聖經說的都對嗎？我如何引導部落的孩子獨立思考「婚姻平權」

文：董晨晧（原住民多元性別聯合陣線團長）

某天晚上，一群孩子到我桌上領回作業時，看到我背包上的兩枚婚姻平權徽章，便興高采烈地問「老師！你知道公投的嗎？」我為這突如其來的機會感到興奮，聲音提高了五個key回答「我知道啊，你們是想問哪一個？」六年級的高田（化名）視線落在我背包上的徽章，然後面帶微笑地說「同性戀可以結婚的啊！」我偷偷的深吸了一口氣，然後說：「這個故事很長喔。你們要聽詳細版的？還是快速版的？」

她／他們抬頭看了牆上的時鐘，有人晃著便當盒袋；有人調整著沉重的書包；有人大口大口的吸著手中水壺裡的水，大家都在思考要馬上回家？還是聽完再一起走回家？為了這個「重大」的去留問題討論了起來。「誒！你們要回家了嗎？還是要聽老師講？」葳芬（化名）就在地板上坐了下來，堅定地道出「我要聽老師講！」這句話如魔力般，讓五、六位孩子也同樣卸下了手上和背上的「傢伙」，拉把椅子或席地而坐。

Photo Credit: 本文作者提供 藉由背包上這兩枚徽章，我帶著部落的孩子們開始反思基督信仰，思考婚姻平權議題。

坐定後，高田最先發表意見：「師母說，同性戀不可以結婚，是罪！」我露出微笑，點頭示意讓他繼續說。他露出靦腆的笑容說「就這樣。沒有了！」我問了大家：「你們『自己』覺得同性戀可以結婚嗎？有沒有罪？」有人不回答，有人說可以，有人說不可以，而且說不可以的同學聲音特別大。我請回答可以和不可以的同學都講一下自己的理由。認為同志可以結婚的告訴我「我不知道！但是應該要給她／他們結婚，我覺得是這樣啦。」而認為同志不能結婚的同學「們」異口同聲的回答：「聖經說的啊！」聽到這裡，我決定把重點放在聖經身上。

我問大家「上帝創造了人，先創造了誰？」這個「基本中的基本」問題，幾乎所有人不費吹灰之力就可以回答得出來——「亞～當～」。我接著問，「後來創造了誰？」不用1/10秒，答案幾乎用吼的說了出來「夏～娃～」。我繼續按著我有意識安排的哏，往下問：「誰是男生？誰是女生？」沒想到學生的回答，有出乎我意料之外的發展「亞當是男生，後來上帝拔他的肋骨創造了夏娃，夏娃是女生。所以男生少一根肋骨。」我沒有預設學生會回答的這麼詳細，而且居然說男人少一根肋骨。我努力讓我的表情看起來不這麼驚訝，繼續提問「男生少一根肋骨是你們在聖經看到的嗎？還是誰告訴你們的？」

高田充滿自信的回答「師母說的啊，而且她還叫我們男生自己摸摸看，真的少一根！」我充滿疑惑的繼續問「那你摸起來有少一根嗎？」（我本來還想問，你有摸過女生的肋骨來和自己比較嗎？）高田笑笑地說「我摸起來兩邊一樣啊，沒有少啊！」（他知道兩邊的肋骨數量相同）我開玩笑的回答「師母可能要來上我的自然課！」大家哄堂大笑。

我在這個氣氛融洽的對話空間裡又丟出了一句「所以你們覺得聖經都是對的嗎？」有了剛剛的經驗後，這個問題我沒有刻意往哪個層次談，我就等著學生會丟什麼球回來。不意外的，大家回答「都對啊！」我打開了我的平板電腦，要孩子看聖經上的兩處經文：

利未記十一章21~22：只是有翅膀、用四足爬行的物中，有足有腿，在地上蹦跳的，你們還可以吃。其中有蝗蟲，螞蚱，蟋蟀與其類，蚱蜢與其類，這些你們都可以吃。

特別選這兩處經文，是因為我知道現場的孩子都是安息日教會的，利未記上面提到許多不能吃的食物，跟她／他們在教會了解的一樣，而她／他們也遵守著這個規定。但我要讓她／他們知道的是，這裡提到「蝗蟲、螞蚱、蟋蟀、蚱蜢只有四隻腳」，而我才剛在課堂上提到這些昆蟲是六隻腳的，恰好可以「剛學現賣」。學生不等我開口，直接問「蝗蟲不是六隻腳嗎？」我笑了笑，對她／他們説「你說的沒錯啊。所以聖經裡面的描述全部都對嗎？」她／他們沒出聲，搖了搖頭。我開始講聖經是怎麼產生出來的，基督宗教的發展之類等等。大家對於這些「新聞」、「秘辛」感到十分驚訝，幾乎每個人都表現出全神貫注，求知若渴的表情。突然，高田摀住耳朵對我說「老師，你不要講了！」然後倏地跑了出去。過了五秒，又跑回來繼續聽。

