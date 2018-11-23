《野鳥攝影》：如何對飛行中的鳥對焦並拍攝成功？

文：范國晃

單眼相機進階操作技巧

野鳥攝影帶給人們的印象總是繁重的器材，如單眼相機上裝著長焦段的鏡頭，沉重到無法手持而必須裝設在腳架上並接著快門線以獲取穩定的影像，在底片相機為主流的時代確實是如此。然而當數位相機發展成熟時，可以看到越來越多的人以手持相機的方式來拍攝野鳥。

這是由於今日的數位相機已經可以提供高感光度且低雜訊的影像規格，使得拍攝時可以擁有高速的快門來凝結移動、跳躍或飛行中的野鳥，同時提高快門速度，當手持拍攝時也不易產生因為相機晃動而模糊的影像，讓我們能更自由地隨著野鳥擺動鏡頭，也可以輕鬆地在野鳥棲息地漫步拍攝。

近代數位相機的發展除了感光度提高及雜訊降低，還有如高速連拍及靜音快門的新設計，這些都提供野鳥攝影題材有更豐富的表現方式。高速連拍使每秒拍得的張數越來越多，可捕捉到的鳥類姿態、動作及行為則更加豐富。

進階的野鳥攝影技巧中，除了器材的操作，還需不干擾野鳥且融入自然景物的態度，才能拍攝出具有野性美感的鳥類照片。如「靜音快門」讓我們可以降低拍攝時對野鳥的干擾，野鳥較不會因為快門聲響而嚇飛，牠們會停留得較久，行為也比較自然。拍攝野鳥時運用下列幾種方式與技巧，可以獲得生動自然且豐富的野鳥生態照片。

融入自然且不干擾野鳥

當野鳥出現在眼前時，首先考量的是不要被野鳥發現我們，或者雖被發現但只要在安全且不侵犯野鳥領域的距離，拍攝的動作不宜過大，且不要產生過大聲響，此時野鳥才不會產生警戒的行為，我們也才得以拍攝到野鳥最真實自然的動作。

融入自然並非易事，特別是當一個自然環境有很多野鳥拍攝人士時，可想而知壯觀的器材群可能讓野鳥感受到壓力而產生警戒行為。賞鳥人常說：「人多野鳥就少」，就是這種情況的寫照。

因此進行野鳥攝影時盡量不要太多人聚集，同時穿著自然色系的衣褲與帽子，攝影器材也盡量加上自然色系與紋路的偽裝罩，這樣可以使野鳥不易察覺攝影者的存在。當我們在野外行走必須放輕動作並且放慢腳步，同時盡量不要踩到地上樹枝或落葉，以免發出聲響而將野鳥驚飛。

近代的數位相機已經發展出「靜音快門」，解決了以前快門聲嚇走野生動物的問題，而在裝設與操作器材的同時也應該盡量降低所產生的聲響。

拍出野鳥生動細節

當拍攝到野鳥豐富的彩羽細節時總會讚嘆自然的美，但陰天或下著細雨的天氣就會是拍攝上的挑戰了。中高階的相機及鏡頭一般都能防止小雨滲入，加上影像感測器尺寸越大其高ISO的成像粒子優於小尺寸影像感測器，使得雨天也能拍攝到成功的照片。

凝結影像保有細節的技巧

a.保持相機穩定，避免震動

可以將相機架設在穩固的三腳架上，並且使用快門線或無線的快門擊發遙控器。當風大時必須使用較大型的腳架，並且盡量將相機放低，可減少相機及腳架的受風面，以降低相機被風吹倒的風險。一般專業的腳架都已經提供低角度的調整功能，除了適應各種拍攝題材，也增加低角度架設時的穩定度。

b.以高速快門拍攝移動或飛行野鳥

高速的快門可以將移動的物體凝結，使影像清晰，呈現出細節。但光線不明亮或陰影處拍攝時快門速度會受到限制，此時使用較高的ISO值也會使成像粒子較粗而失去細節，因此觀察野鳥移動或飛行的速度來設定適當的快門速度，達到動作凝結同時自動搭配的ISO 值也不至於過高，可使成像粒子較細密，保有較多的野鳥細節。

晴天拍攝黑鳶時使用光圈優先模式並透過調整光圈來變化快門速度，將ISO設定於640度時影像粒子仍然細膩，將光圈開到最大F5.6時快門速度達到1/2000秒，以手持拍攝來追焦搖攝，並以扭腰方式平穩的將鏡頭跟上野鳥飛行的方向。

捕捉飛行的美麗瞬間

飛行中的野鳥往往難以完美地拍攝成功。從地面往空中拍攝面臨著逆光的挑戰，同時快速飛行移動的野鳥，難以精準對焦與測光。那麼要如何成功對飛行中野鳥測光及對焦並拍攝成功呢？

飛行中野鳥的測光與對焦

多點及追蹤對焦：使用多點及追蹤對焦功能搭配連續對焦，使飛行中野鳥能被精準的持續對焦。 點測光與中央偏重式測光：當野鳥取景畫面較小時採用點測光模式，當野鳥占取景畫面較大時採用中央偏重式測光模式，如此可獲得較精準的測光。 手持拍攝：盡量手持拍攝，並且將鏡頭對著野鳥跟著其飛行的路徑與方向，透過觀景窗確認野鳥在對焦及測光範圍內，以連續拍攝模式持續按下快門拍攝。 高速快門：高速的快門可以凝結一瞬間的動作，如1/8000、1/6400、 1/5000、1/4000秒的快門速度容易成功凝結野鳥飛行動作，在鏡頭跟上野鳥速度的追焦情況下，則可以用如1/2000－1/800秒之間的快門速度拍攝。

逆光時的拍攝方式

野鳥無論是在枝頭上停棲，或是在天空中飛翔，從拍攝者的位置看常常會遇到逆光的狀況。若能將拍攝位置移動到側逆光或順光方向，會獲得較好的拍攝結果，但逆光的狀況無法透過變換位置而改變，可以使用下列的方式來進行相機設定與拍攝。

注意構圖的調整

構圖時盡量讓野鳥占據取景框中較大面積，以獲得正確的測光與曝光。下圖為逆光下拍攝的東方蜂鷹，將長焦段鏡頭加上增距鏡可將飛鳥影像拉近，增加測光精準度。

使用測光點

當野鳥距離較遠時，改為採用點測光模式，使測光點可精準對到野鳥。

書籍介紹

本文摘錄自《野鳥攝影：從器材選購、拍攝技巧到辦一場屬於自己的攝影展》，四塊玉文創出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：范國晃

家燕穿梭騎樓下的靈巧身影、老鷹振翅飛翔的雄偉英姿……

喜歡賞鳥的你，卻不知如何拍攝？

生態攝影專家教你攝影知識、拍鳥訣竅，構圖、對焦、按快門！

運用入門級類單眼、單眼相機，拍出各種野鳥的動態美！

一手掌握拍鳥技巧，你也可成為野鳥攝影達人：

不可不知的攝影知識與操作：解析類單眼、單眼相機功能與原理、鏡頭的透視與特性、基礎構圖、進階拍攝技巧……

攝影達人不藏私，教你鳥類攝影秘訣：如何捕捉飛行中、覓食與停棲中的野鳥、仰拍逆光與順光的調整、最佳操作模式設定……

追鳥路線、建立個人圖鑑、舉辦攝影展：介紹最佳拍攝野鳥地點，實拍練習，打造自己的野鳥圖鑑與攝影展

實用附錄：收錄台灣重要野鳥棲地、台灣鳥類名錄、各地鳥會聯絡資訊

Photo Credit:四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航