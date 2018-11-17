【圖輯】拉美「北漂潮」：瓜地馬拉人冒險踏上美墨邊境黃泉路

美國總統川普（Donald Trump）自上任後，備受關注的政策就是美墨邊境的控管問題，不只是墨西哥人的入境，還有拉美國家的「北漂潮」，紛紛踏上尋找「美國夢」的道路。

在美墨邊境的這些拉美移民，無論非法與否，每天都面臨很嚴峻的生存考驗。

從瓜地馬拉來的高梅茲（Joselino Gomez Esteban）進入美國，卻在亞利桑那州的沙漠迷失了方向。而這裡距離他的家鄉瓜地馬拉已有3218公里之遠。

43歲的高梅茲說他需要幫助，因為他的侄子已經撐不住倒下，沒有反應。

Photo Credit:Reuters/達志影像

美言有數百位試圖翻越美墨邊境的非法移民死亡，邊境巡邏隊表示，光是2017年就有294人在邊境喪生。不過專家們卻說，實際數字一定更高，因為某些人死在難以被人發現的角落，永遠找不到。

這些死亡的人，大約有四分之一是在亞利桑那的土桑（Tucson）附近被發現，這裡夏季氣溫很高。根據官員說法，2017年10月到2018年10月，土桑邊境巡邏隊就發起923次救援行動，比前一年多了22％。

警方要找到高梅茲和他已逝去的侄子、25歲的派茲（Misael Paiz）難度很高，因為高梅茲手機沒有定位功能，而手機訊號台涵蓋的範圍有161公里，根本無從找起。

土桑邊境巡邏隊負責的巡邏地點廣達422公里，巡邏隊甚至無法確定他們是否真的在美國國境內。

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巡邏隊編制有4200人，主要用直升機和無人機作為搜救工具，而他們也是逮捕非法移民、發動救援或打擊毒品交易的最繁忙部門之一，平均一天會有兩起行動要出勤。

很多時候，救援行動會變成屍體的運輸行動，因為夏季高溫導致的中暑、冬季低溫的失溫，都是讓人難以撐過的惡劣氣候。「我們日復一日看到這些。」土桑市的主任醫師說。

幾週前，高梅茲和派茲從墨西哥邊境的阿瓜卡提斯（Aguacate）出發，這是當地有1500位瓜地馬拉人的小鎮。

曾在墨西哥工作的派茲，希望去美國找到工作，前面已經失敗三次被美國驅逐出境。「我們家正在分崩離析，因為我們沒有工作。」派茲的59歲父親多明哥說（Miguel Domingo Paiz）。

派茲的爸爸多明哥（中）｜Photo Credit:Reuters/達志影像

近年來，非法進入美國的瓜地馬拉人，從2015年的5萬7000人攀升到今年的近11萬7000人，僅次於墨西哥人的數量。專家說這個數字表示瓜地馬拉寧願面對移民的危機，也想逃離暴力、貧窮和政治動盪的家鄉。

派茲向兄弟說，他與一名走私者聯繫上，支付500美金就幫他偷渡進美國，如果成功要再附5500美元的餘款。後來，派茲感到身體不適而倒在路邊，與派茲同行的高梅茲試圖拯救，但都沒有成功；高梅茲這才打電話給土桑邊境巡邏隊。

邊境巡邏隊正在搬運派茲屍體｜Photo Credit:Reuters/達志影像

在巡邏隊的指示下，高梅茲燒起火堆，讓直升機搜救的巡邏隊可以清楚看見他的位置。後來，一名當地的牧場主發現了高梅茲，這才讓邊境巡邏隊找到。只不過派茲已因中暑而死。

在派茲去世後七週，他的屍體被運回瓜地馬拉，與他一同送回家鄉的還有六具遺體，都是在美墨邊境喪失生命的瓜地馬拉人。

派茲母親（右）正在的派茲的棺木旁｜Photo Credit:Reuters/達志影像

當看見兒子的棺木，派茲的母親和其他親友都痛哭失聲，其他人則在一旁唱著歌，送派茲最後一程。派茲在當天下午就被下葬，一旁的棺木，埋葬的是派茲在墨西哥被槍殺的哥哥。

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