12小時斯里蘭卡冒險（下）：我不再眷戀這座充滿佛陀的城市

►12小時斯里蘭卡冒險（上）：這個國家的一切，都是中國蓋的

斯里蘭卡與印度，人種與宗教都不同，斯里蘭卡多數是僧伽羅人，信仰佛教；而南印的泰米爾人，則為斯國最主要的少數民族，信仰印度教或伊斯蘭教。兩種族過去曾長年爭鬥，「泰米爾之虎」採用的鬥爭路線，更讓錫蘭這座小島，充滿緊張氣氛。

但在2004年的南亞海嘯後，兩族紛紛投入救災，國族觀念逐漸建立，國家慢慢走向一統。

但對我們來說，要用肉眼分辨長得非常相似的僧伽羅族及泰米爾族，卻不是那麼容易。就連司機大哥也說，當地人不開口，他們也不見得分得出來。

只是斯里蘭卡有趣之處，就在於每個典型的南亞臉孔，在佛寺內，卻都誠摯的望著與泰國一樣風格的佛像，拿著香、持著蠟燭，用著當地語言、搗著頭，唸著依稀聽起來如同「南無阿彌陀佛」的經文。

瞬間，場景如同回到了泰國或柬埔寨，只是所有人，都是南亞面孔。這樣的反差，十分有趣，也是斯里蘭卡令人留連忘返的原因之一。

逛完佛寺，我抱著反省的心情，回到可倫坡市區，繼續漫無目的地在這座城市閒逛著。

此時，又有一位老先生，跑來跟我搭訕。

他說他家鄉在可倫坡南邊100公里處，剛好來可倫坡工作，他很喜歡跟外國人聊天，沒有要賣我東西，佛教徒最重視業力（Karma），想要跟我好好介紹斯里蘭卡，種下善緣。然後，他又跟我說，他女兒非常喜歡郵票，希望我回去之後能夠寄張明信片給他，上面有郵票，滿足他女兒的集郵心願。

出於剛剛內心的虧欠，加上老先生講得合情合理，所以我就跟著他一起散步閒聊。走了10分鐘後，他說他要帶我看看「旁邊」的印度教寺廟，接著居然就隨便攔了一台嘟嘟車，趕著要我上車，自己也坐了上來。

想不到，車子開了十分鐘後，來到的又是早上的那座印度教寺廟。

當下，我當然不忍心跟老先生說我來過了，還要裝得很認真，在欣賞著這座廟宇。

只是，事情果然又不是我這笨蛋想得這麼單純。

參觀完印度廟後，他說要帶我去看一個博物館，於是就又跟我上了剛剛那台嘟嘟車。想不到抵達的地方，是一個很奇怪的工藝品店，當下我腦海中只有「受夠了」三個字，偏偏那間超級大的工藝品店裡，沒有任何客人，卻有將近30位左右的店員。

這時的心情，跟早上在珠寶店時一模一樣，就是生氣卻又帶著恐懼，只想快速逃離。一出門，我跟老先生說，我想要走路回可倫坡車站，就不搭車了。此時老先生跟司機讓我退到了牆角，一直說還有別的地方要去。我一直說不用，最後他拗不過我，就說：那你先把車費付一付。

問了司機多少錢？結果，剛剛這樣兩段，不到20分鐘的車程，他開的錢，比我早上的兩小時還要貴，更是我前往Kelaniya佛寺來回價格的兩倍（Kelaniya單程就要一個小時）。

我立刻表示太貴了，但老先生只說：「Trust me, I am Buddhist」當下，生氣、恐懼立刻轉為厭惡，我只好再度隨手丟了他說的錢，頭也不回的離開。

老先生還在後面喊著，不要忘了郵票啊！

此時，我對這座城市不再有眷戀，只想提早離開去機場。

來到了巴士站，我一時找不到機場巴士的站牌，便隨便找個穿制服的人詢問，沒想到，他居然回答我，今天禮拜天沒有機場巴士，我幫你叫計程車……（我剛剛才在路上看到機場巴士啊！）

睽違了六年半再度造訪這座島國，過去的良好印象，就在這十幾個小時內，煙消雲散。對斯里蘭卡的回憶，就只剩下大大的蓮花塔，充滿簡體中文的工地，以及與我記憶不同，不再那麼善良友好的人民。

就在我離開可倫坡後沒幾天，斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）宣布開除總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe），並且任命前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）擔任新任總理。過去一段日子以來，隨著斯里蘭卡陷入債務危機，西里塞納總統與維克勒馬辛哈對於是否引入印度勢力，立場非常不一。想不到暫時擔任普通議員，在鄉間韜光養晦，目標在競選下任總統的拉賈帕克薩，竟然這麼快，就以這種形式重返政壇頂峰。

