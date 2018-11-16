拉弓發出「3支箭」，鄭文燦要奮力讓桃園再次蛻變

2014年12月底，戶政事務所派出人手，拿著一張張寫著「區」的貼紙，在寒風中挨家挨戶為桃園的路標、門牌上面的「鄉、鎮、市」字樣貼上貼紙。這只是第一波的象徵性作為，桃園縣升格為桃園市，要做的事情太多太多。

桃園經過一波鼓勵人口遷入的努力，於2014年成功爭取升格直轄市，然而在此之後，桃園的人口成長並未因此停滯，反而在近年還有大幅加碼的趨勢，是全台人口成長最快的城市，以每年增加約4萬人的幅度，預估7年內市民會達到255萬人的規模，不論北漂、南漂，都是漂到桃園市來。2014年底當選桃園市長的鄭文燦，在青年居住正義的政策上著力甚多，2015年4月成立「住宅發展處」，連續3年編列「住宅發展基金」，累計總額達17億餘元，每年撥預算補助住宅租金補貼，也是年年創新高。

人口增長主因 從遷入改為出生

這些政策效果逐漸顯露，人口增加的主要因素從「外部遷入」，近兩年轉變為「在地出生」，桃園市的出生率竄升為六都之冠，桃園的總人口達220萬人，尤其值得注意的是，桃園人口平均年齡為37.5歲，青壯年在桃園安居樂業，刺激經濟成長，羨煞其他縣市。

桃園升格直轄市後3年半以來，人口增加約16萬，青壯年人口成長，市政也要有所規劃，才能因應都市型態的轉變。鄭文燦有備而來，從基礎建設著手，在中央推動「前瞻基礎建設計畫」之際，他為桃園爭取到101項、建設總經費達2809.1億餘元的大餅，其中中央補助1375.5億元、市府自籌金額卻是過半的1419.6億元，要衝刺桃園建設，市政府這肩頭擔子可不小。

前瞻計畫大揮灑2809億衝刺建設

這些基礎建設縈縈大者有「桃園都會區鐵路地下化」、「綠線捷運」、「機場捷運增設A14站」、「綠線捷運延伸至中壢」等4個計畫，其他如水環境，桃園市政府提出「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」等21項計畫，在數位建設部份，桃園還有「強化桃竹竹苗資安防護及區域聯防計畫」等10項計畫，另在城鄉建設部份，提出「桃園市立美術館」等65項計畫，以及少子化友善空間部份，市府提出「推動社區公共家園」等4項計畫，食安建設還有「強化衛生單位食安稽查及檢驗能量計畫」等等。

「這只是第一支箭」，鄭文燦說，桃園做為工業城市，不但工業產值高、產業聚落也十分完整，潛力不該被低估，桃園要轉型，以適應未來發展需要，他規劃了「3支箭」，要讓桃園脫胎換骨。

Photo Credit：鄭文燦競選總部

亞洲矽谷5+2拼創新 青年愛上桃園

除了藉由前瞻計畫打通交通瓶頸，完善包括水資源、數位化等基礎建設，鄭文燦也配合中央的「亞洲矽谷計畫」、「5加2創新產業」，藉著桃園國際機場，有著較別人為多的國際接觸機會，積極打造「亞洲創新人才交流中心」，做為鄭文燦為桃園射出的「第2支箭」，把桃園打造成人力與創意的集散地，把握機會提高產業競爭力，積極推動相關產學合作或研發中心開發，讓高科技產業往下個世代前進，創造更多創新及創業機會。

桃園有著許多潛力，年輕人才豐富，近年也積極打造許多「育成中心」，諸如「桃園社會企業中心」、利用804醫院閒置空地成立的「虎頭山物聯網創新基地」、幼獅工業區裡5千坪基地的「幼獅國際青年創業村」、青年事務局的「青創指揮部」、以發展智慧機器人為主的中壢「新明青年創業基地」，與中華電信合作成立的「亞洲‧矽谷創新研發中心」等等，均走在時代的尖端，為產業領頭研發創新的重要灘頭堡。

改良版桃園航空城 更環保更聚焦

鄭文燦的第3支箭，則是延續先前政府規劃的「桃園航空城」的改良版。他強調，桃園做為台灣國際交通樞紐，加上位於台北政經中心與新竹高科技廊帶的中心點，地理適中的優勢令人無法忽視，有很好的條件可以成為人流、物流的運籌轉運中心。

然而過去幾年「桃園航空城計劃」，有權有勢的人趁機炒地皮的劣跡為人詬病，鄭文燦以兼顧環保、擴大公眾利益的觀點予以重新審視、盤點，將關鍵性交通改良的規劃予以強化，讓具有爭議性質的子計劃縮小範圍，搭配更多的民眾參與及公開透明的溝通，使得居民的影響降到最小、增進公共利益的效果盡量擴大，希望能透過航空城計畫擴大機場營運能量，帶動產業投資及都市成長。

Photo Credit：鄭文燦競選總部

鄭文燦三支箭 吸引青年用腳投票

過去大家對桃園的印象，就是工業城市，為了GDP工業產值上的幾個百分點，對桃園造成環境、公安負擔，卻是由桃園市民來承受，鄭文燦身處其間，親身感受桃園人為國家經濟成長的犧牲，希望透過這「3支箭」使得桃園整體產業能夠轉型，並期盼在兼顧產業發展之際也能兼顧環保。

2017年環保署對各縣市環保業務評鑑，桃園在水汙染、空汙減量、海洋汙染管制等10項指標，桃園都在前段班，證明鄭文燦在這些年的努力有成。做為一位有能力、聰明睿智的領導者，鄭文燦翻轉桃園努力不懈，居民用腳投票，持續到桃園成家、定居、就學、就業，就是一項不容忽略的鐵證。