見了「老朋友」季辛吉，王岐山要現身表演了？

文：林保華（政治觀察家作者是中國出生的第一代印尼僑生，1960年北京中國人民大學中共黨史系畢業， 上海華東師範大學中共黨史教師，1976年移居香港，任職《中報》、《信報》，1997年移居紐約任政經評論員，2006年移居台灣任政經評論員，台灣青年反共救國團創會理事長，台灣維吾爾之友會理事長）

王岐山在五天內兩次會晤美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）引發熱議。看來王岐山正式出山來為習近平救火。

去年中共19大的最特殊人事安排，就是超齡的政治局常委王岐山沒有裸退，於是在今（2018）年3月的全國人大會議上「當選」國家副主席。他沒有黨內職務，但是得以出席中共最高層七人政治局常委的會議，成為不是常委的常委。要正確形容他的地位，該是7＋1常委的那個1，被謔稱「王八」。18大所構建的「習王體制」因為19大後習近平稱帝而削弱，但是還不會完全消失，因為無人能取代王岐山的地位。

王岐山之所以有這個地位，乃是他在上屆與本屆的高層領導人中最具學識、政治智慧及執行能力。在文革中沒有讀什麼書，後來藉權勢混到一個清華大學假博士學位的習近平不得不要依靠他。本屆政治局7＋1常委中，習近平有兩張「王牌」，一張是王滬寧，一張是王岐山。王滬寧學識高，所以習近平不避他的「三姓家奴」（江胡習）身份提拔他為政治局常委抓意識形態；另一個王岐山則是政治權術、財金外交皆有一套，更是不能沒有的重臣。

習近平的狂妄自大、個人崇拜以及美中貿易戰中的剛愎自用、無能失利在今夏引發黨內強烈反彈，習近平表面退卻，並且把王滬寧作為宣傳個人崇拜的替死鬼，消失月餘。然而主管意識形態和宣傳的中央網絡安全與信息化委員會，習近平親任主任，第一副主任是總理李克強，王滬寧只是第二副主任，主持日常工作的辦公室主任是習近平的福建親信莊榮文，因此據港媒報導，王滬寧拒絕檢討認錯。習近平無可奈何，北戴河會議後還是讓他復出，繼續委以重任，於是對習近平的個人崇拜再度飆高。

如今美國期中選舉已經落幕，政策上的變數已經不大，美中貿易戰進入關鍵時刻，中國要為11月底在G20的川習會做準備，本來藏身幕後的王岐山不得不出面了。

王岐山擔任國家副主席擔負外交重任後一直保持神秘狀態。王的重要人脈在美國，傳說多次要訪問美國都沒有成真，只是偶爾在北京會晤美國企業家。王的第一次出訪是今年5月到俄羅斯。這是模仿習近平崇拜「蘇聯老大哥」的足跡，不敢逾越，因此只是禮節性出訪。第二次是今年10月出訪中東，拜訪以色列的「哭牆」以討好華爾街金融大亨，這已在為公開介入美中貿易戰熱身了。

11月6日，王岐山前往新加坡出席彭博經濟論壇，就中美關係發表正式談話，表示中方願意與美方就雙方關切的問題展開磋商，推動經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。他也見到「老朋友」季辛吉與美國前財長、高盛幫的鮑爾森（Henry M. Paulson）。但是9日白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）隨即在華府智庫炮轟一些華爾街高層主管，要他們「走開」，不要插手美中貿易談判；說明川普團隊對中共統戰滲透的高度警覺。

季辛吉離開新加坡後到了中國，見到習近平及外長王毅、副總理劉鶴等官員，最後再與王岐山晤談。顯然，中國用人海戰術來為季辛吉「再教育」，要他協助中國度過難關。然而季辛吉今年95歲了，在過去幾十年，已經從中美關係中獲取不少利益；何況他到底是美國人，對中國的看法已經改變，難道中共還以為他可以為中共說話，或者出賣一些資訊？

以目前情況來看，王岐山只是在內外籌劃協助，還是會親自帶領代表團到美國進行經貿談判，還得看情勢的發展。外強中乾的習近平會不會給王岐山全權，也是未知數。然而習近平與王岐山未來關係的發展，卻是牽動中國政經發展的重要因素之一，因為王岐山是習近平的最後一張王牌。

延伸閱讀：王岐山將因中美貿易戰成為「有實無名」的中國總理？

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航