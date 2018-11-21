黨外運動推手的公學校初體驗：遇見教育愛的老師，空留一肚子懊悔

文：王燈岸

頑痴的公學校時代

公學校初體驗

看起來吉普賽人般的我，幼年歷程將告一段落似的，從坑口歸來後，母親認為母子都安靜地跨過禁忌期的劫數，她就不再像從前那樣愁眉莫展，心安理得地不需要為著因我命中帶有劫數而操心，讓我一直在家。

由於以往大多數的日子幾乎跟又野、又痴的鄉村小鬼混在一起，像是在野地的雜草自生自長，失去了就學前的預備教育和管教。回家後的起居又始終與炊事婦為伴，智識沒有人啟發，因此跟在家十足享受親情的哥哥和弟弟比較起來，一切顯得乖異、彆扭、智商低能，只好硬著忍受全家人的譏諷和折磨了。

愚蠢得很，不曉得什麼是上學，更不曉得什麼是讀書，每天只是迷迷糊糊，跟著來接的年歲相同的鄰居玩伴，邊玩邊走路到學校。在操場裡抓抓蜻蜓、金龜子，在教室裡聽聽老師講故事總覺得較單調。乏味的家裡還有興趣的我，真的感到自己是一個小學生，是入學兩個月後，在綠草芳菲的校園裡，已經飄起夏日玫瑰氣息，就是第一學期將近結束的時候了。（這時候的學校，一學年分為三學期，第一學期是自4月1日起到8月10日，第二學期是自9月1日起到12月末日，第三學期自1月7日起到3月末日止。）

我們的級任老師是陳老師，他一上教壇，就立刻用著他那一雙明亮還夾著有充分吸引力的眼睛，望著全班的每一個同學注視一番。接著就先講一段小故事讓大家生趣後，才講課。由於他教學有方而認真，又講話時他那一副豐滿的臉孔裡不斷地流露著微笑，因此同學們不但不怕老師還相爭親近他，是一位剛從教員養成所畢業（簡易師範學校）滿懷著教育愛和熱情的年輕老師。

不曉得是同情我，還是對我印象特別深，在全班50多名的同學裡他格外的偏護我，真的令人覺得莫名其妙。

假使我是一位乖巧可愛的兒童那可不見怪的，可是剛進到一年級的我，也許父母不十分關心，還是自己懶惰成習，天天不是遲到就是早退，又衣著寬闊不合身，還髒得帶有臭味，一雙鼻孔口始終蘊蓄著鼻涕的我，這位老師為什麼對我這麼關心，那麼偏護我呢？依照校規像我這樣不守規矩的學生應該是每天都挨打、挨罵受處罰的。可是陳老師對我這樣的行為不僅視若無睹，而且還利用休息的時間向我單獨補課。他對我的關心不只如此，偶爾我忘帶課本、學用品時，他倒是隨時拿自用的東西借給我使用的。

儘管我是一個昏頭昏腦、調皮的孩子，總人非木石，在不知不覺中受了他教育愛的感化，逐漸變得一個守規矩的兒童。

由於他的教學法採用啟發式讓兒童自發自愛，同時在教室裡不斷地製造輕鬆和愉快的氣氛，跟以填鴨式兼嚴肅的教學方法的其他班級的老師截然不同，因此非常適合智慧初開、頭腦正待啟發的同學們的口味，我們的班級和其他同學年的班級比較起來，不僅比他們活潑，功課方面也較他們好得多。也許家長的反應良好，他一直任教我們3年，佔小學生涯的一半，給似懂非懂、8、9、10歲又傻又淘氣的我印象最深，影響最大，同時也帶給我小學時代最歡樂的日子。

廟會打鬥擤鼻功發威

陳老師擔任我們的期間，正值第一次世界大戰後，經濟最繁榮的時期，就是公元1926年到1928年（民國15年到民國17年，日本是大正15年到昭和3年）。由於經濟繁榮工商業發達失業者少，各地方迎神拜拜的風氣就隨著景氣的好轉越來越旺盛起來，尤其是古香古色濃厚的清朝時代縣城的彰化，這種風氣遠遠勝過其他的都市，一年四季都有，而為了添增熱鬧，每一次迎神拜拜的時候，都僱有幾家戲班來演戲。

