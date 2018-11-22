《不眠之城》：赴西雅圖探望失智父親，他以為我是他部隊裡的袍澤

文：比爾・海耶斯（Bill Hayes）

父親節

赴西雅圖探望父親，他不認得我了。以為我是他部隊裡的袍澤。這我並不在意。我很高興把我們的會面想成是在本寧堡（Fort Benning，美國陸軍基地），而不是在他已經住了好幾年的失智症安養院。

「海斯中尉！」我說，「幸會。」

「彼此彼此。」他伸出手，我們相互握住。老爸，九十歲了，蜷縮在輪椅裡，精神萎靡。

這次探望是最後一面了。之前，他因肺炎及小中風住院。我的五個姊妹跟我說，他現在好些了，但也變了，隨時都在睡，睡得極深極沉，儘管已經不接受藥物治療。他們稱之為安寧照護──再來就是臨終照護了。

我剛從紐約來，六點抵達，晚餐時間已過。護理人員為住院者穿上了睡衣，開始安排他們就寢。蘇菲，九十七歲，眼睛炯炯有神，穿一件絲質長睡衣，高領，長袖，色澤銀白，一如她的頭髮。整個人看上去宛如聖誕樹上的天使。老爸穿四角短褲和一件T恤──他從來不穿睡衣──外加一件穿了六十年的長袍，是用他在西點的一條毯子縫製的──西點一九四九年班──上面滿是軍徽。

他睡過頭，誤了晚餐，一個助理告訴我。她熱了一些食物，拿到電視區旁邊的桌上，一份邋遢喬肉醬三明治，他看了好一會兒。「跟你分著吃？」

我本來要說，稍晚些要和姊妹們見面共進晚餐，但轉念卻說：「沒問題。」便吃了一半。漢堡麵包溫熱柔軟。他吃他的份，三口解決。我叫他吃點蔬菜，他扮個鬼臉，好像在說：「你有沒有搞錯？」

護理人員四處走動，分送住院者晚上的用藥及安眠藥，藥都摻在一湯匙的冰淇淋裡。他們態度和善，病人也報之以和善及感謝。其中一個護士停下來跟老爸講了一會兒話，她沒給藥，卻給我們一紙盒香草冰淇淋讓我們分享。「約翰和我認識很久了，對不對，約翰？」

她很漂亮，金紅頭髮，眼睛濃妝。爸爸沒有回她，等她走後才用大到她聽得見的聲音說：「妳直呼我名字。」然後，多半是說給自己聽：「這下子我出名了。」

對漂亮女人，他有獨到的眼光，跟女侍、出納、甚至護士打情罵俏，這常令我感到尷尬。相反地，我則對男生青眼獨具。三十年前，當我終於把這事告知父母時，爸爸大驚失色，不知所措。我可是他的獨生子，看在老天的份上。從那以後，很長一段時間，可以遠溯到我二十餘歲住在舊金山時，我們彼此沒再見面，也沒講過話。我們透過郵寄書信打筆仗。最後才相互讓步。

如今，他什麼都不記得了，在我看來，這未嘗不是失智的福氣。我們聊本寧堡的傘兵訓練，以及韓戰期間他的幾次跳傘。縱使在一次戰鬥中受傷瞎了一眼，他仍然繼續跳傘──夜跳──進入敵軍陣地。我們又聊到游泳，這可是我熱愛的項目，奧立佛和我一個星期總要一起游個兩、三次。我心想，或許我們父子還蠻像的，儘管過去我從不這樣認為。「你是西點游泳隊的，對不對？」

「隊長。」他淡淡地說，然後加上一句：「好像是。」

我們聊著，另一個住院者推著輪椅來到桌邊。只見她坐了一會兒，彷彿當我們是院子裡的野草，然後問道：「這位是誰？」

老爸沒答她。

「我是約翰的兒子。」我說。

「你是我兒子？」老爸說。「才不是哩。」突然間，一臉的困惑和懷疑。

「對對對，沒錯，我們是在步兵團時一起的。」我告訴她，糾正自己。

他點了點頭，腦袋一歪，睡著了。

推著老爸到電視區，助理卡珊卓和蘇菲及其他幾個人坐那兒漫不經心地看著〈危難〉，她叫我將老爸推到她旁邊。我照著做了，但她卻抓住他輪椅的扶手將他拉得更近。這一來，弄醒了他。只見她凝視著他的眼睛，彷彿要深入他意識的某處，大腦裡面很深很深的地方。「約翰？」她說道，「你有幾個孩子？」字字清晰，語調平和，對他微微笑著。

老爸想了一會兒。「六個？我有六個？」

「沒錯，」卡珊卓說，微笑，繼續凝視著。「幾個男孩，幾個女孩？」

「四個女孩，兩個男孩。」

「到底幾個，約翰？」她拉起他的手，親切地看著。

「五個女孩，一個男孩。」

卡珊卓笑起來。老爸笑起來。「那你兒子叫什麼名字？」

「威廉，」老爸說，「威廉。」

我摟住老爸，靠在他肩上，親他額頭。他看我一眼，好像在問：「你搞什麼鬼，親我？」他伸出手，我們握手──軍人對軍人。我道別。

「再見啦。」他說。

書籍介紹

本文摘錄自《不眠之城：奧立佛・薩克斯與我的紐約歲月》，心靈工坊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：比爾・海耶斯（Bill Hayes）

譯者：鄧伯宸

一生致力於大腦解密，並以《睡人》、《火星上的人類學家》等著作聞名於世的神經內科醫師奧立佛．薩克斯（Oliver Sacks），曾在2015年出版的自傳首度公開自己的同志身分，並談及他的摯愛——作家比爾．海耶斯。數月後，薩克斯辭世，2017年，海耶斯透過這本《不眠之城》訴說從頭，緬懷與薩克斯相伴的紐約歲月。

2009年，海耶斯因伴侶驟逝、傷痛欲絕，搬到紐約重建人生。這城市夜不停歇的節奏撫慰了長期失眠的他，街角眾生的百態賦予他重生的活水。然後，意想不到地，他和75歲的薩克斯相遇、相知、相惜，一路相伴到生命的盡頭。

海耶斯用如詩如歌的文字、照片與日記，描寫紐約街頭巷尾的人情溫暖，並回憶與薩克斯生活的點點滴滴。他善感而富於同理的書寫，見證了兩人超越藩籬的愛，是獻給薩克斯的情書，是獻給紐約的詩歌，也是獻給平凡眾生的禮讚！

本書特色

伴侶驟逝，長期失眠，身為同志的作者以獨具的善感與同理心，刻劃紐約街頭巷尾不為人知的故事。

身為以《睡人》、《火星上的人類學家》聞名於世的科學作家奧立佛・薩克斯的伴侶，作者透過本書紀念這段生死祕愛。

四十餘幅攝影作品，三十餘篇優美散文，以及最真實的隨筆日記，圖文並茂，不僅看見科學大師生活日常，也挑動現代人內心渴望的生活情味。

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九