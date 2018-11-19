傅榆談《我們的青春，在台灣》的創作初衷

文：傅榆（現從事獨立紀錄片工作，主要探索與關注台灣年輕人對台灣政治與社會的價值觀與態度。作品「藍綠對話實驗室」曾獲中國FIRST青年電影展最佳紀錄片。紀錄短片「完美墜地」獲2016年香港華語紀錄片節短片首獎。2018紀錄長片「我們的青春，在台灣」獲台北電影節最佳紀錄片）

《我們的青春，在台灣》這部紀錄片，我總共製作了七年。然而，它似乎還是一部容易引發爭議和誤會的紀錄片。這或許有很多原因，我希望透過這篇文章，能讓多一點人理解我的初衷，進而願意給這部片多一點機會。

這是一部關於「社會運動」的片子，尤其很大一部份關於「太陽花運動」。我想說的是，我接觸社會運動的時間點非常晚，在剛開始拍這部片的時候，我還是一個想要嘗試透過紀錄片，去探索「社會運動」是否有其必要性的人。那個時候，我找了不同政治傾向的年輕人，政治光譜含括藍、綠、統、獨、左、右，甚至來自台灣、中國大陸和香港，他們每個人都很不一樣，包括我。

我們唯一相似的地方只有兩個，那就是無論是認同什麼樣的價值觀，我們都還是願意和不同傾向的人溝通，更重要的是，我們都一樣很希望自己的國家有可能透過改革而變得更好。只是，有的人認為這種改革應該從體制內做就夠了，而有些人認為不夠，必須加上體制外的社會運動才有可能造成真正的改變。

針對體制內外的改革，我和他們進行過不只一次的討論，但討論越久，我發現我對這個問題其實越來越沒有興趣。因為在我心中，這始終不是誰對誰錯的問題，而是有沒有意願去理解和自己不同群體的問題。當我同時去理解這兩種群體，我開始越來越不會想去否定他們所嘗試付出的任何努力，尤其是當時比較不被理解的體制外抗爭。

2012年底開始，有越來越多人像我一樣，因為「反媒體壟斷」的議題，開始對社會運動越來越好奇，當時，願意去理解社會運動的年輕人變多了，在各個大專院校裡面，出現了越來越多關注社會議題的社團。在年輕人裡面，站在體制內改革的立場，且完全不認同體制外抗爭的人，比例越來越小。至少在我接觸的這群年輕人裡面是這樣的。這讓當時的我覺得似乎找到了一個努力的方向，認為社會運動，有可能改變我們不滿的社會，我也開始對台灣政治的未來產生期待和希望。

Photo Credit：VOA Public Domain

這部片的主角有三位，一位是在太陽花運動之後廣為人知的運動領袖——陳為廷，另一位是第一屆來台就讀學位的中國學生——蔡博藝，因為她出了一本書描述自己對台灣的看法，而變成了一位暢銷作家。還有一個角色其實是我自己，從一個對社會運動充滿期待的紀錄片作者的眼光，看著這兩位主角在這兩岸政治局勢充滿動盪的時代之下，起起伏伏的青春時光。他們一個是台灣人，一個來自中國，只是兩個人都正好在那段時間，參與了一連串的社會運動。

跟拍他們，我得以理解當時台灣正火紅的兩種運動：一種是蔡博藝參與較多，比較有明顯受害者的土地運動，而另一種是陳為廷參與較多，比較針對「中國因素」的反媒體壟斷運動，還有後來的太陽花運動。拍這部片，我經常不被理解的是，為什麼想要探索台灣的社會運動，需要從一個中國學生的視角出發？因為這樣的角度，我有時會被認為可能是一個「大中華主義者」，或是個「統派」，儘管我不是。

會想不僅只從台灣的觀點，而加上中國學生的觀點看社會運動，原因其實很簡單，那是源自於很單純的好奇。當台灣社會運動開始風起雲湧的時候，也正是這些中國學生剛要開始熟悉台灣社會的時候。我好奇的是，明明有些運動針對「中國因素」，為什麼在運動現場，還是有中國學生願意參與？而這個中國學生就是蔡博藝。

我之前接觸過的中國學生，幾乎是不願意碰台灣政治的，那是他們的潛規則。而蔡博藝卻打破了我既有的想像。在那之後，我對她越來越好奇，我想為我的這種好奇心，找到一個理由，找到一個「身為台灣人，卻還想去關心中國人處境」的理由。那時我讀了一本書，叫做《第三種中國想像》，在這裡面，我感覺自己似乎找到了同伴。

原來，不只我一個人這樣看台灣與中國之間——我們都不認為台灣是中國的一部分，我們都希望台灣是一個獨立的個體，但是，我們有沒有可能不那麼仇視中國人？無論是我，或這本書的初衷，都源自當時中國、香港與台灣之間逐漸形成一種趨勢：享有共同利益的政商集團越趨加強彼此之間的聯繫，形成了一股跨海峽的、有可能箝制台港民主自由的勢力。而一種最美好的想像是，如果我們想要抵抗這樣的力量，是否有可能在尊重彼此獨立的前提之下，同樣加強中、港、台之間，人民力量的連結？

儘管當時這樣的初衷，在這七年的過程之中，不僅在台灣社會，或是我自己的內心，都面臨了重大的挑戰。而這些都會在片子裡一一呈現，供觀眾檢視與討論。但自始至終，即使到了今天我依然相信，長遠來看，這還是一個可以努力的目標。即便這個目標，在這個當下看來已經像是癡人說夢。尤其是在318太陽花運動過後的四年之間，台灣社會內外皆經歷了許多令人沮喪的變動，使得某種難以言說的無力感在許多人心中發酵。

Photo Credit: othree @Wikimedia Commons CC BY 2.0

對外，中國言論尺度日益緊縮，香港在雨傘運動之後多人入獄或被褫奪選舉權利，甚至連身為台灣人的李明哲，都因為懷有互相串連的理念，而被中國政府逮捕判刑；對內，社會運動的動能移轉至選舉，然而在政黨輪替之後，許多人卻也紛紛因為在野黨上台後的改革不如預期而失望，甚至，原本看似同有改革理念的候選人及其支持者，也因「中國因素」延伸出的問題，而逐漸壁壘分明。

在這樣渾沌不明的政治氣氛中，越來越多當初曾經期待社會運動的年輕人，逐漸不再相信，這些令人不滿的一切，是有可能改變的。還不到五年，3月18日，已經逐漸變成不再具代表性的日子。這種時候，再回過頭看這部關於那場運動的紀錄片，還有什麼意義嗎？

「如果我們想要繼續一起向前走，可能需要先從意識到自己受傷了開始。」

這是先前站在台北電影節頒獎典禮的舞台上，我最想說的一句話。正是因為做了這部片，我才有機會發現自己在參與社會運動後期的失落感，原來是來自當時所遺留下的莫名傷口，進而嘗試將它癒合。所以希望能有更多和我一樣失落的人，一起嘗試回看這段過去，這段或許過於天真但卻如此美好的青春。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航