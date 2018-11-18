12小時斯里蘭卡冒險（上）：這個國家的一切，都是中國蓋的

2012，也就是距今六年多前，我首度造訪斯里蘭卡，對這個國家留下了極好的印象。

無論是在火車上教我如何用手抓飯然後配咖喱的大叔、在充滿大片茶園的山區城市——Nuwara Eliya邀請我到他家作客，還拼命教我伊斯蘭禮儀的泰米爾大哥、或是在南部城市加勒（Galle）遇到後，留下聯絡方式，還不定期保持聯絡的朋友，在我心中都是很好的回憶。

但今（2018）年，在我抱著愉快心情，再度抵達斯里蘭卡後，短短在可倫坡轉機的12小時中，卻使我感受到非常大的衝擊。

可倫坡，是斯里蘭卡最大城市，雖然因為部分國家機關移轉至科特（全名稱為Sri Jayawardenepura Kotte，但我想沒幾個人背得起來），而失去首都身分。但在世界的眼裡，這座城市就是斯里蘭卡的首都。因為鄰近海港，加上信仰佛教的背景，整個市容看起來與高雄有那幾分神似。

六年多前的斯里蘭卡，總統還是拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）。拉賈帕克薩於2005年當選總統，最為人稱道的政績是，他在任內解決了困擾斯里蘭卡多時的內戰（也就是僧伽羅人與北方泰米爾人之間的戰爭），還大量引入中國資金，大力開發斯國南部，使斯國迎來高度經濟成長。

拉賈帕克薩在他的故鄉——南部省漢班托塔（Hambantota），蓋了一座國際機場及海港，希望繁榮自己的家鄉，只是這樣的計畫並不實際，除了漢班托塔機場（正式名稱即為馬特拉・拉賈帕克薩國際機場）成為超大的蚊子機場外，海港更是乏人問津，最後還因爲龐大的債務壓力，只好出租給中國99年。

而斯里蘭卡近來的發展，也成為中國「一帶一路」倡議下，「債務陷阱」的極佳例證。

拉賈帕克薩擔任總統時，國內經濟雖然獲得極大發展，但他強力打壓異己的行為，引發國際人權團體嚴重關切。六年半前，我首度抵達可倫坡時，處處可見拉賈帕克薩跟國際「嗆聲」的標語，例如「我們斯里蘭卡人強烈抗拒國際干預」、「打倒國際人權組織」等，令人嘖嘖稱奇。

大權在握的拉賈帕克薩，很快應證了「絕對權力導致絕對腐化」這句話，他的政府貪腐傳言不斷。於是曾在他手下擔任衛生部長的席瑞塞那（Maithripala Sirisena）聯合了在野黨領袖維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe，為什麼斯里蘭卡人的名字都這麼難念），在2015年的總統大選中挑戰成功。拉賈帕克薩被迫下台，結束了他10年的統治。

但拉賈帕克薩下台後，斯里蘭卡並沒有因此一帆風順。雖然中國來的資本愈來愈多，斯里蘭卡經濟卻沒有跟著上來。

近年來，拉賈帕克薩在漢班托塔推動的計畫成為笑話，原本強迫斯里蘭卡航空開設的「政策航班」不敵嚴重虧損，最後不得不取消所有飛行計畫；漢班托塔港更沒幾艘船，最後只得租借給中國99年，成為中國在印度洋上可能的「珍珠戰略」一環。

而訂下的這個99年租約，不禁讓人想到當年英國強迫中國出租九龍界限街以北的新界99年。想不到過了一百多年後，風水輪流轉，現在換上中國，從這個英國前殖民地手中租借港口99年，世界歷史的有趣，就在這裡。

如此背景下，睽違六年多後，我再度踏上可倫坡土地，雖然沒再見到拉賈帕克薩滿街的「玉照」，感受最深、很意外的，卻是在一棟棟尚在建設中的大樓上，看到了滿滿的「簡體中文」字。

除此之外，市區還多了一根形狀特別，挑高350公尺，比東京鐵塔（333公尺）或艾菲爾鐵塔（300公尺）都還高的「蓮花塔」（Lotus Tower）。

不要意外，這座蓮花塔當然也是中國興建，整個塔的建築風格充滿獨特的「中華美學」。可倫坡各個角落，都能看到他的身影。蓮花塔的頂層聽說有一座可以360度旋轉的餐廳，完工後將成為可倫坡有錢人聚會的場所。

在舊城區抓著我，硬要當嚮導的嘟嘟車司機說，蓮花塔將會在現任總統生日時開幕，我問他，之後打不打算上去360度的旋轉餐廳？他只冷笑了一下說：這是我們這種人能想的嗎？

我這次在可倫坡短暫的過境，原本只打算在市區走走，去吃朋友推薦的螃蟹餐廳「ministry of crab」，但一路上，不停有人搶著要當嚮導，加上太陽愈來愈大，我便隨意便挑了一位相貌忠良的大哥，上了他的嘟嘟車。

一開始他也很認真的替我講解，除了帶我到市區最古老的印度教寺廟「Temple of Sri Kailawasanathan Swami Devasthanam Kovil」（主要供奉象神甘尼許與濕婆）外，還讓我就近觀察「蓮花塔」、另一座中國援建的巨大且現代化的「歌劇院」，以及正在建設中的「port city」。

司機大哥的註解是：「我們斯里蘭卡的一切都是中國蓋的。」

的確，仔細一看，工地上每座鷹架都寫著滿滿的簡體中文，「安全第一」成為最醒目的標語。路上更有許多中國面孔，說是整個斯里蘭卡都被中國佔滿，其實一點也不誇張。我一個東方面孔走在可倫坡街頭，絲毫沒被當成旅人，頂多只是拼命要我搭他們的嘟嘟車而已。