我懂高田的內心感受，也謝謝他願意真實地表現出來他的感受，一直以來奉為圭臬、深信不疑的聖經與基督信仰，竟然也有這樣的一面。但我也很高興有機會告訴她／他們，可以讓她／他們開始思考自己的信仰，思考基督宗教對她／他們的生命有什麼影響。因為我們大部分在部落長大的孩子，小時候沒有思考信仰的機會，或者是說沒有人會（敢）提出這樣的「歪理」。我是一直唸到研究所了，接觸到了女性主義，眼界才被打開了好幾百度。聖經不再是我看待、思考世界的唯一哲學教科書。

許多原住民部落也是有類似的狀況，我們沒有機會去用許多不同的角度來思考基督信仰，沒有聽過其它觀點的聖經詮釋。有多少人知道聖經的產生？有多少人知道基督宗教的發展歷史？又有多少人敢和牧師等神職人員，站在同一個說話的權利關係下，質疑牧師說的話？如果知道這些事情，又有多少人會願意繼續在教會裡面呢？（也許還是會繼續待在教會）也因為沒有多少人敢這麼做，漸漸的，教會變成一言堂，有衝突也不會表現出來，怕造成分裂，怕「信徒離開教會」教會因此關門。

所以這個綁在部落裡的「愛家公投」宣傳布條所呈現的狀態，就和部落許多人的內心一樣，如此糾結、矛盾與不安。自己覺得聖經不允許，很多牧師反對，基督宗教的大風向是持反同意見，所以自己必須要站在反對的那一邊，因為宗教信仰的關係。然而，我們知道部落裡就是有很多的adju（意指多元性別者）存在，而且她／他們在教會裡熱心服事，是教會青年的主要幹部，甚至可以說是靈魂人物。在部落裡的大小祭典，歲時祭儀，都可以看到她／他們努力為部落付出的樣子，覺得要反對，但是又覺得反對她／他們太慘忍。

有些人就會乘著這股「挺同不敢說，反同很大聲」的風潮，繼續鼓吹、宣傳反同的思想，散播不實的訊息來抹黑同志教育、婚姻平權等。同志不敢公開支持，怕會因此出櫃，支持婚姻平權的異性戀不敢和教會、家族對立（大部分的原住民部落與教會的界線很模糊）。就這樣，反同聲浪可以在部落大肆宣傳，而另一股力量只能默默承受這些傷害，讓這些挺同的聲音「被噤聲」了。

過去基督宗教常以聖經作為一種合法壓迫、歧視別人的武器。不管是種族隔離、蓄奴、歧視女性、屠殺科學家等，這些都是過去教會做過的事情。現在想起來或許感覺到過去是非常愚昧、無知。教會也都認了錯，也認為自己已經改過向善。但，今天還是一樣繼續使用聖經來對抗非異性戀者。教會一直都在打壓這些與她／他們不一樣的人，然後成為帶風向的人，如果接下來世界開始不一樣了，社會風氣不一樣了，越來越多證據證明教會是錯的，沒有辦法在強辯下去了，教會就會開始改變，變成支持同志的一方。有一天，一定會變成這樣，就如同過去的例子一樣。

我覺得這樣的教會是很悲哀、很墮落的，因為這是依照「市場」需求改變的教會，擔心如果立場再不改變，會越來越多人離開這種教會，教會會一間一間的關起來，所以必須要改變。我們可以想一想，為什麼我們基督徒不要做一個主動思考的人呢？為什麼不願意放下一切成見，放下一切奇怪的假設，來思考每一件事情有沒有愛的成分在裡面呢？愛不是基督宗教最主要的中心價值嗎？

我們要成為鹽，成為光，就如同部落的很多adju一樣，帶來歡笑、帶來和平、帶來希望。但願我們不要成為阻擋這些光的黑布，成為抹除這些鹽的惡人。讓光照亮每個櫃子，讓世界上沒有櫃子，讓教會成為保護adju的家。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航