百年前收到同性戀者的媽媽來信，佛洛伊德怎麼回答？

文：蘇俊濠（臺師大教育心理與輔導學系碩士班、臉書專頁「哈理斯的精神分析躺椅」作者）

也許您曾認真地思考過每一個議案的利弊，而你對孩子的未來，更有著為人父母才能懂與體會的關切。可惜你的疑問，沒有被電視及網路媒體真確地回應，而那些社群，如LINE和Facebook的群組資訊又真假難辨。甚至當您向別人表達己見、跟青年及孩子討論時，要麼就被群眾壓力拉攏，要麼就被標籤為不開明和古板守舊的無知婦孺叔伯。

現在，我想跟您們說，您們的擔心與疑惑其實都是有理的。而且不只您們，100年前同樣有父母向心理學之父佛洛伊德（S. Freud）寫信，希望能被專家好好解惑。曾經有位來信者是同性戀者的媽媽，而佛洛伊德這樣回信：

我從您的信中得知您的兒子是「同性戀」。讓我印象深刻的是，在講述這件事時，您自己卻沒有用到這個字。我可以請教您為什麼要避免這個字眼嗎？當然，同性戀並不是項優勢，但也沒有到讓人要羞愧的地步，它既不是罪惡，亦不能稱為是一種疾病；我們將之視為一種性功能偏差，它因為特定性發展過程的停滯而造成。

古今曾有許多賢者都是同性戀，其中不少人還是偉大的男性（柏拉圖、米開朗基羅、達文西等）。把同性戀者當作犯人一樣地迫害是相當不公平的，也是泯滅人性的。如果您不相信我，請閱讀Havelock Ellis的書……

我知道，你總是在心裡疑問：

一、同性戀真的不是疾病嗎？在我年輕時，它就是一種疾病，或大家都說同性戀是不正常的，是有違道德的。

開創心理學與心理治療的佛洛伊德，從一開始就不認為同性戀是一種疾病。而所謂的性功能偏差，不過是指任何有別於男女性器交合的性行為，意即互相手淫或口交，這些現代人已經習已為常的性行為也是一種偏差。換言之，任何人都有這種偏差！因此，同性戀者身上的性偏差（如肛交）亦不是一種疾病。

另外，您可以繼續以「不道德」來指涉同性戀行為，但這些「不道德」的人，除了信中提到的哲學家及文藝復興時期的藝術家，還有英國文豪王爾德、音樂家蕭邦和柴可夫斯基等不可勝數的偉人，都同列其中，他們共建了人類今天的文明和人文寶庫。要是今天佛洛伊德已經表明，同性戀者並非不道德，那「把同性戀者當作犯人一樣地迫害」的人，會不會才是真正的不道德、不公平、及泯滅人性呢？

Photo Credit: Napoleon Sarony @Wikimedia Commons Public Domain 英國文豪王爾德，曾因為同性性行為而被判有罪入監服役兩年。

我假設佛洛伊德已經解答了您上述的疑問，但相信您現在又會問：

二、 即使同性戀不是疾病，但佛洛伊德也說它是由「特定性發展過程的停滯所造成」，那是不是代表表示它是後天造成的，是可以被「治療」？那要給同志婚姻權就說不過去了吧？

佛洛伊德作為一個專業人士，他坦誠同性戀者可能會因為「治療」而重新對異性感興趣，但這從不代表其不會被同性吸引：他可能變成一個雙性戀者，但永遠不是您理想中的「掰直治療」。那些因同性戀問題求診的人，在「治療」後也許他們的憂鬱、焦慮症狀被解除了，但他仍是個同志。事實上，佛洛伊德從不做「性傾向治療」，他只是讓人知道自身行為的潛意識為何。當知道以後，性傾向改變與否？沒差，重點是人們「不再因性傾向而受苦」！而若有改變的話，也只是精神分析下的附加價值。正如那封回信的後半所寫的：

…至於您問及我是否能夠幫忙的問題，以您的立場，我想您指的是我能否去除同性戀的傾向，將您的兒子變回正常的異性戀。這個問題的答案是：一般來說，我們是不會打包票的。在許多案例中，我們能讓同性戀身上所停滯的異性戀種子重新萌芽，但是大多數是失敗的案例。這個問題涉及性格的可塑性，以及當事人的年齡。因此在這裡完全無法預言治療的成果。

即使心理治療師否定性傾向治療，但您可能還糾結於同性戀是先天／後天的問題。佛洛伊德的確不認為性格是天生（遺傳、自然發展趨勢）的說法，但也並非「愛家公投／護家盟」宣稱的同性戀是一種後天選擇。因為他發現，人格結構是從小嬰孩到青少年的發展中慢慢形成的，而異性／同性戀本身，皆是一種從先天的「雙性特質」中發展而來的後天（潛意識）選擇，只是異性戀在人類社會中是一個主要的發展方向。

再者，要是一個人因為嬰幼兒的口腔期不滿而有「停滯」，小則習慣性地咬吸管、大則學會抽菸，但我相信您不會想要「治療」他，也許您基於健康理由，會勸他少抽一點。佛洛伊德就同性戀在發展過程的「停滯」亦然，這無傷大雅，也沒有被治療的必要，但也許我們基於安全理由，會勸他在性交前記得戴套。

為此，如果這篇文章在您或您的友人手機群組內互傳，請您記得，您的擔憂都是有理的，而心理學之父亦對這些同性戀問題，給予真實的回應。

那最後，您要不要給同志婚姻權？在100年前，佛洛伊德沒有被問過這個難題，我亦不敢替他回應。但我們看到他的態度，以及面對同性戀的困惑時，他推薦來信者去看一些專業的書籍（Havelock Elli，英籍性心理學專家及社會改革者）。同理，面對同婚公投議案，尤其是同志教育，「如果您不相信我」，那您又是否輕信LINE群組內謠傳的訊息，卻未曾真正翻開分三階段、完整且已經實踐多年的「性別平等教育」（包含情感、性、同志教育）教科書？或到教育部專門委員在政府網站上公告的正確資訊？如果沒有，我可以請教您為什麼要避免去看嗎？

今天，不是來告訴您該投那一項議案，只是希望讓心理學家來回應您心中一直的疑惑，使能夠重新思考和選擇。

您可以繼續認為同性戀是不道德而不同意同婚，但您可以發現性別平等教育的重要性，讓正確的性－性別－情感知識落根在孩子心中，使人類斷絕因無知而泯滅人性地迫害他人。或反過來，您可以繼續在想像中恐懼性別平等教育，但您瞭解到同志一直受到污名化的迫害，但事實上他們和一般人無異，甚至比您和我都對世界有更大的貢獻，既然他們與我們沒有不同，所以也應該給予婚姻權利。

參考資料：Tögel, C. (2005). (trans.) Freud für Eilige. Taipei: Buiness Weekly.

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