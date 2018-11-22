專訪歐巴桑聯盟：「帶小孩」不是退守家中的理由，反而是促使她們參選的關鍵

談到台灣政治，我們常會聯想到藍綠兩黨的虛耗惡鬥，或是地方派系和財團聯手把持地方政治、尸位素餐。到了大選，那鬧哄哄的宣傳車和有著獨特美學的昂貴選舉看板，也開始大量充斥街頭。

以上總總，讓政治與「鋪張」、「亂源」、「骯髒」等字詞形影不離；而動輒百萬的競選經費和相對高的保證金制度，也讓有志參選卻沒有政黨或財團奧援的人難以進入。

從2017年底開始，由一群無黨籍媽媽組成的「歐巴桑聯盟」，靠著販售自製商品和民眾的小額捐款，陸續湊足了參選的保證金，並在全台各地推出21位議員候選人。她們希望打破台灣長期的藍綠惡鬥和金權政治，讓務實且清廉的小民參政成為可能。

Photo Credit: 歐巴桑聯盟 臉書

成立六年、超過一千個家庭所組成的「親子共學團」，是歐巴桑聯盟候選人和輔選團隊的主要來源。團員們靠著相互支援競選活動和文宣設計，試圖撐起僅有微薄經費的歐巴桑聯盟。

歐巴桑聯盟候選人的學經歷差異甚大，從高職畢業到曾經公費留學讀博士都有，而她們的共通點是幾乎都有小孩、多半來自「親子共學團」，還有她們對六大核心理念的在意（六大主張：兒童人權、親子友善、環境正義、性別平權、勞工權益、小民參政）。

我們這次採訪了五位不同縣市的歐巴桑聯盟議員候選人：于仙玲（高雄前鎮小港）、薛安琪（台中大里霧峰）、沈佩玲（桃園市龍潭）、潘郁儒（宜蘭縣羅東）、王岢鈺（新竹市北區），請她們分享參選的原因、身為女性／媽媽的參選心得，還有孩子帶給歐巴桑們的啟發。

歐巴桑們為何出來參選？被毀壞的公園和擺爛的議員

親子共學團以不打、不罵、不威脅、不恐嚇、不利誘的教育方式，集結多個家庭在路邊或公園讀繪本、玩遊戲，並學習如何與孩子實踐平等的親子關係。而在公共空間共學的同時，他們開始發現公園裡「不安全」但相對好玩的磨石滑梯和鞦韆漸漸被消失，旁邊的路樹也時常被不當修剪。

後來，參選桃園市議員的沈佩玲做了一篇關於溜滑梯被拆的公民記者報導，追究為什麼某個溜滑梯會被拆、是誰決定的？沈佩玲發現，「整個公務體系從里長到區長，甚至到市長、市議員，這四個角色沒有一個是在位置上的。」沈佩玲曾經向一些議員陳情溜滑梯事件，想請他們做質詢，

但是有議員說他跟市長同黨團，不可以質詢他；或是議員在講的時候，內容歪掉了。所以我們發現：第一個，（公務體系）爛掉了，第二個，我們不能交給別人，我們要自己來才會到位。

除了孩子最愛的公園遊具陸續被拆除改建，攸關人體健康的空氣、水質、土壤也日益惡化，這群極度重視孩子未來的共學團媽媽們，開始積極參加各式的倡議活動，包括空汙遊行、護樹記者會，或是公園改建工作坊。而在長期倡議的過程中，歐巴桑們發現，無論是遊行抗議或是跟公部門做協商，「常常我們兩三篇的訴求，抵不過議員助理到現場講的一句：『大家辛苦了。』」于仙玲生動地說起一段與公部門交手的經驗：

我們在外面講得很久、罵得很大聲，遲到的議員助理說了一句辛苦了，然後公部門的那些長官整個嘴臉大變。他還是助理而已，不是議員。公部門對我們就是「人家的公園關你屁事」的態度，助理來就是「是是是，議員說的是。」 我當下就真的很火，為什麼會是這個樣子？這對我而言是一個契機。讓我覺得我在外面講了這麼久，喊很大聲人家還是聽不到，好像只有進去做改變，人家（官員）才會真的聽我們在講什麼。

