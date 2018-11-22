《PEERS®青年社交技巧訓練》：協助自閉症類群青年理解「幽默」

文：伊莉莎白・洛格森（Elizabeth Laugeson）

【課程五】 （續）善用幽默

學員治療指引：為學員課程做準備

大部分人都同意，好的幽默感可以讓人顯得迷人又富有吸引力。而不當使用幽默則是趕跑朋友最快的做法之一。一個點頭之交說出不適當的笑話或是不正經的言論，大部分人的反應，大概就是不會再跟那個人來往了。很不幸地，很多自閉症類群的人較為突出而明顯的社交缺陷之一，可能就是不當幽默。自閉症類群青年在本質上對理解幽默通常有困難，無法了解笑話中與社交有關的梗（笑點），尤其當其中牽涉到諷刺時。更甚者，由於社會認知與觀點轉換的困難，自閉症類群患者常難以理解或解讀幽默回饋，或讀懂別人對笑話的反應當中的社交線索。不過，即使有這些缺陷，許多自閉症類群青年仍然喜歡說笑話，就算別人不覺得好笑。更慘的是，有時候別人是在取笑他們，而不是因為笑話而覺得好笑。

儘管部分自閉症類群青年酷愛說笑話，另一部分人則常為幽默感到困惑，因別人說笑話而感到挫折，甚至生氣。我們稱他們為討厭笑話的人。討厭笑話的人在自閉症類群年輕成人中只佔少數，他們必須了解，不應糾正別人或堅持別人不准說笑話，相反地，重要的是要記得，友誼是一種選擇。他們不需要和愛說笑話的人做朋友，愛說笑話的人也不是一定得和他們做朋友。

對團體中的部分學員來說，學習如何適當使用幽默是發展人際關係最為重要的關鍵之一，特別是那些說愚蠢或不成熟的笑話、或說別人聽不懂的笑話的學員。許多被同儕排擠的青年無視於他們所接收到的負向幽默回饋，這讓他們更容易被拒絕，甚至在同儕當中有不好的名聲。常不當使用幽默的學員通常被同儕視為奇特或怪異，不僅會被同儕排擠或社交孤立，也常導致被嘲弄或霸凌。因此，對於自詡為愛說笑話的人卻因而被排擠的學員，注意幽默回饋、學習善用幽默，就顯得格外重要。對某些學員來說，能否建立這個核心技巧，將是PEERS®治療成敗的關鍵。換句話說，即使學員能完全掌握所有PEERS®課程中所列出的技巧，如果他們持續不當使用幽默，他們可能會繼續被同儕排擠。

本課之中一個常見問題是，誤解了喜歡笑話與愛說笑話兩者的差異。進一步釐清的話，喜歡笑話的人享受笑話，也時常說笑話，或開別人玩笑。不同於愛說笑話的人把自己當成搞笑的人、班上的小丑或職業諧星，喜歡笑話的人不會想要自己「總是」很搞笑。重點是，你必須解釋這兩者的差異，並且強調，只有極少數愛說笑話的人能總是成功搞笑。因為幽默是最快趕跑朋友的做法之一，如果你的目標是要交朋友並維持友誼，就應該謹慎處理幽默，隨時注意幽默回饋。如果學員對於「喜歡笑話的人」與「討厭笑話的人」的說法覺得不舒服，你也可以使用笑話粉絲或笑話拒絕者的說法。

另一常見問題是，學員可能會挑戰規則，宣稱大部分笑話都是羞辱人的笑話，或者說，黃色笑話在男生或男人當中非常普遍。你的回應應該先認同這些陳述的確是事實。羞辱人的笑話確實非常普遍，在某些特定的社交圈中，黃色笑話也是如此。不過你需要強調的重點是，如果想交朋友或維持友誼，這麼做是風險很高的。要傳達這個理念，你可以說：「幽默是最快趕跑朋友的做法之一，如果你的目標是交朋友且維持友誼，說這類笑話是有風險的。」正如你在PEERS®所教導的一切內容，你所提供的資訊是經過驗證、有助於交朋友與維持友誼的技巧。你所分享的是我們所知的研究成果，學員可以自行決定是否採用這些資訊。

