《金錢遊戲》：在金融機構圈，華爾街操盤手的午宴自成一個世界

文：亞當・斯密（Adam Smith）

華爾街操盤手的午宴

當所有錢都掌握在少數人手上，無可避免會有人私下以愉快、紓壓的方式將錢挪作他用。有個紳士可說是法人投資圈的德．斯達爾夫人（Madame de Staël）[1]，大家稱他為斯卡斯代爾胖子（Scarsdale Fats），真的有這個人。他常舉辦午宴來證明自己的存在，而所有人都會到場。在華爾街，午餐時間還是工作時間，因此斯卡斯代爾舉辦的非正式午宴，後來發展成賓客都得事先準備並勤做筆記的宴會。

不論是哪一天，每個參加斯卡斯代爾午宴的賓客都可能負責管理數十億美元的資產。當你手上有這麼多錢可以動用的時候，相信我，你絕對到哪裡都受人歡迎。你可以免費在華爾街的任何私人餐廳用餐，那裡的鑲板可能來自倫敦破產的商業銀行，銀製品則印有餐廳商標，房子則是雷曼兄弟、伊斯曼狄龍（Eastman Dillon）[2]、勒布．羅德斯（Loeb Rhoades）[3]等銀行所有，甚至在餐廳外的街上掛上自家銀行的旗幟。而在另一間私人餐廳裡，客人觥籌交錯時，服務生放輕腳步，上菜時杯盤也沒發出聲響，還提供前卡斯楚時期出產的雪茄。飯後，在愉悅而充滿男子氣概的哈瓦那煙霧繚繞之中，你可以感覺到耳語間隱約有個紙上帝國，這裡提到1億美元、那裡談到2億美元，這個紙上帝國很完美，如果有任何麻煩，只要隨便對某個地方開炮，痛宰那裡的窮人就好。

既然如此，這些有錢有勢的人為什麼要參加斯卡斯代爾的午宴呢？這裡既沒有法國名廚、自家專屬銀器、鑲板、地毯，也沒有手腳輕巧、穿著完美制服的服務生。這裡只有金屬折疊椅、塑膠桌上一大碗醃菜、紙餐巾。假如這是紐約證券交易所的私人餐廳，則華爾街也不會是我們想像中的華爾街了。如果這股潮流會持續延燒，那羅伯特．雷曼（Robert Lehman）[4]將看著他空蕩蕩的私人餐廳，想著廚師已經把麵粉和入肉汁裡；約翰．勒布則會坐在自己的餐廳裡，像電影《史黛拉恨史》（Stella Dallas）[5]的情景般，心想是不是每個人都搞錯聚餐日期了，而沒想過是否每個人都變窮了。

重點在斯卡斯代爾本人。據我所知，這是一些波士頓的金融機構幫他取的暱稱，而這也顯示波士頓金融機構已經不像過去那樣古板。以往，他們不會與非格爾頓學校（GrotonSchool）[6]出身的人交談，但現在他們倒是會與任何能帶來賺錢機會的人接觸。無論如何，斯卡斯代爾正以如同母親對孩子一般，不停地敦促客人吃著開胃菜，他也狼吞虎嚥地吃下桌上將近三分之一的魔鬼蛋[7]（deviled eggs），所以其他想吃的賓客最好動作快一點。他顯然吃太多了。他的合夥人把體重機放在桌前提醒他，以免他吃太多。有個追隨者曾形容他的身材像球形。撞球界的傳奇人物——明尼蘇達胖子（Minnesota Fats）有著吃不胖的瘦長體質，而好萊塢演員雪梨．格林斯特里特（Sydney Greenstreet）如果按照斯卡斯代爾這樣的吃法，肚皮很快就會撐破！斯卡斯代爾只會說，他超過90公斤才舒服。他根本就是矮胖體型。瞧瞧他就知道。

斯卡斯代爾介紹與會來賓。一位在非常大的銀行負責信託帳戶操作。一位來自第二大銀行。還有兩位來自非常大的基金公司、一名績效基金的年輕操盤手、一名避險基金經理人，以及一位任職統計數據研究公司。光是介紹這些客人，就讓斯卡斯代爾壓力大到變得神經兮兮，以至於他拿奶油配著麵包，囫圇吞棗解決了所有開胃菜。

這些人為什麼會在這裡？都是斯卡斯代爾請來的。他的說法是：「為了保有競爭力，我不得不這麼做。我得到什麼？什麼都沒有。那些在帝傑證券（Donaldson Lufkin）工作、炙手可熱的年輕研究員能撰寫數百頁的報告；貝奇證券能網羅上千位股票銷售員；歷史悠久的大型投資公司則可以掛著老華爾街白人盎格魯——撒克遜新教徒（WASP）的旗幟。於是我想：誰擁有錢？基金公司。那我做個好人，請他們吃午餐。」吃個醃牛肉或肉丸吧？「這些傢伙無論去到什麼地方，都會有人想推銷東西給他們。我不會。我沒有這種念頭。」

