「社會資本」（Social Capital）經費，到2000年止持續增加。但是從2000年約18兆日圓為分水嶺，整建社會資本的經費自此開始減少。預估2006年以後社會資本的整建經費推算，將與日本的人口推算曲線大致呈同樣的山形，接著往平緩的山麓下降，一路減少至2030年。

不僅如此，2020年幾乎看不到有關整建社會資本的「新設」經費。也就是說，取消了興建新的圖書館、博物館及美術館的經費。對於從事建築設計的我來說，這項預測一出爐，當下即深感時代的劇變。

建築師的「人生遊戲」出現變數

長久以來，建築師的腦海裡都有一套獨特的「人生遊戲」。遊戲的起點是住宅設計。首先動用親朋好友的關係，找出有住宅設計需求的人。幸運接到案件，便使出渾身解數設計。接著將完成的「作品」拍下美輪美奐的照片，投稿至建築雜誌。有幸刊登在雜誌上，即表示自己的「作品」獲得肯定，往後更容易接到工作。設計了幾間個人住宅後，陸續接到了集合住宅、商業設施或辦公大樓的設計案。隨著「人生遊戲」繼續推進，總算接到公共設施的設計案。不論是小型的公民會館或公園的廁所，一旦接到公共設施的設計案，感覺社會地位便高了一些。接著更上層樓，設計規模較大的圖書館、市公所、博物館，最後終於成為設計美術館的「大師級人物」。

建築師自然不認同前述有關社會資本整建經費的推算資料。因為預測中提到2020年幾乎不再有公共設施的新設項目。新進建築師若是想要躍升為大師，必須在未來7年內把握機會設計美術館。現代新進建築師所處的時代，已不同於1941年出生的建築師安藤忠雄先生及伊東豐雄先生所處的時代。如今的時代，新公共設施的建設經費愈來愈高昂，新進建築師如果還認為理想中的建築師生涯，就是要在國內累積豐富的設計經驗，再憑藉耀眼的成績活躍於國際，整體來說，他們的未來將陷入危機。根據這項推算，2020年以後不僅沒有經費興建新的公共設施，也可能刪除汰換舊設施的經費，甚至連公共設施的修繕作業也岌岌可危。唯一保留的預算，全是既有公共設施的維護管理經費。重點即在於如何運用。而這筆僅存的維護管理經費，並不是只用來維護，重要的是如何管理。當前的時代，最需要的是利用有限資金有效管理公共空間的方法。

時代的變化

另一方面，也有人認為整建經費推算的走向不一定呈左右對稱的山形。或許真是如此。2006年的國土交通白皮書是在自民黨執政時期製成。民主黨執政後，喊出「從公共建設邁向人文關懷」的口號，興建新公共建設的預算有可能刪除得更快，但也有可能引起與營造業關係密切的議員反彈，讓公共建設的新建案得以繼續發包一段時間。不管怎麼說，往後興建新公共建設的案子不太可能像過去那樣增加了。

也有人問我，東日本大地震後，營造業的工作是不是比以前多了？然而，查看1995年阪神淡路大地震的災害修復費即可了解，針對震災的災害修復費用佔整體社會資本整建經費的比率相當低。即使東日本大地震是史無前例的大災難，山形的經費推算圖表實際上也不會再爬升一次，形成兩座山頭的推算曲線。

有的人雖然明白公共建設會減少，但是不覺得民間的建設工程也會減少。關於這一點，可查看年間新屋開工戶數的推算資料。在此之前，日本營造業每年在日本全國建造的新屋約140萬戶，未來預估一年會減少60萬戶左右。日本的家庭戶數從2015年起逐漸減少。在家族人數減少的情況下，實在很難認為想要蓋新房子的人會變多。因此，合理推測往後的新屋開工率會減至目前的一半以下。反過來說，增加的是空屋（圖1-5）。現在全國平均14％的空屋率，到了2060年會增加為55％。換句話說，包括東京銀座在內，全國平均每2間房子就有1間是空屋。銀座有一半的房子是空屋，這一點自然難以想像。如果這是全國的平均值，即表示山地離島地區3間房子就有2間是空屋，或者4間房子有3間是空屋。

Photo Credit：臉譜

未來的時代該做些什麼？

以上是以營造業的例子為各位說明，相信其他產業面對人口減少的時代也開始出現各種變化。教育界、社會福利業界、觀光業界也必須改變以往的做法。想要改變，需要的是創意發想。其中一個方法就是讓市民參與推動建設。將公共建設全部交由行政部門處理的時代已宣告結束。從今以後不能再「將城市交給別人處理」，「自己的城市由自己管理」的態度愈來愈重要。多數市民擁有這種觀念的地區，愈容易激盪出富有創造力的產業。最重要的是帶動當地居民的士氣，讓他們願意花心思規畫城市的未來，並且付諸實行。我們希望透過社區設計的方式設計一套流程，讓當地居民能自行發現、彙整以及解決所處城市的課題。

如今人口已開始減少。山地離島地區某些地方的人口也在這20年來持續減少。有一群人在這些地方以獨特的方法永續創造自己家鄉的未來。這些先見之明為日本展現了未來的方向，成了人口減少時代經營管理地方的典範。我十分期待與這些人合作展開活動。

相關書摘 ►《社區設計的時代》：難以向他人說明自己職業的「社區設計師」

書籍介紹

《社區設計的時代：用「不造物的設計」概念打造二十一世紀理想社會，全面探究社區設計的工作奧義、設計總體方針，以及如何與社群團體培養合作默契》，臉譜出版

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作者：山崎亮

譯者：莊雅琇

在充斥著「孤獨死」、「無緣社會」、「少子化」、「農村高齡化」、「區域發展不均」等問題的現代社會，人與人之間的疏離日漸嚴重，面對這樣的社會演進，我們真的束手無策嗎？其實，正是在這樣的社會裡，我們更該靠自己的雙手重建起人與人之間的信任與連結，讓地區重生、活化為獨一無二的社區。要達成這個目的的方法，就是「社區設計」（Community Design）。

本書作者社區設計師山崎亮，自2005年創立社區設計組織Studio-L、推廣以人為本的社區設計，至今已二十餘年。2011年，他將過去的案例集結出版成《社區設計》一書後獲得廣大迴響，社區設計這個概念也開始拓展至日本以外的其他國家，特別是在臺灣，近年已在臺灣各地舉辦過多次工作坊，臺東縣政府更聘請山崎亮擔任「點亮南迴」計畫的國際顧問。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航