在彰化所有的迎神拜拜，一切都沿習清朝時代以來的傳統劃分，將近一百個小區域而分區按日舉行。所僱來的戲班有歌仔戲、亂彈（唱的歌調跟歌仔戲不同，所演的都有板有眼，對白全部都用文言對答，比較適合於有讀過書的人看，而歌仔戲只有適合於一般婦女看的，因為對白全部都適用白話的關係）。還有各區域愛好音樂有志組織的古樂樂團（普通分為北管和南管）。因為父親是布袋戲迷的關係，他常帶我們兄弟們前往看布袋戲，因此就在不知不覺中被引誘得變成布袋戲迷。

這一年隆冬的一個晚上，附近的廟前演「年尾戲」（廟的祭神行事中，在當年最後一次的行事所演的戲叫做「年尾戲」），當天雖然北風咆哮，寒氣凜冽，天上的月星被涼涼的冷氣，逼得隱身不敢現形的烏暗暝。但是對布袋戲迷的人們來說，倒是無法阻止他們前往看演布袋戲的興趣。當我們到廟前的廣場時候，觀眾已經非常擁擠，敲鑼打鼓戲班鬧台的鑼鼓喧天。兩團的布袋戲班都將近開演，是對台戲，同樣的戲碼，同樣的觀眾，看誰掌中的木偶演技最好，誰演得較賣力上勁，觀眾人擠人，人群的外圍各種小吃的攤子繞成一個圈，販夫販婦們扯高嗓子喊，逗得小孩子們心直癢直跳。

因為我們的個子矮，看不到戲台上的木偶，就拚命地擠呀擠的擠，在人群中尋找一個適當的地方，把自己帶來的小椅子放下，立刻站在椅子上望著戲台上的木偶看得入神。

當劇情正進入高潮之際，忽然背後的人把我拖下來，不知道是他用力過猛還是我不注意，我竟趴下在地上，說是我遮住他的視線。我一時按捺不住心裡的怒火，馬上爬起來用著不情願的目光望著他瞪視，當我正想出口跟這個人要理論之際，說時遲那時快，他竟一聲不發趁我的不意，握著拳頭向我的胸部擊上來，我頓時矬身，好不容易才避開了他的偷襲。

他的體格遠較我粗大，看起來像是六年級的學生，雖然拚命地跟他打鬥，倒是敵不過他，不得已就舉起腿開溜。可是他似乎不肯輕易放過我的樣子，一直跟著在背後，而距離越縮越短，將快被抓到那剎那，人急智生，我突然靈機一動，想出一種怪招出來。

我竟出其不意擤鼻涕來偷襲他，「擤！擤！擤！」連續好幾次朝向著他的面孔猛烈地投擲下去，也許這一招怪招發揮威力，當我回頭的時候已經看不到他的身影，可是我還怕這一怪招被他識破後繼續趕追來，我就乘烏暗暝機會飛似的跑回家。

次早當我要吃早飯之際，女婢特別送來一個剛煎好的糕餅給我吃，雖然覺得莫名其妙，但是糕餅（當時叫做日本麻薯）是煎得香味撲鼻，令人垂涎三尺，我就張開口狼吞虎嚥地吃下去。糕餅還沒吃完，笑聲四起，像是朝著我譏笑似的。

覺得詫異就問在旁的弟弟，他說：「昨夜你睡覺後，三姊為了準備期考還沒睡著，忽然有一個賣麻薯的人找上門來，他手中拿一個有夾著鼻涕的糕餅，說是你的鼻涕擤在他的糕餅上，吵吵鬧鬧叫三姊要買下來，三姊不堪他的囉嗦，不得已給他一分錢來解決了事。那個糕餅三姊本來想把它捨棄，可是母親認為太可惜，便叫女婢把糕餅上的鼻涕洗掉煎好後再拿給你吃，由於大家看你吃得津津有味，太可笑，當然引起大家發笑呀！」。

人的智識是從經驗得來的，從這次的經驗得到要領，以後凡和人打架敵不過對方時，我總使用擤鼻涕這一招來嚇走對方，也許這樣的原因，同學們都給我一個頭銜「擤鼻涕大王」的綽號。

「五福戶街」頑童鬥鬧熱

兒童們無意中的惡作劇比賽，有時候也許會鬧到家長們的身上，惹起大人們彼此爭面子出來的。

這一年的農曆8月15日也是中秋節那天晚上，由於氣候很好，不冷不熱，戶外天空一顆檸檬色的月亮正在上升，把大地照得恍若白天，放鞭炮「嗶嗶！拍拍！」的炮聲和人聲喧嘩交錯的熱鬧聲音，把在屋裡的孩子們逗弄得統統跑到外面出來。

