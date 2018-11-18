議員該投誰？數據資料都在那，只看你願不願意分析

「欸，要投誰啊？」

由於所學和和工作的關係，不少朋友都會問我：「欸，議員要投誰啊？」

這個問題真難倒我了，畢竟雖說學經歷的確和「政治」有那麼一點關係，但曾有的學術關懷是「兩岸」、「中國」，現在則是「國會」與「選舉」、雖是政治工作者，但關心的仍是立法院、中央政府與少數幾個地方政府。自上次選舉時，就已發現對自己的家鄉所知甚少。

再回想四年前，自己是如何投票的？更發現與一般人無異，沒花太多時間閱讀資料，膝跳式地投給了作導護志工的候選人。無論是工作或研究之餘，常常嘆到「根本沒人是政策投票」、「選民才不看政見」、「搞政策的人最傻」，結果自己投票也沒多認真，十分汗顏。

因此早就決定要認真珍惜今年的選票，審慎思考後再投票。更想落筆寫一篇有關於永和議員投票的文章，和大家分享我覺得有意義的資訊，替政治文化轉變的漫漫長路盡一點微薄力量。

注定有一個「議員」會落選：讓最好的人留下

2018年新北市議會第六選區（永和）的四位議員候選人全都是現任議員，再加上因近年來永和戶籍人口成長較慢，自本屆起議員席次減少一名，換句話說一定有一名議員會落選。對議員來說選戰壓力大大增加，因為複數選區的制度設計，不僅要面對其他政黨的攻擊，黨內同袍更是主要的競爭對手，形同面對三位強力挑戰者。對選民來說，勢必會少一名議員為永和發聲，更應該留下最好的議員。而幸運的是四名候選人都是現任議員，有相對充足的公開資料能幫助選民判斷誰該離去。

如果，你是回溯性投票選民

選民行為理論中有很多種投票抉擇的方式，回溯性投票（retrospective voting）就是最廣為人知的一種方式。什麼！沒聽過回溯性投票嗎？這個概念的其實很簡單，白話文就是：「你過去做得好，我才投給你。」

如果您覺得這樣選擇要投給誰很合理，那以下替您整理一下4位議員過去的問政成果。

說到民意代表，令人最有印象的職權行使就是質詢了。那過去這四名議員在議會的質詢表現如何呢？根據在地深蹲聯盟對本屆新北市議會5至8會期（共有8會期）作的統計數據來看，陳鴻源、連斐璠、羅文崇、許昭興等4位議員的平均質詢率分別是10%、13%、54%、及66%，而大約每10%可以換算成一次出席質詢次數，次數請自行換算。

而當然只看質詢率實在是有點膚淺，因此筆者觀看了目前新北市議會已公布的113次議事錄，將目前各議員有質詢過的議題整理如下（表一）：

議員 平均質詢率 質詢議題關鍵字 連斐璠 13.53% 加陳新村都更、大陳新村增設日間照顧中心、永和停車空間不足與紅單問題 陳鴻源 10.00% 福和橋新增捷運站、永和國軍帳務中心閒置 羅文崇 54.69% 兄弟姊妹共同就讀國中、營養午餐經費與食安、道路安全、國中會考、補教實名制、地下道拆遷、寵物路殺、教師介聘、減塑政策 許昭興 66.39% 不適任保母退場機制、塭仔圳工業區遷移、原永和公墓問題、金紙焚燒問題、市府派遣勞工、志工補助經費、AED、食安自治條例、永和停車空間不足與紅單問題、補助申請格式不一、社會局預算、少子化減班、清潔隊獎金、清潔隊弊案、流浪狗問題、住宅使用法規、里長經費運用彈性、工程轉包、攤販管理、區政考核、校園心理師、老人走失、活動中心分潤、巡邏車性能、監視器、道路養護、校園冷氣汰換、激勵員警緝毒

資料來源：新北市議會、在地深蹲協會

註一：平均質詢率資料取自在地深蹲協會統計，僅計算第二屆新北市議會第5至8會期。

註二：另礙於筆者時間問題無法閱覽每一次會議錄影，因此僅參考了新北市議會目前已公布之「定期會」議事錄。故質詢議題關鍵字僅記錄已公布之113篇議事錄，即新北市議會第1至7會期。

