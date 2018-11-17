台北秋蟹料理指南：日本直送極品鱈場蟹、新加坡辣炒蟹

文字：Zoey Lee、Evelyn Lin

從新加坡國寶辣炒螃蟹、清蒸鮮甜玉子蟹膏，到日本直送極品鱈場蟹鍋，以下推薦五間將螃蟹以不同方式料理的餐廳，讓饕客們趁著秋日菊黃蟹肥之際，前往大啖美食。

#01：珍寶海鮮

來自新加坡國寶級料理餐廳——珍寶海鮮，將新國珍饌原汁原味引進台灣。除了原先在台北信義新光三越門市外，近期也插旗台中新光三越，讓中部民眾也能大飽口福，品嘗來自到新國珍饈美味。

到新加坡必吃的美食非螃蟹料理莫屬！將肥美的沙公蟹搭配濃郁滾燙的醬汁，肥嫩Q彈的蟹肉讓人忍不住一口接一口，讓人無法自拔！

推薦餐點：新加坡國菜——辣椒螃蟹

以番茄為基底再加入辛香料作為醬汁，讓原先螃蟹的鮮味更加突出，吃起來帶點番茄酸甜的口感十分開胃，在品蟹最佳的秋日絕對要點上一回。

地址：台北市信義區松高路12號3樓（新光三越A8）

電話：(02)2720-7333

#02：晶華酒店

台北晶華酒店在這個秋日輪番推出「秋蟹饗宴」，匯集大沙公、大沙母、處女蟳、花蟹等台灣本地盛產的螃蟹，透過館內外各餐廳主廚所擅長的手藝，以清蒸、乾燒、椒鹽、上湯焗、砂鍋、火鍋…等不同的料理方式，演繹出當季秋蟹多元美味。

位於晶華酒店B3的三燔本家，特別嚴選日本空運直送約三公斤的鱈場蟹，主廚以蒸、煮、烤三種料理手法完美呈現「鮮活鱈場蟹套餐」，讓人一次享受日本珍品鱈場蟹的極致美味。

推薦餐點：蟹膏甲羅玉子蒸

在鱈場蟹套餐中，第一道大方就獻上濃厚蟹膏加以烹調入味的蟹膏甲羅玉子蒸，濃郁的蟹膏拌著滑嫩的玉子入口，幸福滋味難以言喻！

地址：台北市中山北路2段39巷3號

電話：(02)2521-5000

#03：LA FARFALLA義式餐廳

台北寒舍艾麗酒店中的La Farfalla義式餐廳以「依時而食」的精神，推出「秋豐．蟹饗」蟹味套餐，多道蟹蟳佳餚與自助式餐檯上的當季萬里蟹，邀請饕客享受專屬秋季的鮮活美味。

La Farfalla將秋季的美味肥蟹加入道地義式料理中，選用頂級食材將其結合成最高級的味覺饗宴，別於一般的中式料理做法，帶給老饕們不同以往的品蟹方式。

推薦餐點：帝王蟹佐奧斯特拉魚子醬

將海中黑鑽奧斯特拉魚子醬，搭配義式薄脆的派皮及鮮甜多汁的帝王蟹肉，一入口鹹香氣息撲鼻而來，舌尖味蕾如海中盈舞，細緻滑順，讓人回味無窮。

地址：台北市中山北路2段39巷3號（寒舍艾麗酒店）

電話：(02)6631-8060

#04：望月樓｜新北

遠東集團與香格里拉酒店集團聯手打造的望月樓，由師承米其林三星名廚的主廚蘇權暉所領軍，締造新北最高品質粵菜餐廳。在此不但能品嘗道地道的粵菜，更不定期推出新創料理供饕客嘗鮮。

推薦餐點：梅子檸檬蒸花蟹

將醃青梅去核剁碎，加上用仙渣餅、紅白砂糖、白醋、番茄醬煮成的醬汁，與肥美的花蟹加以拌炒至入味，一入口梅子的酸甜、檸檬的開胃，搭配上蟹肉的微甜鮮味，滿足感一百！

推薦餐點：百花炸釀蟹鉗

這道傳統廣東宴席菜原本不含蟹肉，主廚刻意加上蝦仁泥，與萬里蟹肉加上拌勻，取適量塑成球形釀進蟹鉗，沾蛋液、裹麵包粉，炸至金黃上桌後搭配用話梅、仙楂特調的糖醋汁，香酥酸甜相當美味。

地址：台灣新北板橋區新站路16號百揚大樓48F

電話：(02)7705-9703

#05：THE KITCHEN TABLE 西餐廳

W Hotel的The Kitchen Table西餐廳於今年秋季邀請到新加坡威斯汀酒店行政主廚艾倫佛斯特（Aaron Foster）來台客座，為台灣饕客們帶來一系列正宗南洋風味佳餚。

推薦餐點：新加坡國寶級美食——香辣蟹

由新國主廚親自傳授烹調秘訣，在新國，品嘗螃蟹時一定要搭配上一旁圓滾白嫩的小饅頭，佐著辣椒螃蟹香辣濃郁的醬汁一同食用，吃起來既飽足又過癮。

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

電話：(02)7703- 8888

以上推薦五間以不同烹調手法將秋日鮮嫩肥蟹化作佳餚的質感餐廳，今年秋天絕不能錯過。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