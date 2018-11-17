APEC有史以來「最高層級」的台美會談：張忠謀與美國副總統彭斯會面

2018年的亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在太平洋地區的「巴布亞紐幾內亞」登場，今年台灣由台積電前董事長張忠謀代表總統蔡英文出席。張忠謀今（17）日與美國代表副總統彭斯（Mike Pence）在場邊會談，是台灣進入APEC以來，台美雙邊會談的最高層級。而這次美國的APEC致詞，也可嗅出中美兩國煙硝味，彭斯在致詞時，暗諷中國一帶一路是「束縛帶」和「不歸路」。過去10年，中國在太平洋地區的援助和投資大幅增加，考量到中國的軍事和經濟野心，這一切都讓美國非常憂心。

台美雙邊會談有史以來最高層級：張忠謀跟美國副總統彭斯會面

今年APEC峰會美國代表由副總統彭斯出席，台灣則由前台積電董事長張忠謀代表，兩人於17日在會議場邊會談。外交部今日下午2:00左右，在官方推特上推文，發出兩人會談的合照。推文表示，雙方會談將強化有關促進包容性成長、數位發展的區域連結。

《蘋果日報》報導，外交部並未就談話內容多做說明，但政府官員早在兩人會面前就透露，與美方雙邊會時，彭斯可能會提及「南海自由航行權」、「印太戰略」、「台美關係」等議題，甚至進一步提到中國假消息對台灣公民社會影響，張忠謀則會強調台美雙邊貿易等議題。

Morris Chang, @iingwen’s representative at #APEC Economic Leaders’ Meeting in #PapuaNewGuinea, met with @VP today in #PortMoresby. Talks will strengthen regional connections in promoting inclusive growth & shaping the digital future. #APEC2018 pic.twitter.com/DiZ9ye9PrI — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ?? (@MOFA_Taiwan) 2018年11月17日

《自由時報》報導，張忠謀與彭斯的會談行程，這是台美APEC領袖互動以來，台美雙邊會談的最高層級。2012年領袖代表連戰與美國國務卿希拉蕊會談，2016年、2017年APEC領袖代表宋楚瑜則是與時任美國國務卿凱瑞和國務院政務次卿向農舉行會談。對於台美代表交流，中國外交部搬出「一中原則」警示，外交部則回批中國「無權說三道四」。

《蘋果日報》報導，18日峰會結束前，張忠謀也會跟日方領袖舉行雙邊會，台日雙邊會，預期安倍將提到日本食品管制，日方也可能會觸及兩岸議題，盼兩岸和平對話；張忠謀則會向安倍表達台灣極力爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）意願。

中美火藥味濃，美國副總統嗆中國一帶一路是「束縛帶」和「不歸路」

（中央社）此外，這次APEC另一個看點，便是美國在企業領袖峰會上的發言。在APEC企業領袖峰會上，美國代表副總統彭斯在中國國家主席習近平發言之後不久致詞時告訴各國領袖說：「不要接受可能使你們的主權受到影響的外債。」

根據官方發布的講稿，彭斯說，與美國合作才是「比較好的選項」。他說：「我們不會讓伙伴負債累累。我們不施壓、不讓（政府）腐化，也不會讓你們的獨立性受損。美國以公開、公平的方式與人往來，而且我們提供的不是『束縛帶』或『不歸路』。」

這段話明顯是在批評中國的「一帶一路」計畫。這項計畫表面上是要跟各國合作，但陸續傳出合作國家在向中國取得開發貸款後，因無力償還而被迫轉讓港口等有損主權的案例。

習近平知道外國的疑慮和批評，稍早在致詞時試圖為一帶一路辯護。他說，有些人說這個計畫是個陷阱，但這不是事實。

中國對巴紐一年投資6,249億，為的是20年後在太平洋成立軍事基地

中國對於APEC國家的一帶一路計畫究竟如何？從這次的主辦國巴布亞紐幾內亞接受中國資助的程度可見一斑。

《中央社》報導，巴布亞紐幾內亞位於太平洋西南部，領土包括世界第二大島新幾內亞島東半部及鄰近600餘個大小島嶼，雖然是世界上第二貧困的國家，但巴紐具有地理上的戰略地位。成為中國、美國、原殖民統治國澳洲爭取太平洋影響力的棋子。

《BBC》報導，洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）最近的研究顯示，雖然澳洲目前在巴布亞紐幾內亞的投入仍遠高於中國。

但過去10年，中國在太平洋地區的援助和投資規模大幅增加。根據該研究所的太平洋地區援助地圖，2016年，中國對巴布亞紐幾內亞的援助額約2083萬美元，2017年，這個數字更翻了3倍（6249億）。中國的投資主要集中於基建領域，巴布亞紐幾內亞表示，這正是該國急需的。

相比之下，2011到2016年間，美國在該地區的支出下降了2/3。

《BBC》亞洲商務記者瓦斯瓦尼報道說，中國當局在太平洋地區的投資背後，是經濟和外交的雙重考量。從經濟因素上來看，巴布亞紐幾內亞擁有包括稀土和礦產在內的諸多自然資源。此外，該國天然氣和石油資源也十分豐富，光目前已探勘的兩大油田儲量就達到4億桶。

在外交層面，台灣在全球17個邦交國中，有6個都是太平洋島國。洛伊國際政策研究所研究員喬納森・普裏克（Jonathan Pryke）說，「澳大利亞和美國等國最大的擔憂是，北京的終極目標是未來20到30年內，在太平洋的某處建立一個永久性軍事基地。這就是為什麼美國和澳洲會對中國在太平洋日益增長的影響力憂心忡忡。」

《中央社》報導，這次光在APEC的會場，就可以看見許多由中國資助的項目，中國在2017初就表態願意協助建設APEC峰會場地基礎建設，並捐贈峰會使用的迎賓車隊與會議用巴士；這次會議使用會場包括郵輪、由體育館改建的國際媒體中心，以及新建的APEC Haus，據了解，現場有許多由中國捐助的桌椅設施，都大大寫上「中國」字樣。

「APEC」是什麼？

《中央社》介紹，亞太經濟合作（APEC）會議，是澳洲在1989年發起成立，以促進亞太地區經濟自由化、便捷化為首要目標，為亞太區域最重要的經貿合作論壇。每年APEC主辦會員體會在約11月、部長級年會後召開經濟領袖會議，會後發表領袖宣言，昭示APEC未來政策發展方向。

APEC目前有21個會員經濟體，台灣以「中華台北」（Chinese Taipei）名稱，與中國及香港同在1991年加入。

為實現APEC區域經濟整合目標，亞太自由貿易區（FTAAP）的推動近年獲得重視，去年中國在資深官員會議中主張以FTAAP，美國雖表態反對，但多數會員體仍表示期待，今年巴紐年會可望有更明確討論。

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核稿編輯：羊正鈺