本課最具挑戰的部分，也許是有關成功搞笑的迷思。在加州大學洛杉磯分校PEERS®門診接受社交技巧訓練的青年當中，將近25％自認為屬於愛說笑話的人，而當中真正成功者寥寥可數，因為幽默若能善加利用，其效果往往如社交磁鐵。而從他們之所以來到團體當中、以及他們為社交所苦的事實來看，顯然他們不太可能是全面成功的愛說笑話的人。相反地，這些青年之中倒是不乏自認為成功的愛說笑話的人，卻很少注意別人是否「因為」他們的笑話而笑。當他們學到了注意幽默回饋之後，許多學員開始注意到別人對他的笑話根本沒笑，或只是禮貌性地笑，甚至是在取笑他。

對這一類學員來說，這些發現可能是很震驚的打擊。請準備好去同理這個經驗，並讓他們知道這種經驗很正常，你可以解釋只有極少數人能成功勝任當一個隨時愛說笑話的人。大部分人是喜歡笑話的人，代表他們享受笑話，有時也開開玩笑，但是他們不會想要總是搞笑。這也是個好機會，可以提醒學員有一個取代幽默的好辦法：交換資訊是非常有效而且安全許多的做法，可以和別人建立連結。建議你鼓勵學員，如果他們的目標是交朋友並維持友誼，應該要多交換資訊，少搞笑。

整個治療從這裡開始，要請你謹慎指出任何在團體中違反善用幽默規則的狀況，這個做法非常重要。愛說笑話的人在團體中常常想說笑話，即使時機並不適當，要善加利用這個可提供指導的時刻來給予機會教育。舉例來說，如果學員在團體中說了不恰當的笑話，沒有人笑，或更糟糕的，大家在取笑他，你可以委婉地問他：「你的幽默回饋是什麼？」大部分學員會承認他們的回饋不太好。你便有機會再次提醒學員：「幽默是趕跑朋友最快的做法之一。如果你的目標是要交朋友並維持友誼，那我們就要小心地處理幽默。」如果回饋是好的（也就是團體跟著那位學員笑），你還是可以利用這個可提供訓練的時刻來問：「現在是說笑話的好時機嗎？」大部分學員會承認不是，然後你就可以接著說，「我們應該要嚴肅一些。」

書籍介紹

本文摘錄自《PEERS®青年社交技巧訓練：幫助自閉症類群與社交困難者建立友誼》，心靈工坊出版

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作者：伊莉莎白・洛格森（Elizabeth Laugeson）

譯者：簡意玲

一般人習以為常的社交應對，對自閉症類群患者來說卻舉步維艱。人生長路上，「社交」永遠無可迴避，社交技能直接影響社會適應與生活品質，但鮮少有針對「成年後」社交技能的訓練方案。

《PEERS®青年社交技巧訓練》補足了這個缺憾。

「PEERS®」是指由洛格森博士與同事在加州大學洛杉磯分校所研發的「人際關係技巧教學與增強課程」，是一套經實證驗證有效的社交技巧介入模式，從青少年到成人皆可適用。透過對案主及其照顧者同步進行團體訓練，以提升自閉症類群患者的社交技能，建立長久而有意義的友誼與親密關係。

本書的訓練方案以18歲以上成年人為對象，幫助精神科醫師、心理師、社工師、教師或各級助人與教學工作者帶領社交訓練團體，內容涵蓋一般社交的應對進退、約會禮儀、霸凌處理等等，全面性地協助社交障礙者突破困境。

本書特色

是少數聚焦協助「成年」自閉症類群疾患者提升社交生活的教戰守策。

所有方案均經嚴謹的實證研究確認有效。

翻譯為數十種語言，在超過二十五個國家廣泛使用。

不只是自閉類群者，所有社交困難或焦慮者，如過動症、社交焦慮症患者，均能從本書設計的教案獲得幫助。

操作方式解說詳盡，課程講義均附於書內，只要按書演練即能上手。

收錄實務上所有可能遇到的問題之應對方法。

譯者臺大醫院精神部主治醫師簡意玲親受作者指導。

繁體中文版加入台灣實務觀察，兼具原著專業與本土親近性。

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九