像我們這樣的頑童，平常都聚在附近土地公廟的廣場玩耍的，因為我們不是為了賞月，而是藉機會出來玩。當我跑到廣場上的時候，鄰近的兒童已經聚了一大堆，大家手中都握著一個「柚仔帽」（把柚子的果皮弄得像帽子的樣子），圍在一位綽號叫做「大頭松」的身邊。他是6年級的學生，也是我們住區「祖廟仔」一帶頑童的老大哥，平常我們這一帶的頑童們幾乎聽命於他。

他直起喉嚨向大家用著雷鳴似的聲音喊著：「今夜我們祖廟仔街是要和北門口街爭面子的，看誰的隊伍較龐大，遊行的花招較上勁，看誰的鑼鼓最熱鬧，我們現在就馬上整隊，由鑼鼓隊做嚮導立刻向北門口街出發吧！」。好奇又好玩的我們這一群頑童像是中了他的催眠術，個個的頭上都戴著有插上像蜂巢般不計其數線香的柚仔帽，盲目地隨著「咚咚啃啃！」敲打鑼鼓的音響，亂喊亂叫、喧喧囂囂朝著北門口街沿街而行，到火車站前才掉轉順原路而回。

當我們隊伍回到車路口時，很巧跟北門口隊相碰，說也奇怪，同樣的打扮（兩隊隊員的頭上都戴著有插香的柚仔帽），同樣由鑼鼓隊做嚮導，各隊隊員數也差不多，真的棋逢敵手不相上下。各隊為了虛張聲勢，就猛烈地各自放炮助威，由於煙霧沖天幾乎遮蓋著掛在天空銀元般的月輪，還驚動了附近在戶外賞月的人們。同時由於各隊隊員不認輸，彼此打氣，竟爆發起了一陣叫喊。忽然飄響著歡樂的喧嘩，閃爍著天真稚氣十足的光景，終於平分秋色言和，來結束這一天不明不白的比賽。

我們兩隊的比賽應該是在當天就結束的，不曉得是我們在東路口一帶猛烈的放炮和大叫囂來刺激著，還是住在「中街」一帶的頑童不堪寂寞，想不到隔天晚上，中街一帶的頑童們驀然舞弄著一條香龍，由鑼鼓聲助勢，在月光映射下彷彿一條活火龍。他們沿祖廟仔街而行，一直到市仔尾街叫囂大鬧，使市仔尾街一帶頑童們用著憤怒的目光來觀視。翌日市仔尾街的頑童們也不甘示弱，在同樣的時刻，以同樣的花樣來還他們。

到第四天晚上車路口以南的北門口街、竹圍街、中街一帶的頑童們和少數的家長，竟聯合起來。完全由武術館出來的大人們舞弄的獅子隊，再添上樂隊助威，陣容浩浩蕩蕩，像是迎神時那樣熱鬧的場面，向車路口北邊的祖廟仔街、市仔尾街一帶進攻前來。使市仔尾街、祖廟仔街無奈也結合起來對抗，以牙還牙，禮尚往來。想不到由頑童們一時的惡作劇，竟惹起到大人們彼此爭面子的場面出來。

接著舞獅、弄龍後而來的就是花車的比賽，所謂花車就是用牛車改裝得像花車一樣美麗奪目，甚至連拉車的牛也打扮得相當的美觀，竟很快就擴大到藝閣的競賽。由於競賽的規模隨著日子的經過越來越擴大，又兩個地域的住民為了爭取面子，不惜浪費龐大的財力和人力來應付對方，終於把兩個地區的所有住民不管是紳士、商人、資本家、勞動者全部都投入在競賽行列的漩渦裡，成為「有錢出錢，沒錢出人」，醞釀著一種大瘋狂的氣氛。

彰化「五福戶街」分做南北兩隊藝閣，行列競賽的花邊新聞，由各報社報導後，消息很快就遍傳到中部各鄉鎮，而瞬息間就變成最轟動的大新聞。

從此時起，每逢暮色漸濃，將接近黑暗來臨的時分，城外這一條街道，在一霎時之間就出奇的顯得熱鬧，似乎被不計其數、喧喧囂囂的人聲，騷動得整條街搖搖欲墜一般。幾乎所有的街道都被由各地匯集來看熱鬧的人群，擠得水洩不通，人比蟻窩裡的蟻群還密。而這種攤販竟假借這種難逢的機會，利用人行道擺攤子，形成像個臨時市集，叫買叫賣。

