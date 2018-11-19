公司能訂下「離職未完成交接者罰錢」的條款嗎？

今天的問題其實還蠻常見的，大部份公司的勞動契約其實對於離職程續都沒有著墨太多，原因是勞基法對於離職最多也只說明到勞動契約終止的方式，但對於員工要如何進行離程續，其實都是交給勞資雙方議定之，因此常常會有爭議，今天的主題我們來看看這是否合理！

案件內容：

作者提供

本契約終止時，乙方應依甲方之工作規則等相關規章辦妥離職手續。如乙方未完成職務交接而自行離職者，乙方應給付甲方相當於離職時最近1個月薪資總額之金額作為懲罰性違約金，並應另行賠償甲方因此所受之一切損害。但經甲方同意乙方於未完成職務交接之狀態即可離職者，不在此限。

一、企業本有權向員工求償，但不得預扣薪資：

求償是每一個人、企業的權利，只要符合要件，這真的沒有什麼好說嘴的，不過這裡企業還是在玩文字的遊戲喔，因為條款中只要簽署同意的話，請問員工要如何的支付款項？這裡並沒有寫清楚，所以還是提醒一下，企業的確可以向員工求償，但不包括從薪資中預扣，這裡要特別的注意。

二、所謂的交接程序是簽約「前」還是簽約「後」啊？

有些交接程序並沒有在簽署勞動契約的時候就載明，像此案例是因為公司換人接手，所以才加了一些條款在裡面，這裡要提醒企業，不是你想要員工簽什麼就可以寫什麼，最好是經過勞資會議或溝通才可以加註此條款，否則如我上述，很容易會有問題發生，再者我想請問企業，請問交接的程續及時間的細部規範在哪裡？宜提出來讓員工看清楚，才能要求員工簽約不是嗎？

三、一個月的求償金額基本上會跟什麼有關係？

求償的金額很好寫，但背後會有一個問題，這個金額及基準是怎麼訂定出來的？我之前常提到「職務說明書」，基本上交接的程續會是相同的，但如果出現損害，損害會是相同的嗎？這一點一直是業界在爭論的點。以我個人來看，職務的不同、位階的不同，怎麼會求償標準會是一樣呢？我知道企業是要以此來嚇阻員工，但這如果到了法院，個人覺得會有比例原則上的問題！

四、企業應該有的措施為何？

將所有的交接程序放在工作規則 將所有的交接文件放在公司公告 將此條款放在工作規則中經核備 再將此程序透過勞資會議來公告 將此條款置於勞動契約的條款中

意思很簡單，將勞動契約、工作規則、勞資會議做一個實質程度的連結，因為工作規則如果會通過，那就代表取得了勞動局的背書與認可，這才可以協助企業達到管理員工的目的，與各位分享！！

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航