所以， 斯卡斯代爾做的只是打電話。比方說， 他會打給威靈頓（Wellington）， 說基斯通（Keystone） 和蓋米克（Chemical）會來午宴；然後他再打給基斯通，說其他兩位會參加；接著他再致電假設是蓋米克好了，很快地，前美國駐盧森堡大使佩爾．梅斯塔（Perle Mesta）答應會來。還有兩件事對於這場宴會的誕生有幫助。一是規則：參與午宴期間每件事都不公開，非正式、不具名、不強迫。你不願說自己買了什麼，這很好，但你不能說你正在賣你其實要買的股票，否則斯卡斯代爾會親自過來威脅你，而你將再也沒有肉丸可吃。

另一件事則是斯卡斯代爾本身，他經營午宴的態度嚴謹務實，好像他就是勞倫斯．斯皮瓦克[8]（Lawrence Spivak），汲取真相加上廣告的時間只有30分鐘。

現在換個角度來看。你是一名32歲的投資經理人，年薪2萬5000美元。你的工作是管理2.5億美元，確保其他人的投資組合不會比你更好。你接到兩通午餐邀約的電話，一通來自老牌公司約在私人餐廳，用的是英國國寶級品牌瑋緻活（Wedgwood）高級餐盤；另一通則是斯卡斯代爾的邀請。你已經知道在瑋緻活餐盤私人餐廳裡的與會人士，賣的是什麼股票了。在斯卡斯代爾的午宴上，你可以發現一些同伴在做什麼，也許還有某種猜別人手上的牌的感覺，而且沒有人試著向你推銷。可以確定的是，斯卡斯代爾不會向你推銷。他以什麼都不知道自豪，雖然他的醃牛肉三明治能買到全國最好的研究報告。你所能做的，就是維持友誼。或許你有時可以給他一些訂單、買1000股電話公司的股票，當作午餐的費用，而且還不一定要這樣做。你會選擇跟誰吃飯？

「好了，大家請坐下。」斯卡斯代爾說。他先是問了來自非常大銀行的那個人，情勢會怎麼發展，還有他們正在買些什麼？

大銀行的人開始談到國民生產總值、生產力，以及其他煙幕彈般的遁詞，斯卡斯代爾打斷他的話。

「上週你手上有7億美元現金，現在還有嗎？」

「我們花了5000萬美元。」來自大銀行的男士承認，「我們在低點買了一些公用事業股票，在上周股價上漲前。」

「當然會在上漲前買進啊。」斯卡斯代爾說，「還有其他的嗎？」

「空頭市場還沒結束，」來自大銀行的男士說，「你們這些還沒到40歲的小伙子們，你們沒見過真正的空頭市場。你們不知道那是什麼。」

「你還買了哪些股票？別這樣，快說嘛！」斯卡斯代爾說。

「沒別的了。」來自大銀行的男士說，但沒有人把身體向前靠過來聽，因為在場大多數客人都不到40歲，不知道什麼是真正的空頭市場。他們才剛看到市值跌了1000億美元的慘況，而且手上持有最好的資產全都消失，如果這還不算是真正的空頭市場，那他們不知道什麼才是。也許下一次空頭市場是中國人擁有洲際彈道飛彈的時候吧。

「好吧。」斯卡斯代爾胖子說，「給那邊那位男士一些肉丸子。」他交代女服務生。斯卡斯代爾胖子會在賓客結束發言時出其不意地補上肉丸子，設法在那位來自大銀行的男士回到座位時奉上兩顆肉丸，表達感謝。然後斯卡斯代爾又在麵包上塗了奶油，轉身面向一位在基金公司工作的人。

「星期二有個叫查理（Charley X）的人在這裡吃午餐，」他提到另一名競爭對手基金的經理人，「他說這個市場就像是1957、1958年的行情。他說他在股市低點時買了股票。」

「他今年在每個低點都買股票，」這位在基金公司工作的人說，「而且每一個低點都比上一個還低。我很訝異他居然還有籌碼。」

「這個市場會怎麼走？」斯卡斯代爾問。

「我們都已經看到低點了。」那個在基金公司工作的人說。每個人幾乎同時發出驚呼聲，大家都很訝異他的坦白。道瓊指數反彈後又跌到744點，這傢伙承認自己犯了錯，但他還是堅定相信自己的看法。

