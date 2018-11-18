史上首次APEC領袖宣言難產：中國官員欲闖巴紐外交部，張忠謀跟誰雙邊會談？

亞太經合會（APEC）出現史上首次領袖峰會閉幕，領袖宣言難產的情形，今（18）日根據與會人士轉述，宣言卡關主因美中對貿易政策爭議難解。而代表台灣出席的領袖代表張忠謀表示，這幾天與至少10多個國家都有「友善而坦白」互動，包括習近平，有官員進一步指出，今年雙邊會談不比去年少。

美中對峙衝擊APEC共識，史上首次領袖宣言難產

不只是領袖宣言未能達成共識，昨（17）日發布的APEC部長聯合聲明最終版，也因泰國等經濟體異議而重新討論。

台灣代表團官員指出，依過去經驗，領袖宣言若未定案，先離開的領袖可能授權幕僚或大會代為決定，也可能直接移除有爭議文字，目前巴紐方並未公布處理方式。

代表團官員說，目前APEC部長聲明與領袖宣言的討論會議都已結束，各個經濟體代表團也陸續離開巴紐，後續如何處理，何時公布最終版本，仍待主辦國巴布亞紐幾內亞說明。

在APEC部長聲明方面，原本昨天已發出最終版本，納入世界貿易組織（WTO）改革等多邊貿易體制相關議題，被認為是各方妥協後的一大進展；不過，今天凌晨巴紐再次詢問各國是否對部長聲明有意見，泰國首先提出異議，若干國家也表示對部分文字「有意見」，至今未獲共識。

《路透社》報導，巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾今天表示，巴紐會過幾天再公布本屆亞太經合會（APEC）領袖峰會的閉幕聲明。這是亞太經合會史上首次出現領袖聲明難達共識。

歐尼爾（Peter O'Neill）在閉幕致詞時表示，APEC各國會設法在2020年之前促成「自由與開放」的貿易。美中兩國在亞太爭雄，巴紐外長巴托（Rimbink Pato）告訴媒體，成員國彼此對版本內容意見不一，導致難以起草峰會公報。

欲影響APEC公報，中官員試圖闖入巴紐外長辦公室

3名熟知內情的消息人士說，中方代表人士昨天企圖「闖入」巴紐外長巴托（Rimbink Pato）位於莫士比港（Port Moresby）的外長辦公室，影響草擬中的峰會公報內容，但不得其門而入。

要求匿名的消息人士說：「他們企圖闖入後，警方在外長辦公室外嚴陣以待。」這起外交事件爆發時，APEC高峰會本就籠罩在美中對峙的緊張氣氛中。

消息人士說，巴托拒絕會見任何代表團，「外長獨自與中方代表進行協商並不恰當。中方談判人員明白這點」。巴托試圖對此輕描淡寫，他說：「這不構成問題。」

這並非中國官員首度在區域會議捲入緊張事件。

諾魯9月舉行太平洋島國論壇（PIF）時，主辦方拒絕中國代表在其他國家代表尚未結束發言就要插話，中方代表團集體離席抗議，諾魯總統華卡（Baron Waqa）要求中方道歉。華卡當時說：「他們不是我們的朋友。他們和我們往來只是為了一己之利」。

亞太經合會（APEC）領袖閉門會議18日舉行，各經濟體領袖在會前合照，APEC領袖代表張忠謀站在後排最右側，身邊是越南總理阮春福。（中華台北代表團提供）｜Photo Credit:中央社

美國副總統彭斯：張忠謀提出台美談自貿協定

《Bloomberg》報導，參加亞太經合會（APEC）經濟領袖會議的美國副總統彭斯表示，昨天與台灣領袖代表張忠謀會面時，對方盼美台展開自由貿易談判。

彭斯（Mike Pence）說：「與他們談的是有關經濟的東西。他們（台灣）是跨太平洋夥伴協定（TPP）的堅定支持者，且提出了想談自由貿易協定的提案。我向他們保證，會把他們所提的東西帶回國。」彭斯不願說明川普政府會否與台灣展開貿易談判，只表示總統川普會作決定。