這位大哥頭一個小時，非常盡職地導覽，還幫我問了很多當地可愛的小妹妹，可不可以讓我跟他們拍照。他還跟我說，他女兒現在22歲，在髮廊當設計師，沒有男朋友，有沒有興趣認識？然後立刻就拿出手機，秀出女兒照片。

在參觀印度教寺廟時，他很真誠地向著象神甘尼許祈禱。我問他，你不是佛教徒嗎？怎麼也這麼認真拜印度教的神。這時他回答我，只要誠心，世界上所有神都是相通的，我剛剛是在祈求你母親與你的平安健康。大哥說完這段話，令我整個感動。佛教徒果然就是這麼善良，與某些排他性極強的宗教信仰，完全不同。

但，事情似乎不是那麼簡單。

參拜完印度教寺廟後，司機大哥說我們接著可以去海邊看看鐵路。當下我感覺很興奮，六年多前我從南邊的加勒搭乘火車回可倫坡時，沿途有一大段鐵道，就設在海岸線旁，只要把手伸出窗外，就能感受濺起的浪花。我立刻說好，又上了嘟嘟車，到了可倫坡南側的鐵路，風景果然令人心曠神怡。此時，司機大哥說，我們進去旁邊的房子看一下我朋友，他家有很好的茶。

出門在外，跟著導遊買買紀念品，從來就不是件奇怪的事，何況我本來也就打算買點知名的「錫蘭紅茶」，所以就跟著進去了司機大哥推薦的茶藝店。

那家茶藝店老闆很熱情的介紹了紅茶可以分為OP、BOP、BOPF以及FOP等各種不同等級，以及各種不同等級適合來泡什麼茶（例如有的適合直接喝，有的適合拿來泡奶茶）。

在老闆熱情介紹，以及拼命讓我試喝下，我買了幾罐錫蘭紅茶，以示友好，後來還在老闆強力推銷下，買了一盒聽說斯里蘭卡很有名的肉桂粉（雖然我很喜歡肉桂，只是我不知道肉桂粉要拿來幹嘛）。

出了茶店，大哥沒說什麼就又往某棟樓開去，我問他再來要去哪，司機說：這裡有很多你媽媽會喜歡的東西喔。

原來，是珠寶店。

我說我不想進去，但司機這時卻堅持說，這些寶石是我們斯里蘭卡的驕傲，就算不買也該看。就這樣，我被半推半就地，送進去了珠寶店。

在珠寶店裡，我看沒一分鐘就想離開，但當我要走出門時，卻發現門被鎖上了。店老闆一直要我再看，不要出去，司機也在旁邊念：作為佛教徒，要隨時想著媽媽，因此要買禮物送給媽媽，這裡的珠寶就是最好的禮物。

此時，在略帶生氣以及害怕的情緒下，我還是站在門邊，要求老闆立刻開門讓我出去。還好，老闆看我態度強硬，終於開了門，只是此時，我愉悅的心情被一掃而空。

司機大哥立刻又跟沒事一樣，說：再來我們去遠一點，有一個在郊外，叫做Kelaniya的佛寺，那座佛寺是釋迦摩尼曾經弘法過的地方。

只是此時，我與司機間的互信關係已經產生問題，我問他，如果走這些行程，是否可以在下午兩點結束，然後我就給你四小時的錢？沒想到此時，他居然說Kelaniya很遠，他又很認真講解，所以希望我給他一個比原本說好的價格，多了近兩倍的數字。

信賴關係到此蕩然無存，剛好那時距離我上車時間大約是兩小時，我立刻給了說好的兩小時的錢，然後頭也不回，連再見都沒說的就走了。

只是，釋迦摩尼曾經弘法過的佛寺，對我而言，還是有很大吸引力。這次我在路上隨便攔了一台車，直接跟他說一個我覺得合理的價格，司機說OK，然後就上車。

這次的司機是個年輕人，但由於剛剛不好的回憶，所以我絲毫沒打算跟他聊天。一開始這位年輕的小哥，不停地在講電話，我也樂得輕鬆，但他講完電話後，還是試圖開始跟我搭話。他說，說他幾個月前才去印尼，參加亞帕運，因為他是斯里蘭卡的亞帕運排球選手。

仔細一看，他的腳的確裝著義肢。

即使是能夠參加亞帕運的選手，在沒有比賽時，回到國內，也是只能開嘟嘟車維持家計，想來覺得有點難過。但轉個念頭想想，我們台灣參加帕運的選手待遇，是否又真的有比較好嗎？

接著，小哥話鋒一轉，說：我兒子兩歲，現在發高燒住院，所以我才一直打電話。充滿警戒的旅人，我不再具有同情心，當下只是隨便關心一下，再來就是擔心，他是否又要用這個理由，繼續跟我要錢呢？於是接下來的路程，陷入了沉默，因為我完全不想搭話。

到了Kelaniya佛寺，司機小哥沒跟我多要錢，帥氣的說了聲謝謝，就頭也不回掉頭走了。

當下我覺得超級慚愧，小哥也許只是試圖要跟我分享他參加亞帕運的榮耀，還有他孩子發高燒的困擾。純粹只是認真的想跟我當朋友，我態度卻這麼冷淡，作為資深旅人，這樣的態度實在很不OK。

這樣的互動，讓我帶著非常慚愧的心情，開始參觀起這座斯里蘭卡最古老的佛寺。

►12小時斯里蘭卡冒險（下）：我不再眷戀這座充滿佛陀的城市

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航