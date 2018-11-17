「校園槍擊也不是什麼世界末日啦」——當邪惡成為「日常」

你還記得#BlackLivesMatter這個倡議嗎？

在美國，警察對非裔美國人（或所謂黑人）總是槍下不留情，根據統計2015有995個非裔在美遭警擊殺，2016年有963位，2017年有987位，2018年至今也已經接近900位，其中也有許多非必要或是誤殺的案例，例如2017年4月，一名德州員警對車輛開槍時擊斃一位手無寸鐵的15歲非裔男性，又或是在2018年3月，沙加緬度警方接獲通報後對一位非裔青年開了20槍，後來發現他只是在祖父母家的後院而已。

看到這裡你有什麼感覺？想更深的了解這個議題？想知道遠在世界另一頭的我們可以做些什麼？#BlackLivesMatter就是2012年一位社區巡守員擊殺無辜非裔青年後，眾美國人在這種情緒下成立的行動組織，然而5年後的今天，一如史達林所說「死一個人是悲劇，死一百萬人是統計數字」，雖然近4年有將近4000個生命可能只因刻板印象而無辜斷送，但人們對相關議題的關心程度，卻是一年比一年薄弱。

例如前幾天，在芝加哥有位合法持槍、名為Jemel Roberson的26歲非裔安全人員，成功制止一場可能的餐廳槍擊案後將嫌犯壓制在地，卻被隨後趕來的警察誤認為犯人而槍擊身亡，他中彈的時候，甚至還戴著寫有「安全人員」的帽子，原本該成為美國英雄的他，因為「見到黑人就開槍」的白人警察想法，化為槍下亡魂。

奇怪的是，這個光想就覺得鼻酸的事件，國外媒體報導力度和過往類似的事件相比卻低了不少，在台灣，大多數的媒體更是以即時新聞簡單帶過，好像這樣的議題就如午後雷陣雨一樣，習慣成自然，不足為奇。

這讓我想到這一季南方公園（South Park）的第一集，也是我覺得近年最精彩的一集。

故事的一開始，南方公園國小上課到一半傳出了槍響，但老師繼續上課，學生繼續覺得無聊，廣播傳出「各位同學今天又槍擊囉，如果大家方便請移動到大禮堂一下」的播報，全鎮的家長也無動於衷——除了屎蛋（Stan）的媽媽，她生氣的看著電視，更不可置信為何全鎮都覺得校園槍擊是件司空見慣的事情。

Why are you all acting like this is normal? What is wrong with you people!?

（為什麼你們都一副這很正常一樣？你們這些人到底有什麼問題！？）

問題是，全鎮唯一關心槍擊案的屎蛋媽，卻被所有鎮民當成了瘋子。為此屎蛋爸認為（並且四處宣傳）屎蛋媽正在更年期（標準的南方公園情節），所以看到什麼事情都大驚小怪，甚至還為她齊聚了全鎮居民，在學校的大禮堂表演了一場歌舞秀，想要緩解她的情緒，讓她用眾人的愛度過更年期。

當然，屎蛋媽一點都不領情，還大罵了全鎮的人，跟他們解釋自己生氣的理由，就是為了想要讓大家重視校園槍擊的嚴重性（以及她不是更年期），因為大家好像都覺得，這種在理應是學生最安全地方發生殺戮的事，已經不是什麼大事了。

「我要你們繼續覺得校園槍擊很不可思議！我希望你們都因為槍擊事件而難過！」屎蛋媽說。

「你想要我們都很難過？」一位鎮民問。

「如果你真想讓我們難過的話，恭喜你，你成功了。」另一位鎮民說。

「大家走吧，我們離開這個充滿負能量的地方。」

那些原先圍繞屎蛋媽載歌載舞的鎮民，一個一個散去。

在故事的最後，經過「深刻檢討」的屎蛋媽決定向屎蛋爸道歉，「承認」自己近來的行為太過情緒化，就在這個時候，學校打來了一通電話，又是一起校園槍擊案，而且這次中彈的學生，就是他們的小孩屎蛋。

「那……我們應該趕快趕去現場嗎？」屎蛋爸試探的問。

「哀，其實這也不是什麼世界末日啦。」屎蛋媽回答。

故事結束。

我們是不是也像是這個樣子？從早期的全球暖化、華爾街的1%，到近來的歧視、槍擊、勞權，多少當時的義憤填膺和衝勁魄力，但隨著相關事件一再發生，在我們的眼中漸漸成為「日常」，漸漸忘記了憤怒的理由。但好多人都忽略了，我們今天的日常並不是正常，一件錯誤的事情經常發生，並不會讓它成為對的事情。

這就是為何我們要不斷的提醒自己和周遭的人，讓大家繼續憤怒，繼續關心，即便這不會讓生活變得更好過，但卻是避免那些錯誤的事，真正成為我們生活一部分的唯一辦法。

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核稿編輯：翁世航