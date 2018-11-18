面對南部空污問題， 第三勢力候選人提出哪些解決方案？

環境資訊中心特約記者 李育琴 高雄報導

南部空污問題嚴重，環團和公民團體多年來號召民眾上街遊行，要求政府拿出辦法改善污染。然而高雄被重工業包圍，台電興達、大林發電廠老舊燃煤機組持續燒煤，經濟部和高雄市政府亦無積極回應環團訴求，讓燃煤機組提早除役，以及其他如中鋼、中油等國營事業污染源的具體改善。環保署更在《空氣污染防制法》修正後，採用以移動污染源減量可抵換固定污染源等規定，遭環團和左翼聯盟等老車車主及民眾批評。

昨日1111高雄反空污大遊行，部分第三勢力小黨市議員候選人關注環境和空污議題，全程參與遊行，表達對空污問題治理的態度。本報記者在遊行現場訪問數位候選人，請他們提出對於高雄空污改善的具體政見。

時代力量林于凱：市府拿回環境管理權 鼓勵業者自主減量、提高空污費

時代力量主張市府應拿回空污費的自主權。攝影：李育琴

時代力量沒有辦法接受工廠把應該要負擔的責任轉嫁給公民，因此堅決反對移動污染源抵換固定污染源。空污總量管制就是針對固定污染源，怎麼可以用移動污染源去抵換？這是不合理的。

對於空污減量，我們希望市府鼓勵工業自主減量，高雄要把環境管理權拿回來。目前60%空污費是地方使用，但事實卻是中央統籌調度，高雄要有自己的空污防制費。這在2012年時議會曾經提出，但是卻遭中央政府打槍。因此我們進到議會會重提此案，讓高市府有空污補助設備改善基金的經費來源，這是啟動工廠自主改善的胡蘿蔔，而鞭子就是把空污費提高。

台電預計在2018到2022年花99億元作設備更新，但是減少的空污費只省下0.1億元，根本不符合比例。一般工廠如果不是國營企業，沒有動力做空污改善，因為空污費太低了，所以我們要求地方要有環境自主權，並且把空污費提高。

另外已經遭受污染的居民，例如大林蒲要如何落實遷村計畫，政府有沒有跟居民做充分溝通，讓他們了解自己的權益。還有大社工業區25年前就決定要降編，現在要求經發局提出降編期程，不能說之前沒有規劃，現在又要求把降編的承諾無限期後延，包括經濟部、高雄經發局、都委會，都要負起責任，啟動機制整合落實承諾，而不是互相推卸責任。

對於目前政府和議會監督失能，是因為沒有把人民居住權和呼吸權放在優先區位，很多只要是企業提出聲音，政策就會縮回去，這是政府對於資源要放在人民身上，還是放在企業身上的選擇。

國營企業有責任帶頭去做空污減量，政府要有可用的政策工具，讓業者做到自主減量，這是很重要的，有經濟誘因才有鼓勵減量的可能，這在全球都是相同的趨勢。

親民黨吳益政：讓有調適能力的業者轉型 促進新產業、減少碳排放

吳益政提出循環城市政見主軸，希望讓更多小黨在議會發聲。攝影：李育琴

空污處理必須從全球經濟生活環境來整體思考，不是單一的問題。以老車來講，透過油品研發、老車引擎改裝，鼓勵讓空氣、性能更好，而非強制要求汰換。汰換老車，實際會產生大量廢棄物，新車生產又會耗費更多能源和碳排放的產生。應該從整體經濟去思考，如何延長老車壽命，讓它不要有這麼多污染，同時可以發展出新的產業，減少碳足跡。

在工廠方面，例如大社工業區25年前就應該要開始轉型，居然到今年才去要把特種工業區降編乙種，要讓這些工廠繼續存在。事實上25年前就應該布局，讓業者規劃遷廠、移址，這樣對業者不會造成損失，但是現在政府卻要放寬，業者就用舊的設備繼續生產賺錢。原本政府可以兼顧經濟和就業的思考點，卻沒有把握時間和議題去做整合性的思維。

此外，中鋼有能力把濕式煉焦爐變為乾式，較環保，但市府卻以依法不能強迫業者更換為由，不要求中鋼更換。中鋼是有能力回應環境議題、能夠調適進步的業者，你不要求他，反而要求沒有能力調適的老車族群。政府沒有整體思考空污和環境的問題，沒有在經濟調適能力、以及空污和CO 2 排放上綜合思考，為了解決一部分的空氣污染，對最沒有能力調適的，要求他淘汰，但是卻製造了更多的CO 2 排放。

最後，處理馬頭山的廢棄物掩埋場問題，是政府可以拚經濟的最好方式。政府要協助業者不要把掩埋場設在馬頭山，應該放在公有工業區，讓工業廢棄物回到工業區，且工業區規定公共設施占比要達30%，政府新設工業區為何不預留這個地方，一方面協助處理工業廢棄物去處，一方面減少在不必要的地方污染像馬頭山，此外，廢棄物處理業者也能因此賺錢。

大企業有經濟能力、有下包廠商，能夠贊助政黨政治獻金、選票，因此政府在選舉的時候易受其影響。所以希望在市議會多席次的情況，不要像政府只有兩大黨，鼓勵市民改變權力結構，盡量支持小黨、無黨籍，多三、五席就能夠變成關鍵少數，在立法時，產生轉變。呼籲選民關注很多有很強論述能力的小黨，選舉時不被財團把持，希望市民能聰明投票。

基進黨洪正：提出城市治理務實可行政策 發展除污技術和產業

基進黨提出兼顧產業和環保的政策方向。攝影：李育琴

好的公共政策要透過好的政治環境解決，我們不能接受站在台灣民主對立面，甚至站在中國那一面的隊伍來參與這場選舉。高雄有問題沒有做好，或轉型不夠等，但是絕對不是選一個更爛的選擇。候選人提出任何政治意識形態的請願不能上街頭，但環保、勞工運動訴求都是意識形態，如果接受這樣的政見，就是在走過去威權復辟的路。

對目前政府的空污政策不滿意，進入議會如何監督？基進黨有明確的三生主張：生態正義、生態經濟、生態民主。

我們提出的政策在現實上是可行的。因為從治理的角色看，要能夠兼顧多數集體利益最大化，不可能一下子把工廠關了，否則會演變成勞工問題。要找出在經濟和環境的中間有沒有並行的方法，對工廠有誘因，讓工廠願意把這些外部成本內部化；對市民來講，有足夠知的權利和參與權利，例如空污測站要設在哪裡、了解這些污染物和污染成分等。

另外在經濟面，對於除污工作，高雄要投入更多科學能量，把除污變成一種技術，讓城市污染治理變成技術甚至可以輸出，這就是經濟發展的面向。我們要求或監督政府這麼做，就能兼顧到社會上每個人所在乎的事，包括經濟、生態、生活都能兼顧，因此我們的基本態度是要務實可行。

不希望把空污減量議題打高空，因為臨海、林園等工業區的產值對高雄經濟貢獻高，不可能說把污染企業馬上關掉就關掉，尤其這牽涉到有2、3萬的就業人員，因此我們提出的是經濟發展可以兼顧的政策。基進黨在過去針對高雄市政研究提出很多深入政見，目前在網路上也獲得很高的聲量。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航