于仙玲（高雄前鎮小港）｜Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

大學就讀成大護理系的于仙玲，畢業後曾到醫院工作過幾年，她發現，「大家都是護理人員，但是比較可憐的會去欺負更可憐的那一個。然後我們常常是超時加班，但我們還是要去打準點的卡，然後再回去上班。」看不慣醫院裡的弱弱相殘和剝削，于仙玲決定轉行去考調查局的調查員。而在準備國考的兩個主科社會學和政治學時，她反思到，「社會上很多事情都跟個人脫不了關係，政治再怎樣操作，我如果不去真正參與，就很容易變成一個犧牲者。」

後來，于仙玲發現女兒很喜歡扮成男生，這讓她開始對性平議題感興趣──「包括同性戀的權利、婚姻平權和性平教育」，也使她更感受到投入政治的迫切性，「我的小孩終究要走進人群，如果整個環境不好，她一個人好是沒有用的，她還是很容易被改變。之前做了護樹、性平和課綱的一些公聽會，走到現在就覺得很多事情必須要自己真的站出來。」

但出來參選不只是要克服個人的心理和經濟壓力，不少歐巴桑候選人起初還遇到家人的強力反對。于仙玲便說起她說服丈夫的過程：

一開始我老公是不想讓我出來參選的，他們家的思想比較保守，家人也常常因為政治吵架，所以他就覺得政治是讓家裡動亂不安的東西。當初他說得很絕，他說有兩個事情絕對不可以，第一個是不可以生第三胎，因為養不起；第二個是參政，如果我去參政就要離婚。所以一開始我沒有打算要參政，只是後來我發現，還是一定要這麼做，如果不這麼做，我一定會很後悔。 我後來就分了好幾次去說服他。第一次，我跟他說我還是很想選，他就很生氣地回說，我不是說過，講到政治就不行嗎？我想說，好吧，那就算了。第二次再講，我跟他說，你不是很關心空汙的議題？可是你看我們一直這樣做（在體制外抗議），政府都不會理我們，我覺得進去裡面他們比較有可能會聽，然後他就說，你說的很有道理，但我還是不想要。到了第三次，我說，我真的想要改變小孩的生活，我想進去裡面去改。他就說，好吧，反正我再怎麼講也阻止不了你，你就去吧。

身為女性候選人的特殊待遇：來自親戚、鄰居、路人的性別偏見

當歐巴桑們走出家庭去參政拜票時，路人一般的反應又是什麼？「第一個質疑常常是：你老公怎麼想？你老公怎麼會讓你出來選？很多人都這樣講。第二個問題是：你帶小孩怎麼進議會工作？再來就是：啊你怎麼這麼閒？」于仙玲笑著說。

王岢鈺補充，「我也有被選民問說，啊你出來選，你老公怎麼辦？誰要來顧你老公？我就回，我不用餵他吃飯啦！」除了路人，王岢鈺也遭受不少親戚的質疑，「很多人覺得我就是一個家庭主婦，明明有工作不做，硬要待在家裡，他們覺得這就是拖垮經濟的亂源。我心裡想說，你老婆也是家庭主婦耶！我的家族其實是比較壓迫女性的，都覺得女性比較沒有『生產力』，他們都不知道我們生了幾個。」

左：王岢鈺（新竹市北區）、右：潘郁儒（宜蘭縣羅東）｜Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

本身是聽障者的宜蘭歐巴桑潘郁儒，她在拜票宣講時會介紹身心障礙的基本觀念，「比如說我是極重度聽障，我讀唇語，所以我希望你可以跟我說慢一點，這樣我們的溝通比較沒有距離。結果有一個民眾就說，那你去議會問政的時候，要拿望遠鏡來讀唇語嗎？我跟他講，我們現在有聽打服務，我可以透過聽打員的服務來了解議程。」

而談政見也會遇到性別偏見，王岢鈺說起一個讓她印象深刻的例子：

有一個男生跟我講說，你看某市長候選人的政見很好，就是要發年金的那個。我跟他說，他都發錢的餒。他說你不要只看人家發錢。我就直接講，他哪個政見堪入目？他說，有啊，鐵路地下化。我跟他說，新竹的地層是不太適合鐵路地下化的，很多學者都有講。他就說，你們女人就是小家子啦，都不想拚經濟、沒有建設。我說，我的政見很民生，都是基本人權耶，你喝垃圾水耶，因為我們新竹的水是髒的，這不該拚嗎？ 最扯的是，我跟他講環境，我們的焚化爐就快到期了耶，這件事不用監督嗎？他就說，焚化爐的煙囪都是面向海的，根本不會影響。我跟他說，你知道風向會變嗎？他最後就說，反正你也不會中，我不要跟你講這麼多。他就走了。

