宏都拉斯移民大隊高調「北漂」有何意圖？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員）

我中美洲邦交國宏都拉斯約160名民眾組織「移民大隊」（Caravana de migrantes），於10月13日自北部城市汕埠（San Pedro Sula）高調出發，沿途有電視台隨行報導，隨著訊息擴散，跟隨北上的人數上升到1000人，經過瓜地馬拉時陸續有瓜地馬拉及薩爾瓦多人民加入行列，一週後達到 4000人。「移民大隊」10月19日抵達瓜地馬拉、墨西哥邊界；11月13日首批超過300名搭巴士抵達美墨邊境的墨西哥城市蒂華納（Tijuana）。「移民大隊」聲稱「北漂」係因貧窮暴力而不得以被迫離開家鄉，以追求美好的未來。

移民政策成美國期中選舉主要議題之一

拉丁裔在美國的人口約6000萬，占美國人口之17.79％（2016），已超越黑人成為美國第一大少數族裔，稱為「棕色力量」（Brown Power）。在傳統政治傾向中，拉丁裔選民較支持民主黨；2012年大選，71％拉丁裔支持歐巴馬（Barack Obama）；2016年大選，希拉蕊（Hillary Clinton）赢得66％拉丁裔選票，遠高於主張嚴厲移民政策、稱來自墨西哥的非法移民「帶來毒品、犯罪，又是強姦犯」共和黨川普（Donald Trump）的28％。此次11月6日期中選舉，據選後民意調查顯示，民主黨獲得拉丁裔68％選票，共和黨則為30％。

川普就職後除耗費鉅資在美墨邊境修建圍牆外，今（2018）年1月10日在白宮與參議員討論移民法案時，川普更用「屎坑」（shithole countries）形容非洲、中美洲國家，表示不願意接受來自海地、薩爾瓦多及非洲等國移民，此言一出引發各界強烈批評。

另外，海地、蘇丹、薩爾瓦多、尼加拉瓜等10國約32萬人，曾因國內發生地震、颶風及內戰等天災人禍而獲得美國政府核發人道性質的「暫時保護身份」（Temporary Protected Status，TPS），川普決定嚴格執行「暫時」的原意，終止薩爾瓦多等國人民藉「暫時保護身份」而「長期」在美國居留情形，約25萬因2001年兩次大地震移居美國獲得TPS身分的薩爾瓦多人，以及約5萬宏都拉斯人民受到影響。

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「移民大隊」來自世界最危險的城市：宏都拉斯汕埠

汕埠是宏都拉斯僅次於首都德古錫加巴（Tegucigalpa）的第二大城市及經濟中心，為宏國加工出口區主要所在地，成衣廠近兩百家，工商業發達。汕埠地區總產值占宏國全國國民生產毛額六成及國家財政收入五成以上，鄰近中美洲第一大商港及宏國最現代化之國際機場，人口約80萬；我政府設有「駐汕埠總領事館」。

汕埠黑幫組織猖獗，長期以來幫派火拼導致重大傷亡案件已不是新聞，在2011至2014年間，汕埠曾連續四年名列世界最危險（暴力）城市評比第一名。此一不名譽世界紀錄在葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統2014年就職後，以擴編軍方憲兵加入整頓治安後，成效已逐漸顯現。2015年汕埠排名降至世界第二，2016年降至世界第三名，2017年更大幅降至第26名；每10萬人被謀殺人數也由2011年之159人、2016年之112人，大幅降至2017年之51.18人。惟此是否僅係短暫現象，尚有待觀察。

「移民大隊」敲鑼打鼓之高調行動，引起媒體大幅報導，受訪的宏都拉斯民眾表示之所以會參加此次「移民大隊」行動，係因汕埠治安敗壞、生命遭受黑幫威脅，且找不到工作，因貧窮暴力而不得以被迫離開家鄉。宏都拉斯政府好不容易才將汕埠擺脫「世界最危險城市」惡名之努力，瞬間化為烏有，國際形象受到重創。

「移民大隊」宏都拉斯召集人佛恩特斯（Bartolo Fuentes）為宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）領導之左派自由重建黨 （（Libertad y Refundación，LIBRE）成員。宏都拉斯國民黨（Partido Nacional）籍總統葉南德茲稱此活動為反政府政治動員，係由委內瑞拉提供資金，呼籲民眾不要加入。由於10月19日抵達瓜地馬拉、墨西哥邊界時，「移民大隊」人數暴增至5000人，引起國際媒體報導及美國的強烈關注，瓜地馬拉及宏都拉斯政府均調派車輛，提供中途欲返鄉的民眾搭乘。

中美洲「北三角」在美超過百萬移民，僑匯為國家重要經濟支撐

中美洲在美國移民最多的國家為瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯三國，亦即所謂的中美洲「北三角」（Triángulo Norte）國家。「北三角」國家在美國僑民均超過100萬人，其中有眾多非法移民；2017年美國政府共計遣返「北三角」非法居留人士：瓜地馬拉3萬3570人、宏都拉斯2萬2381人、薩爾瓦1萬8838人。以薩爾瓦多為例，在1970及1980年代，約有250萬薩爾瓦多人民因內戰而逃離家園，據2013年之估算，薩爾瓦多在美國僑民人數達195萬人，超越古巴成為美國第三大拉丁裔族群（僅次於墨西哥及波多黎各），而薩爾瓦多國內人口僅約600萬人。

中美洲國家旅居國外僑民匯款回故鄉老家，為國家重要經濟支撐，特別是中美洲「北三角」國家。以薩爾瓦多為例，2017年僑匯收入超過50億美元，較2016年成長9.7％，其中46億8000美元來自美國，占97.2％，為同期薩國全國淨收入的15.8％。中美洲五國除哥斯大黎加外，僑匯占國內生產毛額比例均超過10％，宏都拉斯及薩爾瓦多更接近20％。

Photo Credit:楊建平提供

為根本防杜中美洲國家非法移民，尤其是十分嚴重的幼童偷渡美國情況，美國於2014年提出「中美洲北三角繁榮聯盟計畫（Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica - PAPTN）」，初期提供7億5000萬美元經費，以促進中美洲北三角包括瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯等三國國家經濟發展，盼能從根本降低北漂移民。其中7億美元分配北三角三國，5000萬美元予中美洲區域整體。目前該計畫由美國副總統彭斯（Mike Pence）負責，川普總統於10月16日及17日揚言，若宏都拉斯等「北三角」三國不配合採取措施阻止移民大隊北上，將立即削減援助，首當其衝的就是這個計畫的經費。

美國期中選舉結束，「移民大隊」政治目的完成

「移民大隊」活動成功獲得媒體關注，並成為美國期中選舉期間之主要議題之一，現美國期中選舉已結束，川普的共和黨失去眾議院的多數席次，但仍保有參議院優勢，「移民大隊」之政治效應不再。然而，「移民大隊」剩餘的群眾，若集體至美墨邊界向美國邊防機構申請「庇護」，將造成美國政府困擾，挑戰美國川普政府對非法移民實施「零容忍」政策。

中美洲人民過去採取付費給「蛇頭」之「偷渡」方式，尚不一定能成功進入美國；現採取媒體隨行報導之高調「揪團」方式，又如何可能達成追求更美好生活之「美國夢」目標？但是對貧困的「移民大隊」宏都拉斯等國人民來說，一次嘉年華式的免費出國旅遊，未嘗不是人生一段美好的經歷。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航