只是維克勒馬辛哈總理似乎很不服氣，對外宣稱總統沒有權力解除他的職務，他仍是合法總理，並取得多數議員支持。但西里塞納與拉賈帕克薩這對老部屬也不干示弱，直接改組內閣，而這場政爭，也使得斯里蘭卡陷入政治危機，部分地區出現騷亂，甚至流血衝突。

終於，西里塞納總統在11月9日宣布解散國會，預計於2019年1月舉行改選，未來局勢如何發展難以預料。只是根據長期住在斯里蘭卡的台灣朋友分析，拉賈帕克薩仍具極大優勢，受到除了北部及可倫坡地區外，絕大多數百姓的支持，希望拉賈帕克薩可以帶領領斯里蘭卡回到經濟高速成長的年代。

這場政爭中，中國與印度扮演著關鍵角色，雖然無論是中國還是印度都否認他們介入政爭。

台灣與斯里蘭卡，說遠，很遠。但說近，卻又有著不少相似之處。一樣位於大陸東側，並與大陸擁有相似文化與面孔；一樣掌握關鍵地理位置，更同樣受到遠方強國的操縱。印度之於斯里蘭卡，如同中國之於台灣；而中國之於斯里蘭卡，似乎也如同美國之於台灣。

這兩座島上的一舉一動，都無法單純從島內的因素考量，而有著更多國際大國的爾虞我詐。

前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在印度洋上的另外一個島國馬爾地夫，才剛用選票送走親中派總統雅門（Abdulla Yameen），結果斯里蘭卡最親中的政治人物拉賈帕克薩立刻重返執政，背後的大國角力及地緣政治，實在令人玩味。

未來，斯里蘭卡將如何處理愈來愈嚴重的債務問題？中國又是否如同預料，會將漢班托塔港作為前進印度洋的軍事基地？然後，斯里蘭卡是否又會引進更多中國工程、中國援建、中國勞工，甚至是中國移民？

而印度為彌補此一劣勢，又將有什麼作為？

印度總理莫迪在2018年10月底訪問日本，與日本首相安倍晉三宣布共同投資斯里蘭卡，在斯里蘭卡建造「高品質基礎建設」。一般預料，印日合作的地點，可能會是泰米爾人居多的北部地區。而印度的介入，是否又將助長斯里蘭卡的區域主義？特別是斯里蘭卡內戰最嚴重時，當時的印度總理拉吉夫甘地（也是現在國大黨主席拉胡爾甘地的父親，前任總理甘地夫人的兒子），還因此遭到暗殺。

印度又將如何扮演自己在斯里蘭卡的角色呢？

但比起這些角力，我想，斯里蘭卡人的生活，才是斯里蘭卡人最關心的問題。一般的市民，究竟何時才可以沒有負擔，到蓮花塔頂層的360度餐廳，慶祝女兒生日後，再到美輪美奐的歌劇院欣賞歌劇呢？

這座信仰佛教的小島，雖然沒有次大陸上繁複的種姓問題，卻一樣有許多難解課題。我對這個國家的了解並不充足，但仍希望，下次我來的時候，印象中那個人人親切有禮的佛教國家，可以回來。也希望，在拉賈帕克薩再次執政後，可以注意人權，別讓小老百姓們受到更多政治迫害。

至於大國如何博弈，同樣作為小國的我們，或許只能靜靜觀察，在關鍵時候做出最有利的抉擇。

剩下的，大概就是好好過著我們日子。

這篇文章的目的，並不在批評斯里蘭卡，更不是要大家別去。相反的，擁有多處世界文化遺產、美麗茶園及與印度「同而不同」的人文風景的斯國，絕對是非常適合觀光，不會讓旅人失望的地方。

六年多前，我在加勒火車站等車時，一位賣布丁的小販，問我喜歡中國嗎？我只回答，我喜歡中國文化，但卻不一定喜歡中國政府。沒想到這位布丁小販立刻回答我：可是你們台灣總統（當時），不是很喜歡中國嗎？

作為同被強權操弄的小島國，斯里蘭卡人對國際局勢，似乎有著比台灣人更敏感的國際政治天線。

短期「向錢看」的氛圍，也許多多少少影響了斯里蘭卡人的價值觀。但我相信，隨著經濟社會與國際環境的改變，信仰佛教，本質純樸的斯里蘭卡，一定會以更加迷人的面貌，出現在我的面前。

在這過程中，我更希望能夠持續觀察他改變的軌跡，與這個國家一起成長，也希望能有更多台灣人一起關心這座，命運與我們有點雷同的島國。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航