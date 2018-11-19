國際奧會3度致函中華奧會：尊重言論自由，但不會核准「東奧正名」申請

九合一選舉及公投在即，24日將舉辦「2020東京奧運正名公投」（東奧正名公投），輿論聚焦，若真的通過公投，或向國際奧會（IOC）出更名申請，到底會不會讓台灣選手從此無法出賽。15日，中華奧會首度對公投表態，呼籲民眾投下「不支持」。16日，國際奧會第3度致函中華奧會，強調，台灣若提出申請，國際奧會將不予核准，且「任何試圖對『中華奧會』過度施壓的行為，將被視為外界干預」，而如果有外界干預，國際奧會將撤回中華奧會的承認。

24日，全台將隨著九合一大選，舉辦10案公投，其中第13案正是「2020東京奧運正名公投」，主文為「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」，訴求擺脫目前「中華台北」的奧運參賽名稱，以「台灣」為名參賽。

中華奧會首度表態：不支持「東奧正名」公投

《中央社》報導，對此，中華奧會多次重申維護台灣選手參賽權，但對於正名公投始終沒有表明立場。

但15日，中華奧會在官網上首度刊出「破除迷思」的文章，提出4點表示：

正名公投可能導致國際奧會以我政治干涉體育為由，將中華奧會停權或除權 國際奧會已明確反對我以公投更名 遭停權後，運動員不能代表國家參加奧運等國際賽事

文章中強調，我國自1971年退出聯合國後，有10年間無法參加奧運、亞運，直到1981年與國際奧會簽訂《洛桑協議》後，才決議以「Chinese Taipei」（中華台北）重返國際體壇，並讓我國在入場順序及參賽國排序上，位列於「T」字頭，而非「C」字頭。

而國際奧會於5月4日、10月16日兩度發函中華奧會，傳達「不予核准名稱改變」之決議。此外，近期來訪的「2020東京奧運籌備會」和「宏都拉斯奧會」也都臨時降低了參訪團規格。

文章表示，「正名公投為政治行為，其不僅違反國際奧會決議，且恐將導致國際奧會以政治干涉體育為由將本會停權，嚴重者撤銷會籍，選手無法代表國家參賽。中華奧會以維護我國運動員參賽權益為最高原則，故堅決反對以公投干涉本會名稱。」

文章更指出，若真的遭到停權，運動員就無法代表國家參加奧運相關賽事，只能以「獨立奧林匹克運動員」（IOA，Independent Olympic Athletes）參賽（以個人身份參賽，而非以國家身份），如此一來，就算贏得獎牌，也只能在頒獎時升「國際奧會五環旗」及奏「奧林匹克聖樂」，無法表彰國家。

16日，中華奧會也在臉書上放上懶人包字卡，呼籲民眾對第13號公投案，投下「不同意」票。

中華奧會函文：不予改名，對「中華奧會」施壓將被停權

《蘋果日報》報導，16日，中華奧會也公布，國際奧會往來部門副處長米羅（Pere Miro）也的函文，這封由國際奧會主動寄來的函文表示，為避免不必要期待與臆測，希望藉此重申依據奧林匹克憲章，國家奧會名稱管轄權為IOC所有，目前「中華臺北（Chinese Taipei）」是IOC與我國奧會1981年協議，而任何國家奧會／代表團名稱變更均須經IOC執行委員會核准，今年5月2至3日經過2天研議，已決定不予核准。

米羅來函更警告，「任何試圖對中華奧會過度施壓而違反1981年洛桑協議，及／或進行違反IOC執委會決定的行為，將被視為外界干預，中華奧會將可能接受奧林匹克憲章中、針對此類案例所設『保護性措施條款』（特別是第27.9條）」。

依據國際奧林匹克憲章第4章第27條第9點：「除違反奧林匹克憲章給予相關處置和懲處之外，如國家奧會的活動遭該國憲法、法律或其他規定，或任何政府及其他機構的行為所影響或阻礙，國際奧會執行委員會於聽取該國家奧會意見後，得做任何適當決定以保護國家奧會的奧林匹克活動，包括中止或撤回對該國家奧會的承認」。

簡單來說，若中華奧會被外界或政府「干預」，無法遵守洛桑協議，國際奧會將可能不再承認中華奧會。

Photo Credit:中央社 中華奧會表示，國際奧會的函文，三次都是主動來函。

公投支持者：中華奧會的「壓力」來自他們根本不想正名

對此，東奧正名公投團隊今（19）日在臉書上發文回應：

若中華奧會拒絕正名台灣、堅持使用「中華台北」，即使公投通過，中華奧會也將拒絕政府依公投法所做出的要求，不會向國際奧會提出正名申請，而且還會將政府的要求上告國際奧會，以台灣政府政治迫害、違反憲章第27條為名，向國際奧會自請停權。

貼文中，東奧正名公投團隊強調，就算中華奧會向國際奧會自請停權，國際奧會也能主動將台灣選手列入「獨立奧林匹克選手隊（I.O.A）參賽」，賽會期間各種教練、運動傷害防護人員、營養師後勤資源，公投團隊會力促政府加強照護，也會敦請政府依照國光獎章之辦法，頒發獲獎選手獎金。

貼文中，東奧正名公投團隊也說，「任何協議都存在『再議』的空間。不談其它，洛桑協議本身，在1983年就因為國旗歌改歌詞而進行修改。」他們呼籲中華奧會，若公投通過，請尊重台灣民意，配合政府政策，勿因他國壓力，自找麻煩。也呼籲大眾，對13號公投案，投下「同意」。

運動法律專家CT Huskies也在《運動視界》撰文，從公投意見書、中華奧會的函文全文來分析。依行政院對第13號公投案的意見書，由於中華奧會是一個民間機構，並非政府下轄機關，因此就算公投通過，行政院也只能「諮請」中華奧會依國際奧會相關規定處理。

因為公投案只對「政府單位」有約束效力，因此，「東奧正名」公投案就算通過了，也不至於成為國際奧會口中的「對中華奧會過度施壓，以至於停權」。CT Huskies表示，目前，惟一想得到可能對中華奧會造成壓力的狀況是，「中華奧會打骨子裡就不想提出正名案，所以，『東奧正名』公投案通過，政府諮請中華奧會依IOC規定行進改名申請，才會造成中華奧會的壓力。」

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核稿編輯：楊之瑜