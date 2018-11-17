燒煤不行，燒有毒廢家具可以——中國山西「減碳」措施粗暴上路

※封面圖片為2017年河北保定市居民，並非新聞中山西太原市被禁止使用煤炭的居民。

（中央社）中國從2015年以來就有意成為減碳領導大國，去年開始，中國北方多個地區進行「煤改電」、「煤改氣」汰換計畫。部分地區的工作人員，強制將人民的煤爐拆掉，天然氣管線卻遲遲沒能完工，或者因為電費、天然氣費用太高，導致河北、陝西等地的多個學校或家庭「供暖」中斷。民怨發酵下，中國環保部去年12月中旬不得不對28個重點城市進行督察，要求「務必保障群眾溫暖過冬」。然而，地方政府為了環保政績，今年再次發生粗暴執法的狀況。

「燒出刺鼻黑煙可以，燒煤不行」，山西太原市政府又重蹈覆徹

《中新網》報導，中央第二生態環境保護督察組近日調查發現，太原市區迎澤區的康樂片區採用強制禁煤方式推行環保計畫。

報導說，當地透過設置「環保檢查工作辦公室」的方式，不讓煤炭進入村內。雖然政府透過補貼每戶發放一台電暖氣，但這些戶籍資料都是很多年前的舊資料，子女成婚分家都未被考慮在內。

此外，電費比燒煤，有些民眾覺得「用不起」，加上電路老舊，民眾也害怕使用電暖器反而影響安全。

當地一些居民不得不採取各種辦法解決取暖問題，舊傢俱、廢舊地板和枯枝朽木等，只要能燒的東西，居民們都撿回來。

諷刺的是，廢家具有些含膠，燒起來有刺鼻味道，汙染可能更大，但當地官員只管居民燒的不是煤就好，不在乎他們燒什麼，不去思考禁煤的本意是禁止汙染。

報導說，當前政府已經要求取暖方式「宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤」，督察組已要求當地加快整頓。

《人民日報》報導，為了取暖，當地居民把舊家具、廢舊地板和枯枝朽木都撿回家燒，許多居民家的牆邊，堆滿了各式各樣撿回來的柴火，但多數人家依然沒有足夠的柴薪，因此白天通常捨不得燒。

而廢舊家具、柴薪造成更嚴重的空氣污染，甚至燒出刺鼻濃煙，但居民表示，康樂街片區環保檢查工作辦公室的檢查人員從來不管。居民表示，「不管你燒什麼他們都不管，只要不燒煤就行。」「你看看這塊地板，都是含很多膠的，我們也知道燒起來有毒，污染甚至比燒煤的污染還大，但我們也沒辦法。」

據山西省資料顯示，2016年以來，有關太原市區迎澤區康樂片區供暖問題的舉報就有309件。

中國宣誓成為「氣候變遷領導大國」，部分北方人民成為計劃受害者

中國是世界上最大的溫室氣體排放國，根據經濟部，2015年6月，北京當局在正式向聯合國交付了「國家自主貢獻目標」（INDC），將以2005年的碳排放量為基準，在2030年以前減少60%-65%的碳排放量。

《紐約日報》報導，美國總統川普2017年9月才宣布退出「巴黎氣候協定」， 中國國家主席習近平在2017年10月的全國代表大會上，就明確宣稱中國已經在「引導應對氣候變化國際合作」， 哈佛大學環境經濟學項目主任羅伯特・斯塔文斯（Robert N. Stavins）曾表示：「中國曾作為聯席領導，在氣候變化問題上與歐巴馬政府有過非常密切的合作，現在中國似乎相當願意從聯席領導轉變為唯一領導。」

《紐約日報》報導，雖然中國的家庭和小型商店的煤耗僅佔總煤耗的6%，但這些零散戶不像大型的工業、發電用戶一樣裝設減碳設備。「散戶的污染排放量非常高，因此，（限制散戶用煤）對減少空氣污染的有很大幫助，」國際能源署（International Energy Agency）天然氣、煤炭和電力市場部門負責人彼得・弗雷澤（Peter Fraser）表示。

因此，2017年8月，中國政府要求北京市、天津市，河北省、山西省、山東省等28個行政區，推行「煤改氣」或「煤改電」，禁止人民燒煤，改以天然氣或電力代替。

這樣的減媒政策，的確降低了空氣污染。跟據綠色和平組織，山西省PM2.5在2017年的最後三個月裡與2016年同期相比降低了20%。而北京同期的降幅接近54%。

但同時，禁煤令卻也引起民怨。根據綠色和平組織的統計，直至2018年1月，有至少1000則社群媒體發文抱怨冬天供暖出現問題。

能源諮詢公司伍德馬肯茲（Wood Mackenzie）研究中國的黃妙如說，之所以造成問題，可能是過分熱心的地方官員急於取悅中央上級，或害怕讓上級失望；他們與私人能源公司合作，改造大批住戶的煤爐，但這樣的數量卻遠超過天然氣的供應能力。《紐約時報》記者甚至直擊，在山西省臨汾市堯都區的橋李鎮的村子外，開始出現煤炭黑市，私下販售煤炭。

香港《蘋果日報》2018年1月報導，山西臨汾也是2017年冬天「煤改氣」計畫的受害者，根據《蘋果日報》記者實際訪查，當地政府的確位每一戶人家都裝設了天然氣錶，也都有黃色輸氣管線，但村民指出，天然氣一直還沒接通，當局也沒有解釋原因。

村民表示，農村房子面積較大，使用天然氣取暖，每天費用約100元人民幣（約460元台幣），4個月供暖期至少耗費1萬元（約4萬6000元台幣），相比燒煤時的2000至3000元人民幣（約9200至1萬4000元台幣），差了4倍。村民表示，他們一家年收入約5萬元人民幣，在當地算相當不錯，但也無法負擔這麼高昂的取暖費。

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核稿編輯：羊正鈺