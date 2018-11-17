我的語言不是你的娛樂，消防局模仿政見發表會的手語「太搶戲」惹議

（中央社）

九合一選舉下週就要舉行，近期也舉辦多場電視辯論會或政見發表會。政見發表會中手語翻譯員屢被討論，也常被形容為「搶戲」、「好笑」。民間團體昨（16）日聯合發表聲明，希望民眾了解，手語是聾人正式語言，不要嘲笑、醜化。

台灣手語翻譯協會、中華民國聾人協會以及中華民國身心障礙聯盟發表聲明指出，新北市消防局日前模仿政見發表會形式，推出一支政令宣導短片，以誇張且不正確動作詮釋手譯員，在網路引發熱議。

聲明指出，政見發表會有手譯員同步傳遞訊息，目的是保障聽障者與聾人知的權利，也是經過長期爭取而來；若隨便比劃手語、讓手語看起來很好笑，對需要透過手語才能接受外界訊息的人來說，是很不尊重的事，形同嘲笑他們使用的語言。

聲明指出，手語文化是視覺語言，表情就如同說話的語調，有完整的文法和結構，每個手語都有它的意義所在，用戲謔的方式、不正確的手語來表達，如同聽到外國人模仿台灣人的口音，「說幾個怪音調，卻說這是台灣人說話的方式，會覺得有趣嗎？」聲明呼籲，大眾應該以正確的觀念及同理心，去理解聾人朋友們的感受。

另外，聲明也提到，手語翻譯員是一門專業，想成為手語翻譯員，除了要接受超過600小時的課程，還得取得國家技術士證照後，服務期間還要不定時接受督導評鑑。而在政見發表會這種即時手語翻譯場合，更考驗手語翻譯員的臨場反應。

此外，聲明也提到，社會大眾常會以「老師」來尊稱學有專精的人，一般人為了與聽障者或聾人溝通，可能去學習手語，那個教導手語的人可以稱為「手語老師」。但翻譯是一個專門的職業，基於對這類職種的尊重及專業的自我要求，手語翻譯員仍希望被正確稱呼，希望未來有手譯員的場合，都能在字幕上呈現「手語翻譯員」，而非「手語老師」。

（中央社）聾人協會新北市手語翻譯督導蕭匡宇受訪時表示，很多民眾不了解手語，看到手譯員的表情、動作就會有「真搶戲」、「好好笑」等形容；但就跟一般人說話會用抑揚頓挫表達情感一樣，手語除了靠手勢，也靠明顯的表情、手勢強弱來表達說話者的語意和情緒。

手語語言學上除「手形、位置、動作及方位」4要素外，「表情」也是手語溝通的重要一環，一個好的手語翻譯，會以鮮明的表情來強調語氣。手譯員就像是「人工智慧翻譯機」，不帶有個人的色彩，而是完整呈現主講者的信念。當講者情緒激動，手譯員會跟著義憤填膺；講者平鋪直述，手譯員也跟著平淡表現。

為了讓聾人清楚辨識手語，手語框的比例、背板顏色、畫面呈現甚至手譯員的穿著打扮都有許多眉角要注意。

身心障礙聯盟專員汪育儒受訪時說，手跟臉是手譯員最重要的「工具」，必須要讓聽障者與聾人能清楚看見，他們多穿黑色及深藍色服裝，也不會擦指甲油、戴珠寶首飾，以免干擾手形辨識，也會讓手語觀看者眼睛疲憊，影響資訊吸收。

汪育儒說，手語框比例若太小，障礙者根本看不清楚手勢，但因多數民眾對手語不了解，電視轉播時的手語框不是太小、就是被跑馬燈等其他資訊覆蓋，造成解讀困難。

蕭匡宇表示，雖然這次新北市消防局的影片做了錯誤的示範，但他們很有誠心想更正，未來將合作推出宣導影片正確的手語版本，讓聾人朋友也能一起欣賞有創意的宣導影片，也希望藉這次引發的討論讓更多人認識手語。

新聞來源：別再說手語翻譯員搶戲 表情動作激動有原因[影]（中央社）

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