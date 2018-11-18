你所不知道的「傅榆」——自稱是「廣義外省人」，但不只是個紀錄片導演

17日晚上第55屆金馬獎，以一席得獎感言「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望！」引起紛紛擾擾的最佳紀錄片得主傅榆，一夕爆紅，但在此之前，聽過她、知道她是誰？了解她做過什麼事嗎？

在今年的金馬獎中，傅榆以《我們的青春，在台灣》獲得最佳紀錄片，這部紀錄片是從她28歲開始拍攝，一共製作了7年，片中其實有「三位主角」，一位是在太陽花運動之後廣為人知的運動領袖——陳為廷，另一位是第一屆來台就讀學位的中國學生——蔡博藝，因為她出了一本書描述自己對台灣的看法，而變成了一位暢銷作家。還有一個角色，是她自己本人。

《我們的青春，在台灣》是部什麼樣的紀錄片？

傅榆在刊載於《思想坦克》的談及創作初衷一文中提到，在剛開始拍這部片的時候，她還是一個想要嘗試透過紀錄片，去探索「社會運動」是否有其必要性的人。但拍著拍著，從2012年底的「反媒體壟斷」，2014年的「太陽花學運」，藉由跟拍陳為廷與蔡博藝去理解台灣當時正夯的兩種運動：一種是蔡博藝參與較多，比較有明顯受害者的土地運動；另一種是陳為廷參與較多，比較針對「中國因素」的反媒體壟斷運動，以及後來的太陽花運動。

而在《國藝會線上誌》專訪中，傅榆赤裸裸地談到，「權力」是這部片的母題之一。包括拍攝過程，也包括陳為廷的性騷擾事件，「陳為廷在性騷擾的當下，他把他騷擾的女生當成神，他把自己的慾望投射在那女生身上。而蔡博藝是把自己對民主的慾望，投射在台灣的身上，台灣是她的神。」

而蔡博藝在看完陳為廷的片段後，引用了王爾德的名言：「生活中的所有事情都跟性有關，除了性本身，因為性關於權力。（Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power.）」意思是說，傅榆在片中談了陳為廷性騷擾這件事，但其實談的是權力，所有的事情都是相關的，只是，把慾望投射在不同的「神」身上而已。

身為身為紀錄片工作者，傅榆也同樣面臨了權力的掙扎，「不是覺得不應該再拍他（陳為廷），而是意識到我所做的一切是在剝削、利用他，身為紀錄片工作者只要拍攝到被攝者任何不堪、任何可能會傷害到他的畫面時，都會陷入一種無止盡的掙扎，尤其當這件事情對你的片子有利。」甚至當陳為廷看片段後，也開玩笑的說，「你看你拍紀錄片的本質跟性騷擾是一樣的。」

諷刺的是，傅榆最後在紀錄片中發現，在他們三個人當中真正比較懂民主的人，反而是蔡博藝，因為只有她真正在思考這件事情，但蔡博藝卻是沒有辦法擁有民主的中國人，「相較於中國，台灣人有著民主的優越感，然而對大多數人而言，民主可能只是一種工具或手段。」

傅榆在片中，將青春與台灣政治互喻，正因為歷經熱血、失落以及運動傷害的過程，才能回過頭去正視自己所犯的錯誤。「如果我們想要繼續一起向前走，可能需要先從意識到自己受傷了開始。」這是傅榆先前在台北電影節頒獎典禮的舞台上，最想說的一句話。

除了是新住民第二代，「傅榆」是什麼樣的人？

身為獨立紀錄片工作者的傅榆，先前也曾拍過多部紀錄片，包括探索青年價值認同的《藍綠對話實驗室》（2012）、紀錄中國學生參與台灣社會運動的《我在台灣，我正青春》（2013）、以及以太陽花學運為背景的《太陽．不遠》（2014），還有這次得到金馬獎的作品《我們的青春，在台灣》（其實還入圍了最佳剪輯）。

不過，今年5月，她還參與了《時光台灣》的短片拍攝計畫，以國家電影中心所典藏的省政府政令宣導影片、台語片等檔案影像穿插製作而成《不曾消失的台灣省》，其中拍的，是她自己。

2012年她為了拍《藍綠對話實驗室》找來藍綠傾向的年輕人對談政治，因此認識了還在清大念研究所的陳為廷，以及曾任國民黨青年團總團長的林家興。隨後接著拍《我們的青春，在台灣》卻一度拍不下去，因為太陽花學運退潮後，陳為廷跟蔡博藝試圖進入體制，結果卻傷痕累累。

2014年底，參選淡江大學學生會長，卻為中國學生身分屢遭刁難的蔡博藝，在11月時黯淡落選。原本投入苗栗立委補選的陳為廷，在接連爆出襲胸醜聞後也退選了。當所有的期待都放在陳為廷身上，又怎麼代表台灣公民社會？這部片好像只剩下「失敗」？於是，傅榆把自己的挫敗也加入片中，成了第三個角色，《我們的青春，在台灣》也不再是陳為廷、蔡博藝的個人社運史。

傅榆的背景跟兩個人又不一樣，她曾說自己是一個「廣義的外省人」，父親是來台唸大學後定居的馬來西亞僑生，媽媽則是9歲就到台灣的印尼華僑，父母對於中華民國、國民黨認同度都極高，傅榆也曾經認為世界都該是如此。

在台灣出生的傅榆是個「新住民第二代」，但她也曾自認「身分比較奇怪，比較尷尬」。於是，《我們的青春，在台灣》出現了另一個「續集」，傅榆把自己從小的經歷，包括在學校聽不懂台語、上大學後的心境轉變，都拍成新的自傳紀錄片《不曾消失的台灣省》，幾乎是把她自己的迷惘，都丟到了銀幕上。

傅榆說，翻閱國家電影中心的資料影片時，發現有許多前台灣省省長宋楚瑜的政令宣導影片，其他導演都一笑置之，但她的爸媽曾是宋楚瑜的忠實粉絲，小時候的她也繼承這樣的政治認同，看著這些「宣導影片」，她的心情何其複雜，這也是拍攝《不曾消失的台灣省》的緣起之一。

《不曾消失的台灣省》就是穿插著傅榆與自己生長經驗的對話、「宋省長」的政令宣導，以及當時成功規避管制留下的台語片。對她來說，拍片的過程就是不斷在「補課」，去認識她與她的家庭所未經歷的台灣歷史。

傅榆，不只是一個紀錄片導演，也是她片中的主角之一。她是一個不斷透過紀錄片，去創造對話，尋找答案，尋找自己的人。

正如昨晚的金馬紛擾之後，很多朋友對她說：「如今這些網友的留言，看來對妳的創作初衷是最大的諷刺。原本想對話的，現在卻還是化為上萬則咒罵的留言。」

傅榆卻不是這樣看的。

中國與台灣之間的公民社會存在著大量的誤解與仇恨，這是長期累積下來的事實。我的創作就是想處理這個問題。如今這個場面，不見得是結果，而或許能是另一場對話的開始。 作為導演，我會持續用我的作品說話。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