「你最近喜歡哪3檔股票？」斯卡斯代爾問。

「我們一點一點地買進幾家航空公司的股票。」在基金公司工作的人說。

「航空公司現在狀況很糟；我們正在賣出航空公司的股票。看看罷工協議，看看因此誤點的航班吧。當然你還是可以買啦。」桌子另一頭持反對意見的基金經理說。

「所以你還是賣掉航空公司的股票吧！」第一位在基金公司工作的人說。賓客們的討論愈來愈熱烈，證明這場午宴相當成功。「我們認為成長股會上漲30％至40％，真正的成長股股價會翻倍，其他股票則會跌到消失在市場上。」

「什麼成長股？什麼成長股？」斯卡斯代爾問。斯卡斯代爾根本不知道什麼是成長股，不過他是很棒的主辦人，這時已經快吃光盤子裡所有的麵包。

「我在低點附近買了一些寶麗來，大約是125美元。」那個在基金公司工作的人說。此時又是一陣驚呼聲。其他9個腦袋像是裝有計算尺的經理人不斷盤算：即便他說是在125美元買進，也有可能是在135美元買進。假如他買在135美元，而且只要公司盈餘持續在增加，他就不會反手賣出。在135美元的時候一定要緊抱著寶麗來，啊……

「寶麗來明年的盈餘會有多少？」斯卡斯代爾問，「4美元？ 4.5美元？ 5美元？」

「有什麼差別嗎？」基金男說。

「說得好，」斯卡斯代爾說，「還有什麼呢？還有買其他股票嗎？還有什麼？」

「嗯，」在基金公司工作的人說，「我在低點買了一些快捷半導體。我也許是在96美元買了一些。」

「快捷半導體的股價不可能低到96美元！」第二個在銀行工作的人喊道，「低點是97美元。」

「別搗亂！」斯卡斯代爾大喊。

「也許是98美元，」在基金公司工作的人說，「我記得在98美元時買了很多。」

「快捷已經要崩潰了。」在避險基金工作的人說。有了避險基金，你就可以放空。「快捷的庫存已經無法控制了，只是華爾街還不知道而已，其實快捷第四季的表現將不如預期。」

「我不在乎。」在基金公司工作的人說。

「明年的業績可能會讓人非常失望。」在避險基金工作的人說。

「我不在乎。」在基金公司工作的人重複說道。

現在午宴的討論更熱絡了。或許避險基金在放空快捷，而另一個基金看多，百老街[9]（Broad Street）上彷彿正發生槍戰；也有可能避險基金並沒有放空快捷（他從沒有這樣說過），或許他只是虛張聲勢，好讓人以為他在放空快捷。在電影《羅斯柴爾德家族》（The Rothschilds）中，羅斯柴爾德家族（Rothschilds）[10]透過信鴿得知滑鐵盧戰役時，並沒有急著一股腦地買進英國公債。他們先衝進場賣出股票，然後趁著大眾恐慌之際，再買進。

「還有呢？還有呢？」斯卡斯代爾大喊。

「市場行情正在走高。」在基金公司工作的人說，「我不曉得會持續多久，我可能會改變看法。也許是明年春天。但從目前來看是看漲的。」

「很好！」斯卡斯代爾說，「給這位男士一些肉丸！給他一點沙拉！麵包到底都跑去哪兒了？」斯卡斯代爾對著服務生大喊。

午宴結束，斯卡斯代爾回到桌前。有兩位賓客沒吃起司蛋糕，盤子裡的食物已經被一掃而光，剩下一點碎屑，空盤子現在放在斯卡斯代爾的桌上。斯卡斯代爾正在講電話，與其他法人的經理人聯絡，相信一定會有訂單及其他有利可圖的機會。他的筆記本放在一旁，好隨時做紀錄。

「有個叫賴瑞（Larry X）的人今天在這裡吃午餐，他認為我們已經看到低點，而他正買進一些航空股。有個叫喬（JoeY）的人也在這裡，他覺得大盤會下跌，不打算進場買進。哈利覺得喬的資本支出100億美元太低了。哈利偏好的航空公司有……」

在另一張桌子上，斯卡斯代爾的祕書正在為晚宴邀請的參議員名單排序。已經有傳言說斯卡斯代爾要介紹富達公司接班人尼迪．詹森（Neddy Johnson）給參議員，他會說：「這位男士掌管20億美元。」參議員會說：「那又怎樣？我們半小時內就會花光。」不愧是參議員啊！接下來的事你們都不陌生：斯卡斯代爾的餐廳會出現桌布，醃菜碗會消失，銀器上有註記SF的豹頭標誌，每個人又變得很沉悶，然後我們都得想辦法到其他地方覓食。