參選台中市議員的薛安琪，也有她的「路人質疑大全」：「你們不會上，我為什麼要投你？」「你們勢力單薄，進去議會不夠力，當選了也不會有用。」「你們女人就是只會顧小孩，懂什麼政治？」薛安琪接著分析：

打從歐巴桑決定參選以後，總有人問「你們有錢嗎？」這無一不透露著，長久以來「政治」始終被認定是一件需要有錢有權才能碰的事。看看滿街的競選看板，各種文宣、贈品紛紛出籠，通通都是錢堆出來的，也難怪大家會這麼想。

王岢鈺補充，「很多路人覺得我們選不上，我們會解釋說，就是因為我們看過太多黑金了，你選一個沒有包袱的歐巴桑進去，我們就可以把聲音帶出來，需要有一個這樣的人。」

Photo Credit：Depositephotos 為了讓選舉正常化和環保考量，並節省為數不多的經費，歐巴桑聯盟捨棄了大量貼海報、掛旗子和買宣傳看版的傳統選舉策略。

最甜蜜的負擔、最有力的靠山：歐巴桑們的孩子助選團

沒有資源、也不願靠砸錢打知名度的歐巴桑們，既要親力親為地拚命掃街宣傳，平時還要帶小孩或參與共學。而于仙玲所屬的高雄前鎮小港區，更是少有共學團的夥伴可以助選，所以很多時候，她都是一個人帶著兩個小孩去市場拜票和街頭短講。如何撐過這種孤軍奮戰的處境？于仙玲說，「我覺得女性有一個很強大的力量，就是我們可以使盡全力去做一件事，像是為了孩子。」

「帶小孩」不是歐巴桑們退守家中的理由，而是促使她們出來參選的關鍵，也是讓她們堅持下去的動力，孩子們甚至是歐巴桑身邊最敏銳的競選幕僚。

「我們的小孩眼光是很銳利的，譬如他們看到候選人塞的衛生紙、原子筆，就會問，他送這些東西是有什麼含意嗎？小孩們還會聊說，怎麼有這麼多的廣告看板？他們為什麼要掛這個？」薛安琪說，

我們帶著小孩參選的過程，一方面是辛苦，因為我們勢必要降低過去對效率的追求。但是收穫是很大的，因為在小孩參與的過程中，他更凸顯了現在社會諸多的不合理之處。

隨王岢鈺出征的共學團孩子兵更犀利，每到夜市拜票，孩子們會直接問其他的候選人，「你是本人嗎？你是領錢的吼？」就連候選人的志工也難逃質詢，「政見是什麼？」大部分的志工會塞傳單給小孩，而王岢鈺的八歲兒子，字雖然還認不多，但伶牙俐齒，「他會說，我看不懂，你念給我聽。志工就會回，看不懂還來問？然後我小孩就說，不懂，就是你說我就會懂。如果連你候選人的政見是什麼都不清楚，你還站在這裡，那他不是花錢給你很浪費嗎？你可以看到公民教育讓小孩很敢講。」

王岢鈺表示，一開始小孩到處去問的時候，她會有點尷尬，「但是他們問久了，會覺得我的小孩很勇敢，比我還勇敢，一種大無畏的精神。我覺得這就是整個家庭的力量，然後就能撐過來。」

而有些人會質疑歐巴桑：為什麼讓小孩這樣拋頭露面？王岢鈺解釋：

我們想要對話，我們認為生活、政治跟教育這三方面是不可以切割的，所以我們的小孩是從小就扎根，從小就練習關心這個社會，這樣我們的社會才有可能做到共好啊！

沈佩玲則坦言，帶著小孩到處跑活動雖然看似有點「累贅」，但孩子們也是讓歐巴桑看到問題本質的重要提醒者。

我們帶他們去公園記者會、藻礁記者會，並不是突然關注然後帶他們去，而是這些議題就剛好在我們生活之中，我們就帶著一起去了解。所以孩子會透過他們的嘴巴來問我們、透過他們的眼睛來回饋我們。 這讓我們一直去想：我的政見要怎麼擬？絕對不是很高空，而是回到很基本的問題：教育要幹嘛？一定要把這個問題看清楚，才去想我們的政見要怎麼做。

五位歐巴桑聯盟議員候選人的在地政見：于仙玲（高雄前鎮小港）、薛安琪（台中大里霧峰）、沈佩玲（桃園市龍潭）、潘郁儒（宜蘭縣羅東）、王岢鈺（新竹市北區）

核稿編輯：翁世航