總的來說，如果越常質詢可以算的上是越認真，那平均來說許昭興議員是本區最認真的議員、羅文崇議員則是在近兩個會期後來居上，而就質詢議題的多元性，仍是許昭興議員居冠。當然在議會問政還有很多其他的指標，如出缺席率、提案數等，幸好熱血公民團體g0v都幫選民整理好了，但由於提案數較多我無法一一列上，僅能粗略的將所有提案分為11類。非常建議大家可以去「2018投票指南」網站檢閱，才能真正了解所有議員的提案內容，以下附上傳送門。

議員 缺席率/主提案及共同提案數 點連結看提案關鍵字 連斐璠 13.5%/15 https://reurl.cc/W3mvy 陳鴻源 5.9%/30 https://reurl.cc/R0Vye 羅文崇 1.6%/109 https://reurl.cc/a9Y43 許昭興 10.3%/111 https://reurl.cc/En01R

資料來源：2018投票指南網站

至於哪些議題問到選民心坎裡呢？個人看完質詢與提案的主觀感覺是，陳議員最關心交通方面的議題，像是永和福和橋附近能否增設捷運站。而連議員的對都市更新議題較有興趣，如大陳新村都更案。羅議員則明顯較關心教育、環境與動物保護、及交通問題，如：教師權益、考試入學公平性、垃圾及塑膠減量政策、道路拓寬及拆除地下道等議題。許議員關心的議題面向較廣，難以概括而論，幾乎每個政策領域都有相當的關心。

大家可以循著關鍵字，去了解看看哪些議題是您關心的，議員的立場又為何。畢竟單純看統計數字能了解的真的有限，例如：連議員與陳議員在教育文化方面的提案，大多是反對性別平等教育、羅議員與許議員在環境保護方面也有為數不少的反核四提案，這些立場較為鮮明的提案還是需要選民自行斟酌。

新北市第六選區議員主提案共同提案議題分類簡表

連斐璠 陳鴻源 羅文崇 許昭興 婦幼權益 0 0 19 10 產經交通 1 9 9 18 社福照護 0 1 6 8 都更活化 1 2 2 8 教育文化 4 5 20 15 環保動保 2 6 12 15 青年健體 0 2 10 11 警政消防 1 2 2 9 食安勞動 2 0 3 4 法制參政 3 1 15 10 其他 3 1 1 1

資料來源：2018投票指南網站

最後議員問政成果當然也不能少了「爭取地方建設」，議員可能透過開啟會勘、召開協調會、溝通協調以及建議款等方式，以達爭取地方建設的目的。但目前僅能取得建議款的公開資料，故僅對其進行分析。按目前法規議員有權建議地方政府針對地方建設進行撥款，也就是俗稱的地方建議款（或稱配合款），雖然此制度都多有爭議，如：議員為何能球員兼裁判「建議」增列預算、為何建議款能免受部分政府採購法規範等。不過也不能完全抹滅地方建議款帶來的效益，確實能讓地方建設快速地得到一定的經費挹注，畢竟地方政府也不太可能完全了解地方的需求。以下整理了永和四名議員的配合款及其用途，以幫助大家判斷哪一個議員最認真爭取地方建設。

新北市第六選區議員建議款概況

建議款總數 教育用途 消防用途 辦公室整建用途 未歸類用途 連斐璠 1132萬 83.57% 0.00% 1.15% 15.28% 陳鴻源 892萬 69.06% 9.98% 3.03% 17.94% 羅文崇 1129萬 94.24% 4.07% 0.03% 1.65% 許昭興 832萬 91.35% 0.00% 0.06% 8.59%

資料來源：2018投票指南網站

可是，我比較喜歡聽願景！

既然有往回看的回溯性選民，相對的就有重視未來願景的前瞻型投票。衡量一個政見的良窳時，個人會考慮究竟該政見涉及的是哪類議題、有無具體作法，另外過去針對類似議題有無相關作為，以觀察有無落實政見的行動力。筆者根據2018年的新北市議員選舉公報，將四位候選人的政見整理進了前段的分類架構。經過粗略地分析後發現，連議員的政見最為多元，但行動力方面略顯不足，而羅議員與許議員兩位的政見完整度與行動力則較優。不過要提醒讀者的是，這樣的分析沒有納入議員的會勘、協調會與建議款，如果不小心抹煞了某些議員的努力還請見諒。

