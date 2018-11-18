不戰而敗的兩岸心戰（六）：對中共發動網路輿論戰的18項要領（上）

時至選前一週，我們已不得不接受事實：年底這場保衛民主國家選舉機制正常運作的戰役，我們已經澈底失守了。中共靈活運用虛實相雜的訊息、假手台商的金流、對民營公關公司的外包以及與草根政治勢力的暗中契合，達成了一項了不起的政治作戰目標：

自1996年台海飛彈危機以來，中共首度成功引導了台灣選情，用不流血的方式干涉了台灣的政治權力變遷。

對岸的黨、政、軍系統在短短幾個月內展現了出色的膽識與智慧，為他們效忠的國家與政權爭取到了最大利益，必須承認他們是「可敬的對手」；反觀台灣，雖然幾年前早有美國大選與烏克蘭大選的前車之鑑，我們卻對於這種新時代的威脅麻木不仁，現在大刀終於落到了我們自己的脖子上。對岸的心戰工作因善戰而勝利；於此同時，台灣的心戰部門不戰而敗。

今年，我們必須心服口服地認輸，也必須從中汲取教訓。今年他們有能力透過心戰來干涉地方選舉，來年他們就有能力透過心戰來干涉中央選舉、公民投票、立院表決，乃至於塑造民意來改變國家憲政與主權（一如1890年代美國併吞夏威夷王國）。

外力對民主制度的直接插手，絕對不是藍綠候選人「幾家歡樂幾家愁」的小破事。今年因中共干涉大選而得利的一方，來年更容易因為言行與中共意志稍有違背而遭到報復性的輿論戰打擊與媒體醜化──中共痛恨拿了對岸好處卻倒打對岸一靶的「白眼狼」，無論你是否真的想要他們的幫助，無論你是無意間惹到中共還是真的吃裡扒外，他們對付「白眼狼」的狠勁永遠比對付敵人更為兇猛。

此時此刻，所有人都在同一條船上，我們的民主還沒成熟就被滲透，我們處在社會制度逐漸淪亡的前夕。

前篇文章談到了如何在國內網路環境下驅逐敵方影響，這樣的作法雖然能取得成效，但只能治標、不能治本，我們仍然需要主動攻擊。這樣的攻擊不是挑釁或挑起紛爭，而是在「現在已經發生的兩岸衝突中」去追求均勢。惟有順應國際情勢、發揮自身優勢去發動針對中共的輿論戰與網路戰，才能讓中共當局意識到「干涉台灣內政不划算」，要付出更大的代價。

幾年前，美方某些部門做出了一項結論：在網路資訊發達的時代，「黑色宣傳」（散播不實謠言去攻擊敵人宣傳方式）是不可行的，因為網友很快就會發現真相並揭露事實，散播謠言的一方反而會損害到自身國家名譽。國軍政治作戰系統採納了美方的結論，所以對黑色宣傳（譬如今天大家所說的「假新聞」）不以為然。

筆者認為這項結論是有問題的：正因為網路資訊傳遞又快又廣，還沒等到鍵盤柯南跳出來揭穿不實訊息，無法彌補的傷害就早已造成──而且多數人喜歡聽八卦，不喜歡聽你鍵盤柯南講道理。

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不實訊息引導北約去摧毀了利比亞的格達費政府，讓俄羅斯恢復了對東歐國家內政的干涉力，讓人口有限的伊斯蘭國得以從世界各地做網路募兵。經過這幾年，美國人驚醒了，知道黑色宣傳的恐怖；已經被推上斷頭台的台灣卻還在醉生夢死。

在核子武器上，有所謂的「不率先使用」（No first use，NFU）一說，意思大概是：使用核武不道德，所以正常情況下我不會用；但是一但其它國家先朝我扔了核彈，那就不要怪我也扔核彈回去砸你。

