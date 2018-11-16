所謂一戰、五四屈辱，是中國自己一盤散沙、錯失黃金機會

最完美無雜質的「玻璃」成為「光纖」：玻璃乃高科研產品不是夢，使全世界連繫起來。日本玻璃工藝大師黑木國昭也用玻璃塑造了不少極品工藝，成為「文化光纖」：連繫中日台港及不少國家。

第一次世界大戰1914年爆發，主要戰場在歐洲。第一次世界大戰已見參戰國軍備科技提升：「坦克」登場，空戰出現，化武應用及機槍火力大大提升。資本主義走到「盡頭」，共產主義於俄國興起，英法德俄及巴爾幹半島各國爭奪土地與話語權：文化衝突日見激烈。當時全球各地也有大小戰亂，因而「一戰」即使有別「二戰」的規模，但死傷慘重。且「一戰」結束，留下了「不公平」的和約，使1919到1939的廿年，因為全球經濟差，1929年美國股災引發全球經濟／金本位「失效」之下，德國出現超級通脹，失業率急升！人心轉向希特勒及其政黨，英德法「三國」、「三角」債引致美國作為大債主左右做人難，各國落入財政困局。

法國向德國行使權利：引致德國經濟急速轉差，1930年代，希特勒順勢「奪權」，又有傳統軍方及德國人民投票支持，1930年代，希特勒看準各國「不打」、「無錢」之弱點，全力不理一戰和約，軍工全面發展及拿回德國失去的土地！此時美國自顧不暇，俄國步入共產理念後，亦專注於「人鬥人」的階段，因而俄國理「家事」，而美國「閉關」：美國1929年股災後，美國亦要調理經濟。

中日因而自我互動，日本見歐洲，俄美各國有困局，便更放心打民初中國的主意，且其他大國也「配合」，有利益亦不想在亞洲再生「事端」，中國自身散沙一盤，軍閥各自為政，日本1918／1919年乃一戰的戰勝國，可拿下德國於中國的土地！因而引致「五四運動」及反對袁世凱的政權：且袁世凱權力太大，又想自立為王！因而中國在一戰前後，由清末到民初，都失去黃金機會，團結一起，以預防外敵。民初與日本交手，可說是節節敗退，人家可拿中國土地「轉交」日本！可見中國人／中國北洋政權自己的土地／權益早已給外人私有「交易」，視中國為各大國的「玩物」。

美英日「一戰」後進一步惡鬥爭奪海權。但日本1939年代在絕密之下建造了全球最大的兩艘姊妹主力艦：大和及武藏。那怕英國無財政支持，英國也全力爭加戰艦。「一戰」之後的廿年，和平只是「口號」！不幸俄國在史達林領導下，不只自我「改造」以全面脫離沙俄年代，也希望自己的政經一套成為其他各國所採用，更看準擴展軍事力量的重要性。

上世紀初，義大利及德國乃新生的工業國，希特勒早期深受墨索里尼思維所影響：兩人治國理念思維接近且成為「合營兄弟」，再加上日本對外擴張，三個新興起未及百年的工業國都思維一致希望有新世界，結盟終成為事實。且可形成全球推動的平台，不只集中在某一小地區，可聯手與傳統大國爭地盤及爭話語權。美國閉關，使焦點「少」了一個大國。法西斯也好，軍國主義也好，共產主義也好，都與傳統歐洲格局相距十萬八千里。但「一戰」和約，只看重賠償而未及看準世局出現極為重要的變化！歐洲的保守傳統不與新理念協調，終因為意料不到的因素，使全球步入更為不穩的1919至1939的廿年！口說和平，但宏觀因素已決定了希望不戰也必出現大戰的格局，且財政無一國穩定，因而大打出手，二戰終全面爆發。美國勝出，一國獨大也！

和平說易行難！打仗決定了冷戰出現。而日本回歸「和平」，再一次出發，爭取世界第一。文化工藝，日本近半世紀有不少方面都甚為突出，而歐洲戰後以「歐盟」平台為和平爭取穩定的格局，克服存在一千幾百年的各民族矛盾。成功否？至今仍未可下一定論。眼下美國重拾自我優先已是事實。

日本與新中國1972年再建交，今天已由美元平台話事。而新中國GDP不斷增長。俄人軍備及科研強勁，可惜地太大／人口不多卻仍以重工業、能源、木材等為主要出口（不計軍備），使俄國經濟／市場未及全面發展，亦未能全面與全球經濟接軌。一戰結束已一世紀，但中日兩國的歷史長波仍然由美歐俄「主導」：那怕不是直接的主導。

北洋政府無能，1919年終引發「五四運動」。一世紀前的「11月11日」不是「光棍節」，而是中國黑暗日子的年代！

本文獲作者授權轉載自《每周華語》

責任編輯：王陽翎

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