夢想要實現，桃園市「青年事務局」做你強而有力的推手

全桃園總人口220萬人的年齡結構統計顯示，未滿15歲之幼年人口為33萬1649人，占15.1％，15至64歲之青壯年人口為162萬364人，占74.1％，65歲以上之老年人口為23萬6004人，占10.8％。全體平均年齡為38.6歲，是六都當中最年輕，以全國縣市人口統計來看，僅略高於新竹市的 38.4 歲，

「這是年輕人的桃園」，從數字看桃園，恐怕只能理解表面，人口會因為各種因素而流動，沒有好的環境讓年輕人安居樂業，年輕人自然會另找其他更好的發展機會，要如何建設適當的環境，如同肥沃的培養土般，將年輕人留在此地成長茁壯，是主政者非常嚴肅的課題。

深知青年需求 上任首創「青年事務局」

出身「野百合學運」世代的桃園市長鄭文燦，深知年輕人是推動國家持續進步的重要動力，2014年當選桃園市長後，他念茲在茲的，就是要將桃園建設成為年輕人的宜居之地，不僅僅是各項福利政策大躍進，生育、育兒津貼都是全國最高，桃園的房價低廉，再加上桃園機場捷運通車、北北桃一小時生活圈成型，更重要的是年輕人在桃園可以發展自己的事業，讓桃園成為吸引年輕人前來定居的寶地。

為了因應桃園市未來政策方向致力於輔導青年就業、創業及社團活動，推廣青年參與公共事務推動，鄭文燦上任的第一年，即成立全國首創的「青年事務局」，提供團隊客製化創業輔導、產官學資源整合、跨國界市場對接、多功能空間共享、開創性多元課程及高凝聚創客交流等六大核心服務。

3大3小青創基地 密切結合科技產業發展

此外，為了讓青年能投入各別具有時代前瞻意義的產業發展，也為各產業找到創業合作窗口及創意交流園地，桃園也積極輔導新興科技產業成立個別的創業基地，至今至2018年11月為止，桃園共成立3大3小共6個創業基地，以及2個育成中心，為年輕人創意創業打造孕育的搖籃。

3個小型的創業基地分別為以發展物聯網為主的「青創指揮部」、以AR、VR技術產業發展為主的「安東青年創業基地」、以及人工智慧工業4.0核心、AI機器人研發創業為主的「中壢區新明青年創業基地」，除提供環境與優惠讓年輕人進駐創業，也吸引國際知名企業如微軟等大廠，能與青創企業合作，增進國際產業交流。

Photo Credit：鄭文燦競選總部

吸引國際大企業 活化閒置空地一舉數得

另3個大型的青創基地，一是5公頃面積「虎頭山物聯網（IoT）創新基地」，今年底發包動工，做為車聯網和資安的測試基地；二是位於中壢青埔「亞洲創新人才交流中心」，為「亞洲．矽谷」計畫核心，中華電信將投資150億元經費規劃為桃園版的軟體園區，以軟體通訊為主培養軟體人才，並引進國際大廠進駐；三是「幼獅國際青年創業村」，結合經濟部工業局「馬達矽谷計畫」，供小型工廠進駐。

兩個育成中心，一是利用鐵路地下化工程的機會，鄭文燦在新設的中原新站旁還規劃設置「中原創業村」，讓年輕人有創業的舞台；另在八德區中華電信的創業育成基地，則是利用閒置的八德無線電台基地（八塊無線受信所）約20公頃空地，規劃將活化轉型為電商育成中心及產專區，進行電商服務。

青年投身農業正夯 發展休閒農場潛力

青年投入的產業非僅科技工業一環，許多年輕人挽起袖子、揮汗投入傳統農業，桃園農業局為服務返鄉創業投入休閒農場的青年，2018年10月成立了「休閒農業科」，以10個休閒農業區、100家休閒農場為目標發展休閒農業；新成立的「青年農民聯誼會」也帶動新世代農牧發展，以橫向聯繫互助的方式彼此扶助、創意交流，展現桃園青年的多元才藝及農創技藝。

「休閒農業區不僅是觀光農業、也是體驗農業，更能提高農業附加價值。」鄭文燦也說，桃園好山好水，是台灣北部地區的糧倉，深具發展休閒農業區的潛力，市府也將持續申辦大溪康莊休閒農業區、新屋海洋客家休閒農業區、新屋農博休閒農業區、龜山楓茶米休閒農業區及楊梅永寧秀才休閒農業區等，一步一腳印，發展各地主題活動及特色農產。

青創貸款單一窗口 大幅降低創業門檻

桃園為了打造青年宜居環境，也在市府內設置單一窗口，整合青年創業貸款、利息補貼、租稅優惠等措施，桃園市政府青年事務局的「桃園市TYC創新創業資源網」上還有懶人包，政府多項優惠如青年創業及啟動金貸款、企業小頭家貸款、桃園市青年創業貸款利息補貼計畫、青年從農創業貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款等，不同背景族群都能找到適合的貸款模式，有心想要創業的青年可輕易找到方法，相較過去創業者完全靠自己，大幅降低創業門檻。按市府規劃，未來4年還將投入3360億元，協助估計約11萬人次在桃園投資就業。

「北漂」話題方興未艾，然而桃園不以熱炒話題取勝，而是默默投注心力，在年輕人食衣住行等每項細節加以規劃，讓桃園青年無論想投入哪個行業，都能實現白手起家的夢想。桃園成為青年的「起家厝」，此時正是時候。