筆者主張，民主國家對於「黑色宣傳」的使用，也可以依循「不率先使用」原則。換句話說，既然老共都這樣大剌剌地釋放謠言干涉台灣內政了，我們用同樣的方法回去干涉對岸內政，又有什麼不行？就算被發現了，我們政府像北京一樣打死不承認就好，這就是「隱蔽政治行動」（covert political action）的精髓──被你知道又怎樣，反正我永遠可以否認（deniable）。

國軍傳統上固有的政治作戰教範，本來就肯定黑色宣傳的戰爭效益。國防部在民國64年頒布的「國軍政治作戰特遣隊（現已裁撤）」準則，裡面的第314條中，就寫道「耳語（謠言）為對敵人心戰最犀利之武器」。所謂「網路心戰」，其實就只是把政治作戰搬到網路這個平台上運用而已，根本不是什麼困難的新把戲。

筆者依據近兩年來私下與對岸交手的經驗，整理出對中共發動網路戰與輿論戰所須把握的18項原則如下（本篇先談論第1至9項，第10至18項請見第七篇）：

一、方法上的大原則

1. 要攻擊省，而不是攻擊中央

對於對岸民眾而言，真正令他們關心且「比較有討論空間」的問題，是省、市層級以下的地方性議題，包含環境汙染、權利受損、官民衝突與官員醜聞。

全國性議題如果受到民間抨擊，容易動搖到中央威信，中央會施加比較大的力道去控制輿論；相較下，地方貪官惡吏的自家地盤裡失火了，中央就沒有那麼大的動機去幫你滅火（只會消極地清出防火巷，避免火勢延燒到其它地區）。台灣如果要打網路輿論戰，打地方政府當然比較容易得手。

以台灣的網路力量，要和中共中央正面對決當然是稍嫌吃力的。但中共是個強中央、弱地方的政治體系，省級的網路防禦能力與輿論控制能力都相對薄弱，台灣可以相對容易地突破單一省、市的網路控制，打擊中共貪官汙吏在地方上的威信。

打擊地方勢力，對於台灣的輿論環境安全是有直接幫助的：依據哈佛大學研究，中共網軍主要是「分派」給地方政府機關運作的，在網路上跟你吵架的「五毛」或許就是對岸某省某市某鄉某鎮一處黨辦公室裡面的小小職員。只要把地方政府打殘、打怕了，地方就會把他們公家網軍的注意力轉移到境內維穩上，避免再招惹你台灣。

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2. 要「打著紅旗反紅旗」

到對岸網站上罵中共、反極權、聲援民間維權，這種明目張膽的作法當然會被刪帖刪帳。但你可以「反串」成「五毛」，表面上高唱愛黨愛國，言談裡卻指桑罵槐、揭露黑暗面。表面上幫黨講話，實際上卻「越幫越忙」，這與政戰特遣隊準則第347條所提到的「冒充混進」精神一致。

中共的網路巡管人員無法立即發現這類貼文的問題，相關貼文就能在公眾的視野裡停留更久。真正的對岸網民和只會叫囂的五毛網軍不一樣，由於長年身在特殊的網路環境下，許多對岸網民是非常聰明、有文化深度且觀察力細膩的。雖然他們可能也希望「收回」台灣，但這不代表他們就認可中共官吏許多狗屁倒灶甚至根本悖離馬列主義的惡劣行徑。

近幾個月來，對岸網軍對我們做的事情，實際上就是「冒充混進」：假冒成藍綠支持者來引導輿論，有時甚至是純粹藉由互相謾罵來激化民間對立。

3. 要藉由「譴責自己」與「吹捧敵人」來製造「合法曝光」

對於中共而言，無論是國際處境還是國內問題，都有很多他們「不願讓民眾知道的真相」。公開講出這些問題的人士，自然會成為被黨「解決」的對象。反之，如果把自己裝扮成愛國小青年、跳出來替國家譴責這些「提出問題的人」或「外國勢力」，這樣的譴責反倒會「證實」並「曝光」了問題的存在，讓問題被更多人知道，同時又不容易被刪帖。

