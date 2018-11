「校園槍擊也不是什麼世界末日啦」——當邪惡成為「日常」

你還記得#BlackLivesMatter這個倡議嗎?

在美國,警察對非裔美國人(或所謂黑人)總是槍下不留情,根據統計2015有995個非裔在美遭警擊殺,2016年有963位,2017年有987位,2018年至今也已經接近900位,其中也有許多非必要或是誤殺的案例,例如2017年4月,一名德州員警對車輛開槍時擊斃一位手無寸鐵的15歲非裔男性,又或是在2018年3月,沙加緬度警方接獲通報後對一位非裔青年開了20槍,後來發現他只是在祖父母家的後院而已。

看到這裡你有什麼感覺?想更深的了解這個議題?想知道遠在世界另一頭的我們可以做些什麼?#BlackLivesMatter就是2012年一位社區巡守員擊殺無辜非裔青年後,眾美國人在這種情緒下成立的行動組織,然而5年後的今天,一如史達林所說「死一個人是悲劇,死一百萬人是統計數字」,雖然近4年有將近4000個生命可能只因刻板印象而無辜斷送,但人們對相關議題的關心程度,卻是一年比一年薄弱。

例如前幾天,在芝加哥有位合法持槍、名為Jemel Roberson的26歲非裔安全人員,成功制止一場可能的餐廳槍擊案後將嫌犯壓制在地,卻被隨後趕來的警察誤認為犯人而槍擊身亡,他中彈的時候,甚至還戴著寫有「安全人員」的帽子,原本該成為美國英雄的他,因為「見到黑人就開槍」的白人警察想法,化為槍下亡魂。

奇怪的是,這個光想就覺得鼻酸的事件,國外媒體報導力度和過往類似的事件相比卻低了不少,在台灣,大多數的媒體更是以即時新聞簡單帶過,好像這樣的議題就如午後雷陣雨一樣,習慣成自然,不足為奇。

這讓我想到這一季南方公園(South Park)的第一集,也是我覺得近年最精彩的一集。

故事的一開始,南方公園國小上課到一半傳出了槍響,但老師繼續上課,學生繼續覺得無聊,廣播傳出「各位同學今天又槍擊囉,如果大家方便請移動到大禮堂一下」的播報,全鎮的家長也無動於衷——除了屎蛋(Stan)的媽媽,她生氣的看著電視,更不可置信為何全鎮都覺得校園槍擊是件司空見慣的事情。

Why are you all acting like this is normal? What is wrong with you people!?

(為什麼你們都一副這很正常一樣?你們這些人到底有什麼問題!?)