當鑼鼓聲響著，更使大家掀起歡騰高潮。行列最先鋒由一對燭光明亮的大燈做嚮導，接著是樂團，武館的獅子隊，花車（用牛拉車的），小藝閣、中藝閣、大藝閣。在隊伍的兩旁，每隔五公尺都有人撐著火焰熾烈的火把，將整條的街道照明得恍若白晝。又花車、藝閣裡都裝有許許多多的彩色繽紛小燈籠，又更襯托著花車、藝閣的美麗壯觀。行列的盛況可以跟台中、台北迎城隍的隊伍比擬，聲勢浩浩蕩蕩，場面壯觀瑰麗逗引觀眾個個嘆為觀止。

由於雙方都不認輸，為了爭面子，使隊伍越來越擴大，花樣百出，終於有地方人士以為此風不可長，「以勞民傷財」為由，請警察局出面阻止。兩方不得已才言和，平息著這種為了賭氣彼此爭面子勞民傷財，毫沒意義的競賽。

女傭捉弄無心向學

這時候的台灣，受了日本殖民地經濟政策的拘束，工業不發達，商業也不振，只有農業比較旺盛，但是由於灌溉不良和土地不沃，收成的農產物倒是寥寥無幾，因此普遍的貧窮，窮人為了維持生活，無可奈何就將自己的女兒賣給人家做養女，或是妾，甚或妓女。這樣的方式來做短暫的謀生之計，同時由於法律允許人口販賣，在富人們間收買養女和納妾，這種風氣就蔚然成風。

我的家裡從忠實的老傭人罹病離家後，就一直僱不到人來幫忙家事，繁忙的家務就全部落到在小腳的母親身上，在這種情況下她不得已就出錢，央人買來一個養女到家來做瑣碎的家事。

這種養女名義上是養女，但是實際上是做家事上瑣雜的勞務，在人權沒有保障的這個時代，養女們的遭遇真的可憐，終年赤著腳，一身單薄的衣裳，一天從早到晚都是繁忙，還動不動就挨打，挨罵遭到苛毒，甚至還像東西那樣被輾轉販賣。

可是我家裡的這位養女真的好極了，不僅衣裳穿得好，終年穿著鞋，工作輕鬆，母親還教她唸書，若是和鄰近的養女們來相比，實在是一個強烈的對比。

我從伯父家歸來後，每天晚上都由老傭人陪我，她為人忠實，勤勉，不但對我親切關心，還對我照顧得十足，同時母親也摒棄著對我的偏見，改變態度，我就不會再像以前那樣始終憂心忡忡，一直過著愉快的日子。可是到9歲那年春天，這位老傭人忽然生病，由於病況一天比一天嚴重，不得不就向兩親請辭回家療養，從此這一間光線黯淡的睡房就由我一個人獨睡著。

母親擔憂著我單獨睡在一間睡房裡容易受驚，就叫這位新來的養女陪我，又順便照顧我。也許命運不斷地作弄我，母親安排來照顧和陪我無聊的這位養女，想不到是我的大剋星，竟然乘大家在各自的睡房休息之際，以為我年輕可欺（她比我多5歲），從頭一天起就向我開始百般的牢騷。母親給我的糖果錢，每天要分給她一半，要早起來替她清掃和挑水。

即使不理她，她就用盡各種各樣的方法來威脅我，硬著逼我就範。有時偷藏我的學用品，有時把棉被搶走不讓我蓋，有時更把長長的頭髮鬆散，全部放垂在額頭前，在矇矇矓矓的燈光下假裝得陰森森的女妖來嚇我，同時不許我跑動和喊聲，更威脅我不要告訴任何人。

真的是怪誕不經，本來擔憂著我晚上沒有人作伴會怕生，特別讓她來陪我的母親的用意，不但沒有用處，奴欺主似的，反而來傷我安靜的心靈。

由於晚上不斷地受她的胡鬧，牢騷使我難得熟睡，早晨又要早起，心身都受了折磨，引起睡眠不足，一到教室，老師話還沒說，精神就開始恍惚，老師的訓話和講解彷彿隔了高山大海般，一切都是耳邊風，不覺地心魂就向夢鄉的天地奔馳而去了。