舉例來說，大家本來不知道某省某縣發生了群眾維權抗爭事件，如果我跳出來「譴責」這群抗爭民眾，就會讓大家知道了抗爭的存在。大家本來不知道有740萬名農民工失業，如果我跳出來「讚揚」這740萬名農民工「返鄉創業」，大家就知道他們因為企業大量倒閉而失業了。這與政戰特遣隊準則第334條所說的「運用公開掩護祕密」「合法掩護非法」道理一致。

4. 要擅長「借古諷今」

對岸網民對於歷史議題熱衷的程度，遠勝於台灣。談論本朝的政治，容易惹禍上身；但是討論唐、宋、元、明、清乃至於民國的政治，似乎沒什麼大礙。這也是歷代中國文人用來躲避文字獄的傳統：以古喻今、借古諷今。

有時候你在網路上抨擊一個朝代吏政的昏暗，或者熱捧一個時期相對於現在的開明與繁榮，就算你隻字不提共產黨，只要用詞露骨一點、「似曾相識」一點，對岸網民就會自然而然聯想到當今存在的政治問題。

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5. 要高舉社會正義，而不是高舉民主自由

按照中共的邏輯，對岸現在實施的是一種叫作「民主集中制」的「民主制度」：各級代表都投票產生（雖然他們的投票制度很有問題），重大政策都投票決定（雖然沒什麼人敢投反對票），一旦決定好的事情就要絕對服從、不准反對。

相比下，台灣的民主呈現出一種非常混亂的形象，而且民主化之後就遭遇了經濟成長的停滯期。正因如此，台灣的民主自由對他們多數人而言，是「低效率」「反智」「鬧事」與「盲從西方」的同義詞，沒有太多效仿的價值。

在貧富差距巨大且公民教育不普及的情況下，你想說服一位上海的中產階級和內陸的文盲農民一起「一人一票選出一位領導」，那就和「說服一頭肥羊去和九頭餓狼投票決定晚餐要吃什麼」一樣荒謬。

他們反感中共，通常不是因為中共治下沒有民主、沒有言論自由，而是因為缺乏民眾監督機制的各級幹部經常打著黨的旗幟多行不義，嘴裡講的是仁義道德、馬列毛習，手裡幹的是仗勢欺人、姦淫擄掠，這才是基層民眾對中共憤怒的根源──雖然這也算是缺乏民主課責與言論自由的後果，但多數人聯想不到這一層。

6. 要善於尋找代理人

今年下半年，中共對台工作在操作上和往年有一項很大的差別，那就是「他們找到了掩護」。如果今天老共自己跳出來說「我是中共，為了祖國統一，我希望台灣人如何如何」，那麼沒有幾個台灣人會理他們，因為大家普遍很討厭中共，也反感他們自稱「祖國」的嘴臉。

但如果老共假手台灣政客、名人，讓他們的嘴巴說出「我是台灣人，為了台灣好，我希望台灣人如何如何」，那就有可能成功改變台灣人的行為。

台灣倘若要朝對岸推展輿論戰，那同樣也要尋找代理人來隱藏自己的身分，因為很多對岸網友是真的不喜歡台灣人。如果你在網路群眾之中喊一聲「打倒共產黨」，雖然不見得有人敢應聲，但很多人會暗自竊喜；如果你喊出來的是「快來跟台灣一起打倒共產黨」，那麼更多人心裡想的會是「就憑你」「干你屁事」或「滾」。自己的政府自己罵，這種心理對雙方而言都一樣。

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二、敵我分辨的要領

7. 要洞悉貧富階級間的巨大差距

與共產主義的初衷背道而馳，對岸最有錢的那群人可以來台灣掃空一間又一間的名牌精品店，廣大的窮苦民眾卻沒有分享到經濟成長的果實。他們基本上活在不同的世界，對彼此的生活鮮少瞭解；但他們都能夠使用網路，所以身在台灣的我們可以同時和這兩種人交流與產生連結。