行政院經貿談判辦公室今年初與美國智庫視訊時表示，希望台美加強在新南向地區內的合作，也表達台灣希望與美國共同推動台美雙邊貿易協定。

對於這場被視為APEC台美最高層級的領袖會談，國安會副秘書長蔡明彥轉述會面狀況，彭斯在APEC企業領袖高峰會（CEO Summit）演說後隨即與張忠謀會面，張忠謀在會中代表總統蔡英文向美方表示，美國是台灣相當重要的夥伴，未來也會持續加強雙邊關係、推展合作計畫。

此外，張忠謀針對彭斯日前在公開演說中強力支持台灣的自由民主制度，表達高度感謝；雙方針對台美如何提升經貿合作等雙邊關係，進行廣泛意見交換，討論約進行20多分鐘，全程氣氛相當好。

蔡明彥也證實，會談中討論加強台美雙邊關係時，有特別提到經貿合作，的確有觸及FTA議題，「我們只是表達一些對這個議題的想法」。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）今年9月時曾表示，不清楚今年是否會依據台美貿易暨投資架構協定（TIFA）舉行會談，美台洽簽自貿協定可能還要一段時間，更多「懸而未決議題」獲進展，才能有更多正式會談。當時莫健在沒有點名美豬及美牛情況下表示「（雙方間）越多懸而未決議題能獲進展，就能有更多正式的會談」，他期盼雙方能更有能力解決相關議題。

總統蔡英文今天早上則在臉書發文表示：「台灣走出去，一起拚外交！」

張忠謀與安倍晉三會談20分鐘，跟許多領袖都有互動

APEC領袖代表張忠謀今天也與日本首相安倍晉三會談約20分鐘，雙方同意在觀光等廣泛領域深化合作及交流。

《日本時事通訊社》報導，安倍在會談裡期待兩岸關係應透過直接對話和平解決；張忠謀則表示，希望能強化台灣與日本經濟關係。《日本產經新聞》報導，安倍指出，台灣是日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值的重要夥伴，並向張忠謀表達在觀光等廣泛領域，深化日台合作交流。

有關兩岸問題，安倍表示，期待透過當事者間的對話和平解決，以有助地區和平及安定。對台灣人民在日本接連發生天災時施予援手，安倍也表達感謝之意。

有鑑美中貿易摩擦與日俱增，安倍也對外表示，雖然世界上愈來愈多採取保護主義的貿易限制措施，但不管是什麼樣的措施，都應該遵守世界貿易組織（WTO）規範。

亞太經合會（APEC）領袖峰會今天落幕，APEC領袖代表張忠謀下午舉行記者會，對於外界關心今年的雙邊成果，張忠謀表示，跟許多領袖都有蠻自然的互動，不只美國、日本、新加坡，至少有10幾位領袖都有互動，不過他並未談及互動內容，表示要低調。

代表川普出席今年APEC峰會的美國副總統彭斯（Mike Pence），以及日本首相安倍晉三，都已公開表示與張忠謀進行雙邊會談，也有消息指出張忠謀昨天早上與新加坡總理李顯龍會面，不過，張忠謀僅提及與彭斯的會面，表示「不做更多的評論，當然也不否認」。

APEC領袖閉門會議 張忠謀李顯龍場內互動｜Photo Credit:中央社

至於是否有與安倍晉三談及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），張忠謀說，「對於我跟領袖們的自然互動內容，我是不講的」。媒體問及是否有與習近平互動，張忠謀坦言也有，「也是友善而坦白」。

張忠謀對雙邊會談對象及內容保密到家，不過，代表團官員透露，今年雙邊會談並沒有比去年少。去年APEC代表宋楚瑜已被證實的雙邊會談對象包括美國、日本、新加坡。

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核稿編輯：楊之瑜