新北市第六選區議員政見與行動力評分簡表

連斐璠 陳鴻源 羅文崇 許昭興 婦幼權益 ○（0） ●（0） ●（4） 產經交通 ●（2） ●（3） ●（4） ●（5） 社福照護 ●（4） 都更活化 ○（2） ○（2） ●（4） 教育文化 ●（1） ○（1） ●（5） 環保動保 ●（1） ●（4） 青年健體 警政消防 ●（2） 食安勞動 法制參政 ○（1）

資料來源：中選會選舉公報，筆者自行整理。

註1：「●」代表候選人有針對該政策領域提出政見，且有較為具體的作法，「○」代表候選人有針對該政策領域提出政見，但無較為具體的作法，括弧內則為行動力評分。

註2：行動力評分的依據為：若該議員在本屆議會曾針對該領域提出過一次質詢者得1分，兩次以上2分，而每6案主提案或共同提案1分，最多3分，故滿分為5分。

可是，我都看人投的耶！

對候選人的喜好厭惡本無絕對標準，但除了外貌、學經歷、及地方風評等比較神祕的因素外，個人認為有無刑事紀錄、財務狀況及負面新聞會是需要納入考慮的。刑事紀錄部分，可喜可賀的是永和四名議員都沒有刑事紀錄。而在財務狀況部分，由於過去修法讓市議員無須將財產申報公開於網路上，因此暫無相關紀錄。政治獻金部分資料整理如下（表六），雖然政治獻金絕非如實申報已經是一個常識了，但姑且在相信下列資料為真的狀況下有幾個觀察點：

政治獻金的總收入，部份反映出選民對其的喜好程度與政商關係複雜度。 政治獻金的總支出，部份反映出該候選人的選戰風格。 政治獻金淨收支，部份反映出未來問政的包袱，給大家一個參考基準：市議員一年的薪水大約141萬。

當然比較陰謀論的觀察點是，政治獻金的申報狀況也能幫助您判斷這個候選人誠不誠實，舉例來說：如果您心目中認為他至少收了1000萬，但最後申報結果僅100萬、又如您覺得他的看板、宣傳車滿街都是，明顯和支出不成比例，如有這些疑慮您大可在心中打上大大問號，不過這種觀察都是信者恆信，筆者不妄議了。最後負面新聞的部分，由於我不想被告，只能不負責任地說：網路搜尋引擎日益發達，有興趣的話可以自行搜索。

新北市第六選區議員政治獻金收支概況

連斐璠 陳鴻源 羅文崇 許昭興 2010收入 615萬 602萬 未參選 239萬 2010支出 651萬 950萬 297萬 2010餘絀 -36萬 -348萬 -57萬 2014收入 614萬 367萬 541萬 257萬 2014支出 633萬 474萬 572萬 261萬 2014餘絀 -18萬 -105萬 -31萬 -4萬

資料來源：2018投票指南網站

「你寫了這麼多，還是沒告訴我要投誰啊！」

永和很小、人又很多，除了中正橋那隻鴿子和豆漿以外，幾乎沒有什麼凝聚地域認同的元素。而滿多永和人自國中以後，幾乎就只是「住」在這裡了，最常見的樣態就是去求學時選台北市的學校、就學時在台北市遊樂玩耍、畢業後在台北市工作。我滿喜歡這座從小長大的城市，但必須慚愧地說——我和她不熟。在四處服務的過程中，一直很想為自己的家鄉做點什麼，但目前更多的是從網路及紙本上認識永和，說來其實有點無奈。只好利用課餘下班的時間寫了這篇文章，用自己的方式填補心中無奈。

其實投給誰才是對的，本來就沒有標準答案，真正重要的是——想好了再投，甚至是想好了不投也無傷大雅。選舉不應該被簡化成一場智力測驗，或是動員能力的大車拼，它應是選民的思考過程。常有人類比，民主是一具車輪，不可能每個人都隨時在推動它，所以需要代議政治。但也別忘了，每四年一次你也有認真選擇車伕的義務。媒體的政治鎂光燈從來都只在首都閃爍，名為自治的保護傘又牢牢地掩蓋著地方政治，如果選民又不關心，那地方政治遲早會成為掏空台灣民主的一大元凶。

最後，其實因為時間有限，這篇文章有諸多不足與缺失，雖然離選舉時間不多了，很希望能拋磚引玉，邀請大家也一起用自己的方式去關心自己家鄉的政治。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航