自成一格的世界

在避險基金放空快捷，而基金公司則反向買進的午宴之後已經過了好一段時間。醃菜碗還在，而斯卡斯代爾也還沒有註記SF標誌的豹頭銀器，或是像布朗兄弟哈里曼銀行（Brown Brothers Harriman & Co.）飄揚在華爾街上的自家旗幟。當參議員前來午宴時，會以牛排三明治取代醃牛肉三明治，有時候也會鋪上桌巾，這是真的，就連總統候選人都來過。假以時日，整個「業務」規模將升級至與羅伯特．雷曼自家餐廳相當的水準，來這裡用餐的人沒有年輕人。然後某個聰明、出身耶魯的年輕後進會準備塑膠桌、醃牛肉三明治，聯絡6名基金經理人，但到時斯卡斯代爾可能取代勞倫斯．斯皮瓦克或邁克．華萊士[11]（Mike Wallace）的地位了。也或者他會因午宴客人留下的鉅額佣金變得非常富有，對於午宴也變得興趣缺缺了。由於證券交易所某些規則改變，佣金已愈來愈不足以支付午餐費用。但與此同時，在金融機構圈中，斯卡斯代爾的午宴已自成一個世界。

相關書摘 ▶《金錢遊戲》：投資人根本沒有想要在市場上賺錢？我才不相信

註釋

[1] 18世紀法國女浪漫主義小說家、政治家，母親常舉辦沙龍，從小浸淫在資產階級知識分子聚集的氛圍裡。

[2] 1914年成立的美國房地產投資銀行。

[3] 1931年成立的華爾街證券公司。

[4] 雷曼兄弟創辦人。

[5] 1937年上映的電影，入圍奧斯卡最佳女主角與最佳女配角。

[6] 格爾頓學校是麻州非常著名的高中，產生很多政治人物，包括兩位美國總統。

[7] 西方派對上常見的前菜。Deviled指的是調味料中的辣粉。

[8] 美國出版家暨記者，他是討論公共議題的電視節目《與媒體面對面》（Meet the Press）的製作人兼主持人。

[9] 紐約曼哈頓金融區的一條街道。百老街的南端是南街，北端是華爾街。

[10] 創建自家銀行業，為19世紀最富有的家族，同時也是世界近代史上最富有的家族，掌控全球經濟200年。

[11] 美國記者暨媒體知名人士，曾擔任CBS電視新聞節目《60分鐘》主持人，採訪過多位重要新聞人物。

書籍介紹

本文摘錄自《金錢遊戲：巴菲特最早公開推薦，透析投資市場本質的永恆經典》，商周出版

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作者：亞當・斯密（Adam Smith）

譯者：蘇鵬元

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本書用華爾街的諸多故事，呈現投資世界的點點滴滴，

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躲在經濟學之父的神祕化名背後

本書作者亞當・斯密，並非眾人耳熟能詳的經濟學之父兼《國富論》作者，而是著名財經作家暨電視節目主持人——喬治・古德曼（George Goodman），為了揭露華爾街的各種內幕而化名出書。在他出書之際，乃是投資界家喻戶曉的知名人物，主持的節目《亞當・斯密的金錢世界》（Adam Smiths Money World）不僅屢獲艾美獎，更是股神巴菲特初次的電視節目首秀！

一本《金錢遊戲》，牽起了作者、葛拉漢與巴菲特

價值投資之父葛拉漢讀了這本《金錢遊戲》後，親自寫信給作者古德曼，並邀請古德曼為其經典著作《智慧型股票投資人》第四版進行修訂，他表示：「我只願意把這本書的修訂工作交給兩個人來做，一個是你，一個是華倫・巴菲特。」

當時的巴菲特身家僅2500多萬美元，所屬的投資合夥公司也默默無聞，與今日享譽全球的股神地位不可同日而語，但當時的他已相當推崇《金錢遊戲》，並在致股東信當中親自推薦；古德曼也看出了巴菲特投資績效的巨大潛力，並在下一本百萬暢銷書《超級金錢》中大力推薦。兩位大師自此相互讚揚、惺惺相惜。

《金錢遊戲》的內容架構

本書以華爾街的訪談與故事，串起投資世界的點點滴滴。

全書共分成五個部分：第一部分概述投資觀念與市場本質；第二部分談技術分析；第三部分談投資市場裡專業經理人的故事；第四部分談的是金融危機；最後一部分則整理結論，談如何靠著投資成為有錢人。

作者探訪眾多投資大師、基金經理、心理學家、經濟學家，刻劃股市裡所有要角的理性與非理性行為，帶領我們深入變幻莫測的市場叢林，釐清個人與金錢的關係，進而揭露投資市場的本質，並提出許多至今依然深刻的論點：

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航