谷阿莫在庭上否認侵權：拍片不是為了錢，是教育看不懂電影的人

網紅谷阿莫因為「X分鐘看完電影」系列短片暴紅，去年遭迪士尼等5家影視公司控告侵權，他辯稱是二次創作，但北檢認定他未經授權重製13部影片片段已觸法，日前依《著作權法》起訴谷阿莫。台北地院今（16）日首度開庭，谷阿莫堅稱他「不是為了錢，是教育看不懂電影的人」，否認侵權。

記者在庭訊追問谷阿莫，不過他不願受訪，只說：「我該說的都在法庭上說了，身為被告不方便在外面發言。」

本名仲惟鼎的「谷阿莫」，3年前開始陸續製作「4分半看完5集暮光之城」、「5分鐘看完魔戒三部曲」等短片上傳到YouTube，由於搞笑有梗迅速竄紅，「X分鐘看完電影」成為他的招牌，他在YouTube有453支影片，訂閱人數高達98萬人，觀看破3億人次，2013年他正式創立資本額500萬元的「知識糖果數位社群媒體公司」並擔任董事長。

去年，包括影音平台KKTV、電影公司「又水整合」、迪士尼、得利、車庫等公司，指控谷阿莫將《模仿遊戲》、《屍速列車》等13部熱門電影，配上旁白後剪輯成數分鐘短片上傳YouTube，讓閱聽人看完短片就能知悉電影內容。其中又水整合公司指控，谷阿莫的重製行為，把電影形容的無聊至極，致電影《近距離戀愛》只上映短短幾天，《腦漿炸裂girl》甚至無法上映，嚴重影響票房。

今年3月底北檢曾傳訊谷阿莫，庭訊後他大方受訪表示，「我覺得這個結束對台灣蠻重要的，就是法律本來就要明確定義我的行為到底符不符合合理使用，如果不符合，那你是不是應該要把你保留的空間，做更明確的限制，如果你保留了空間給別人，當別人來創作的時候，你又去告他，那對於創作者而言，就不曉得該怎麼辦。」

檢方將谷阿莫的短片逐一和原著比對，認為谷阿莫只是利用他人影片，配上自己的旁白，剪輯出精華片段，讓讀者能在短時間內掌握原著大致內容，非單純「引用」，而是「改作」，加上影片上傳YouTube後，點閱率可創造分紅利潤，有營利之嫌。

今年6月，台北地檢署認為谷阿莫涉嫌改作、當中有商業利益，違反《著作權法》第92條起訴，最重可判刑3年，併科75萬元罰金。

法院今天開庭，谷阿莫在庭訊時表示他不同意檢方起訴事實，首先是指控他利用知識糖果公司做這些事，但這是他本人行為與身為公司負責人無關。第二，指控透過委託葡萄子公司（WebTVasia Taiwan）來經營頻道，但其實這間公司是YouTube代理商，負責處理獎金分配。第三，指控他透過YouTube營利，這是誤會。他是評論電影和教育看不懂電影的人，沒和YouTube約好獎金，不是為營利才去做這些事，「它也可以不給我錢」。

谷阿莫的委任律師簡榮宗則說，谷阿莫確實有改作上傳，但如果告訴人沒有取得「改作權」及「公開傳輸權」的專屬授權，這樣的告訴可能會有不合法問題，他指出谷阿莫的作品跟原著作有很大的轉換性，上傳之初更不知道會獲得多少利益。

也就是說，簡榮宗提出的是程序問題，指本案除了迪士尼以外，其他告訴人都是「授權人」，但片商要取得「專屬授權」才可成為告訴人。

但因為還有一間片商尚未回覆法院授權相關資料，審判長張少威諭知今日無法就本案實體事項進行調查或確認爭點。

因為本案屬告訴乃論，審判長也詢問雙方是否有調解的可能性。谷阿莫的律師表示，任何有助於糾紛盡快解決的途徑，他們都不排斥，但這還是要看告訴人所提的條件，以及希望被告履行什麼樣的義務。

至於片商的部分，除了迪士尼以外，得利公司吳姓代理人、車庫公司吳姓代理人均同意庭後調解，科科電速律師則說，雖公司尚未授權，但站在律師角度而言，願意談和解，回去會跟公司請示討論後，再向法院陳報。又水蕭姓代理人也說，雖能以和解為前提討論，仍視雙方談的條件為何而定。

不過，審判長張少威最後表示，目前尚未審判，還不知未來判斷結果，但自己有時也上網看影片，谷阿莫雖然是改作，但內容有些相同、有些也不盡相同，有人看了他的改作之後，會想花錢去看電影，也有人就不會再去看，若是好電影，無論怎麼改作，想看的人還是會花錢去看，既使沒有谷阿莫，可能還會有其他的人（改作電影），像許多部落客會在部落格上描述電影情節。

因此，他也善意提醒谷是否可以改變創作方式，避免爭議。張少威最後強調，他的這些談話純屬個人意見，不代表法院立場。

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核稿編輯：楊之瑜