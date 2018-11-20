《誰先愛上他的》：法律上的陌生人——談同性伴侶的婚姻與保障

「你知道一萬年是多久嗎？」

2018年底上映的《誰先愛上他的》，劇情講述媽媽劉三蓮（謝盈萱飾演）在申請配偶宋正遠（陳如山飾演）的死亡保險金時，發現保險受益人被改成了宋正遠在外的情人阿傑（邱澤飾演）。為了拿回保險金，三蓮帶著兒子宋呈希（黃聖球飾演）到阿傑家中索討，而呈希則因為與母親發生爭執「叛逃」到阿傑家中，希望找出究竟誰才是可惡的壞人。

本片透過宋呈希之口，帶出了同性伴侶在社會上面對的挑戰、父母子女的親子議題等等社會議題，同時也有許多法律上的爭點，就讓我們來看看吧！

本文內有描述部分電影劇情，若還沒看過電影請斟酌閱讀喔！

誰可以是保險受益人？

首先說個簡單的法律問題：保險金的受益人究竟有沒有限制呢？

依照現行的《保險法》，我們要求保險契約的要保人與被保險人之間，必須要有一定的「保險利益」，不僅是確保保險金可以用在「填補因被保險人死亡而生的損失」上，避免要保人用自己不認識的人的死亡，來取得保險金填補不存在的損害；此外，也同時確保要保人不會為了取得保險金，而生殺害被保險人意圖的「道德風險」。

然而，我國在立法時並未要求「受益人」必須具備保險利益，所以任何人都可以成為保險受益人；同時要保人及被保險人都可以指定受益人（《保險法》第5條），只是若要保人、被保險人為不同人時，有認為要保人指定時必須得被保險人同意。（註：但是實務上，因為還有遺產稅等等的原因，所以通常要保人及被保險人會是同一人。）

有人認為，保險受益人才是真正因為保險事故發生而受損失填補之人，如果任何人都可以當，可能會產生受益人促使危險發生的道德風險，因此應該要具備特定的保險利益才行。但也有人認為：目前《保險法》的規定已經將受益人故意使被保險人死亡的狀況納入拒賠的條款，因此並不再特別要求保險利益的必要。

但是，受益人要取得保險金其實也不容易，他們必須要取得「死亡證明」及「除戶證明」才得以申請，因此若不是親屬的話，也很難取得這些資料。在這個時候，除了剛好被保險人在同一保險公司有其他保險，而資料可以通用之外，受益人就只能選擇以起訴請求給付保險金，或請求被保險人家屬給予資料等較迂迴的途徑請求。

從保險金問題帶出的另一個議題：同性伴侶間的保障

透過這部電影及電影中的保險金爭議，我們可以看到一個社會上出現的問題，那就是同性伴侶間的保障不足。由於目前同性伴侶並沒有辦法受到保障，因此為了使愛人在自己死後得到一點生活上的支持，有許多人選擇透過購買保險、指定受益人的方式來處理，但也造成了像是電影中的困境。

與之類似的情形，其實已經重複上演了許多次，有許多同性伴侶雖然相愛，但是由於法律沒有給予保護，他們別無選擇只能當「法律上的陌生人」，而造成一方死後他方無法受到保障，或是在需要緊急醫療照護的時候無法給予及時的幫助。

Photo Credit: REUTERS/達志影像

在現行的《民法》架構下，異性伴侶透過婚姻，雖然必須要負擔因此所生的各種義務以外，但同時也受到了像是遺產繼承權利、租稅優惠等法律制度的保障。然而相較之下，由於現行《民法》並不允許同性伴侶結婚，因此他們沒有辦法享有這些因為婚姻所帶來的制度性保障，更可以說，同性伴侶就連想要承受因為婚姻所生的義務，現行法也都不允許。

然而，同性戀者與異性戀者之間，除了喜歡的對象性別不同以外，其實並沒有任何的差別，自然也沒有理由不讓相愛的同性二人能夠受到婚姻制度的保障。又換個角度來看，因為婚姻使得以結婚的異性戀者負擔比未結婚的人更多的義務，像是扶養配偶的義務、配偶間的忠實義務等等，法律又怎麼只要求異性戀者要負擔，這就沒有違反平等權嗎？而某些人認為同志難以對另一半忠實，所以我們不要以法律賦予他對另一半的忠實義務，這不也是一種自相矛盾。

在釋字第748號解釋做成以後，同性二人得以進入婚姻已然成為定局。但由於大法官解釋留了專法的後路，造成專法派與《民法》修正派出現意見分歧。但換個角度來想，如果我們用專法來劃定一群人，但這群人享有跟其他人一樣的權利義務，那又為何要將這群人特地畫出來呢？

到底誰先愛上他的？同志族群的結婚困境

片中，宋正遠為了有一個「正常的」關係，而選擇離開阿傑和三蓮結婚，而這也是過去、又或者說是現在的同志族群所面對的困境之一。為了使自己在外人眼裡看起來「正常」、又或者被逼迫必須要「正常」結婚等等，使得許多的同志選擇找一個自己並不喜歡的異性結婚，而同時形成所謂的「同妻」、「同夫」。

但究竟什麼是「正常」？

從同妻、同夫的角度來看，就像是劇中三蓮在諮商師面前說的，她想不通究竟正遠對自己有沒有那麼一點點的愛？她所面對的是對自己愛情的懷疑、對配偶的愛的懷疑。雖然在法律上因為婚姻而受到各種保護，但她的心靈卻是遍體鱗傷。此外，若是像劇中三蓮一樣結婚十幾年才發現配偶其實是個同志，又應該如何填補這麼長一段時間的付出呢？這樣的狀況就「正常」嗎？又或者說，這是我們希望看到的「正常」嗎？

相反的，對於被迫與異性步入婚姻的同性戀者來說，難道不也是逼迫他們用近似於「詐欺」的方式，來使自己「看起來正常」嗎？對他們來說不也必須承擔因此所受的良心譴責嗎？而這種「外表形式的正常」，又真的是我們所希望看到的「正常的」婚姻關係嗎？

如果愛情是一個人與另外一個人之間產生的浪漫情感，那同樣是相愛的人，又為何有所謂的「正常」與「不正常」呢？在我們說出「正常」、「不正常」的同時，不也以我們個人的價值觀，在別人身上貼上一個自以為是的「標籤」嗎？

或許我們應該要重新思考：究竟什麼是「正常」？我們重視的又是什麼？是沒有愛的生理男和生理女的「外觀形式」比較重要？還是不分性別的「相愛情感」比較重要？

《誰先愛上他的》是一部人物刻畫十分深刻且感人的喜劇電影。而在這背後，導演及編劇也放入了許多發人深省的元素，值得大家細細品嚐。推薦讀者一起到電影院欣賞《誰先愛上他的》這部電影，親身感受導演、編劇想透過電影傳遞的訊息！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航