很倒霉的是這時候湊巧因為學年更換（晉到4年級），換了級任老師，師生之間，彼此都還摸不清的過渡時期，也許我上課的態度給老師的印象不好，或許這位級任老師的教學法枯燥無味，不會引起著我產生興趣。我的讀書情緒竟日趨低落，對功課越來越感到厭惡，甚至懶得連課本也討厭打開一瞥，成績從此一落千丈，終於被老師視為朽木不可雕之兒童了。

在今天的社會裡，即使自己的子女從優等生忽然變成劣等生，大部分的家長一定會著急萬分，立刻想盡辦法來挽救自己子女的成績，不會讓子女再放縱下去的。可是此時的風氣，除了一些進步分子和巴結日本的家庭以外，一般的家庭幾乎輕視日本的教育，注重私塾的漢文傳授，對於子女在日本的學校成績漫不經心。

更恰巧的是正在這時候，台灣受了第一次世界經濟恐慌（1929年工商界的倒風由美國開始，像傳染病般蔓延到世界各地）的影響，工商業的倒閉，在各地蔚然成風，父親由於為了代替倒閉的友人做保證人受累，想不到竟被捲入到這個倒風的漩渦裡。

雙親為了解決保證債務，天天被迫奔走於各債權人之間，因此單只是為解決賠償問題，已十分使他們兩個人疲於奔命，那還有什麼工夫再來管束我的生活呢？由於生活被放鬆了管束，我就彷彿「魚得水」般的喜悅，自認是千載難逢，求之不得的好機會，便在放縱貪玩的浪頭裡翻騰了。每天放學後，我就毫不顧忌地到外邊跟鄰近貪玩的頑童為伍，玩打水仗，到八卦山玩打仗，玩玻璃珠，甚至在附近的廟前搭戲台演布袋戲，讀書不過是光在父母的面前做做樣子而已。

到了5年級時，學校實行能力分班，分為優劣班，優班的功課繁重，而劣班的功課卻是比較輕鬆的。我在先天條件的差異，和後天的放縱惡習交錯下，無疑地被編入劣班。

即使被編入劣班後，以被分配到劣班為恥辱，能夠及時痛改前非，拚命地努力用功，急趕直追，到6年級時，也許會晉到優班的。

哪知我竟自認以被編到功課輕鬆的劣班為慶幸，完全忘卻著這一段韶光是在準備入學考試上，「一寸光陰也不可輕」，最迫切的時間，始終繼續沉迷於貪玩，毫無珍惜地任寶貴的時光無意義來消失，到要報考入學考試時，竟以成績太差為由，被級任老師拒絕報名，才恍然醒悟，已經為時太遲，成為明日黃花，只是空留著一肚子的懊悔而已。

書籍介紹

本文摘錄自《磺溪少年兄》，玉山社出版

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作者：王燈岸

編註者：王鏡玲

重新認識王燈岸，折射出一個和現在有時間差，卻充滿當代文化的在地性以及時代精神的綻放。是可以繼續傳承下去的講古詩篇，指向未來的「出土」與翻新的生命史。

本書主要由兩個部分組成，前半部是王燈岸書寫於1978年、未完成的〈人生流轉陸拾年〉，是王燈岸的自傳，但只寫到1938年青春年少的19歲，就因投入《磺溪壹老人》的書寫而中止。這部分真實呈現王燈岸如何從「剋母」流浪兒的叛逆，到就讀淡水中學後的脫胎換骨，以及之後赴東京留學的人生轉捩點，可說是反射出日治時期的台灣年輕人，面對不可知未來的理想抱負，以及面對現實考驗的忐忑焦慮的時代縮影。

本書後半部是由編註者王鏡玲，從女兒的角度所書寫的〈花開民主自由園——父親王燈岸的身影〉，勾勒王燈岸20世紀的時代身影，試圖某種程度地補充王燈岸未完成的自傳。

本書尚附錄有兩份未完成的重要草稿片段，字數雖不多，但彌足珍貴。一份是攸關王燈岸進入大學抉擇的未完成草稿，另一份是王燈岸寫王敏川先生的未完成草稿，寫於1984到1985年，是作者最後遺稿。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航