既得利益的富裕階級除非接觸到外界思想（如留外學生），否則不太會去反思當前政治制度的缺點。反之，受到壓迫、對現況存在怨懟的中下階層，才更有動機去傳散一些針砭現況的政治材料，協助我方遂行輿論戰。

8. 要洞悉東西部省份的發展落差

改革開放的初衷就像倒滿一座香檳塔，我把香檳（經濟利益）倒在最頂端的高腳杯裡（最先開放的沿海省市），溢出杯緣的香檳會流到底層的高腳杯（二、三線的中西部省份），最終達到利益均霑。但30年過去了，上面幾個高腳杯卻愈來愈大，分給底下的香檳沒有幾滴，有些底層的高腳杯甚至被壓碎了。

改革開放以來，中共治下的財富重分配機制嚴重失靈，內陸的人才與資源不斷東流，對現狀不滿、懷念舊時代的情緒也開始在內陸蔓延。這也影響到對於台灣的態度：

一些東線省市的人均GDP可能已經接近或超過台北了，當地人對於武統台灣的自信就越高；中、西線城市的發展狀況不好，當地人對於武統台灣的意願也就越低。如果台灣要對中共政權發動輿論戰，最能如魚得水的地方或許不是和台灣比較有淵源的幾個東部省份，而是和台灣比較疏遠的中、西部省份。

貧富、城鄉及東西差距，可以合稱為「三差問題」，這「三差」正是對中共發動網路攻勢的關鍵突破口。政戰特遣隊準則第305條提到「對各階層進行政治號召時要主打不同的要點」，這在上述各項中可以體現。

9. 要掌握牆內與牆外的天然界限

翻牆出來的不只是五毛，還有很多真的對中共治理存在不滿的對岸網民（包含大量留學海外的學生）。在不同的社群網站上，他們所占的比例也不一樣：因為台灣青、中年主要使用Facebook，所以被派到Facebook影響台灣輿論的五毛比例較高；在台灣人少用的推特上，五毛相對較少，反共的對岸知識份子則比五毛更多、更活躍。他們之間的差異很好分辨，不容易混淆。

這意味著中共的「防火長城」已經自動幫我們把「可以爭取的潛在盟友」都過濾到「牆外」了，只要花點心思，很容易就能建立起一套線上的政戰情報工作網。透過這些立場一致的盟友，我們不必潛入牆內，就能把影響力滲透進牆內。

本文所提及的各項要領或作法，都是筆者近年來私自實驗所得的結論；不用擔心官方作法外洩，因為台灣的政戰部門根本沒有在運用這些底層實務作法推動對敵政戰工作，更高的層級也沒有。

自從筆者被心戰大隊大隊長張景泰上校調離原職後，手邊經營的大量網絡應聲中斷，筆者已經無法再將對敵心戰實驗所獲發現回饋給國家決策層級，也無法從體制內對心戰工作方向繼續提供建言。因此，筆者選擇將工作心得向大眾公開分享，提供給今後的各級長官、友軍（友部）單位、友我盟邦、民間志士、海內外華人與各民族人士參考運用。

最近適逢第一次世界大戰終戰100週年，其實筆者在原單位時經常拿一戰時期的地圖供單位同仁做教育訓練與推演。許多人類史上最偉大的政戰工作，都發生在一戰期間，是「還沒有政戰制度的政戰工作」：

英國陸軍情報軍官勞倫斯少尉和阿拉伯盟友一起撕裂了鄂圖曼帝國，受德軍支持的列寧在俄羅斯帝國點燃了世界共產革命，這些都是政治作戰「六戰一體」（思想戰、組織戰、情報戰、謀略戰、心理戰、群眾戰）的經典展現。

如果國軍政戰部門能多少找回一點20世紀初的軍人情懷，並且正視21世紀初的戰場環境，我們的國家今天不會輸得那麼悽慘。

10至18項，將留待下篇文章講述。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航