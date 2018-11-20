「婚姻定義」公投就是反同嗎？答案遠比你想的複雜

文：邱子安（淡江大學公共行政系學士、台大政研所公行組碩士班肄業生，曾任競選工作與遊行幹部）

一般的印象是，本次同婚戰場三公投中第10案與第12案是「反同公投」，第14案則是「挺同公投」，然而這多是從提議陣營的發言或立場推論，而不是公投案本身。公投案是一種立法行為，立法一旦完成，就脫離提案者主觀意思，應依客觀表現出的意思詮釋，所以就公投的主文和參考理由書來做解釋，才能真正確定公投通過的效力。即使特定陣營的目的是反同，如果不能展現在公投案的文字，那也不會有法制上的效力，反之亦然，本文欲回答，「婚姻定義」公投（第10案）到底通過會怎樣？真的通過就是歧視同志嗎？結論比想當然爾的複雜，對同志有利與不利皆有之。也因此，婚姻定義公投並不是反同公投。

公投案的效力是主文與理由書的客觀意涵，不是提議陣營的立場

澄清這個問題頗為複雜，需要引用中選會審查公投案的諸多公文資料以及現行法制有「婚姻」用語的資料，因此文章篇幅還嫌攏長，還希望讀者能耐心閱讀。

第12案與第14案主文相對簡單，實現同性結合婚姻自由的法律，後者堅持以民法這部法律的婚姻章來規定，前者則要求用其他法律形式規定，雖然雙方在社會宣傳上常誇大名目上隔離對整體社會秩序的安全，或名目上合一對多元友善的幫助，但這都有點落於虛玄的神學式、哲學式思考了，並非公投案的客觀意義。

然而婚姻定義（第10案）公投的主文則是：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?」這是甚麼意思，就很有深入探討的必要。

婚姻定義公投不能違反同婚釋憲

首先應該知道兩個重要的前提：一、無論法制用語如何定義同性結合，在同婚釋憲（大法官釋字第748號解釋）的效力之下，同性結合在配偶間的權利義務都享有與異性結合平等的保護；二、婚姻定義公投領銜人在中選會聽證後，應中選會要求修改過理由書，這在詮釋公投案效力也應納入。結合這兩個前提，會發現婚姻定義公投最可能的效力，是當我國法律有用到「婚姻」這樣用語，而又跟同性配偶間的義務無關時，該規定就可能只限定用在異性結合；我國法律有「婚姻」用語之處不少，當擇例舉出。

首先就第一個前提，婚姻定義公投確定後，行政院對該案提出的意見書指出（中選會公告中選務字第1073150450號相關說明四、）

…本件公民投票案如經通過，立法者僅得以本案主張之立法原則（民法婚姻規定應限定在一男一女的結合）修制相關法律，且法律提案內容亦應符合司法院釋字第 748 號解釋所揭示「達成婚姻自由之平等保護」之意旨。

而同婚釋憲（釋字748號第十八段）也指出：

…又本案僅就婚姻章規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，是否違反憲法第22條保障之婚姻自由及第7條保障之平等權，作成解釋，不及於其他，併此指明。

因此可以確定，同婚釋憲可以確保的範圍，是同性配偶間的權利義務要與異性配偶有平等保障，這不是公投案可以改變的。但是我國法律中有用「婚姻」的用語，有時不只是配偶間的權利，而有刑法、稅法、社會法…等其他法制上的意義，這些其他的範圍，就可以被公投案改變。

婚姻定義公投之理由書曾修改補正，以符合同婚釋憲

婚姻定義公投有沒有違反同婚釋憲文，中選會也很關心，所以在聽證會舉辦完後要求領銜方補正程序，明確闡明公投案的意思以確保不會違憲，中選會會議記錄（第505次會議紀錄討論事項第五案說明五、）指出：

五、本案聽證後函請當事人釐清其提案真意係「民法婚姻規定仍為一男一女的結合，但不排除相同性別二人依其他法律規定行使其婚姻自由」或「所有法律的婚姻定義應限於一男一女的結合」？經當事人補正後，雖於理由書序文「...並不排除以其他形式(例如依民法婚姻規定以外之形式)....)」等文，於解讀上易生該文所稱形式，究為強調「民法」以外之形式或「婚姻」以外之形式，似仍有不能透過理由書了解提案真意之慮，此外，理由書第二點起首，固言明本公投案不排除同性二人依其他法律規定行使釋字第748號所稱之「婚姻自由」，迴避了同性二人之永久結合關係是否為「婚姻」關係之爭議，惟是否因之即已釐清補正相關爭點，而符上開解釋所昭示之平等保護之意旨？殊值研酌。

而上述提及領銜人的補正，則在領銜方3月19日致中選會更正函中婚姻定義案更正的理由書（二、與四、）指出：

…所以，釋字第748號解釋是針對現行民法親屬編第2章婚姻規定，未使同性二人得成立永久結合關係一事，提出針貶，認為在此範圍內與憲法意旨有違，並未針對現行婚姻限於一男一女之部分，直接宣告違反憲法意旨。換言之，現行民法婚姻僅限於一男一女之結合，若加上以任何形式使同性二人得成立永久結合關係，則以一男一女之結合為限的婚姻，即無牴觸憲法意旨之虞。… …按吳陳鐶大法官虞釋字第748號所提出之不同意見書，指出婚姻係一種制度，是一個國家社會及文化價值觀之反映，是否變更其意涵，應透過「直接民主」為之。……家為國之根本，婚姻定義之變更將廣泛影響文化、社會、教育等各層面，故提案人提出婚姻定義立法原則之創制公投案，期許我國婚姻制度能由全民決定。

也就是，中選會理解領銜人的真意，本來就認為除了同性結合不在法律稱作婚姻之外，領銜人還可能有「所有法律的婚姻都限定於一男一女的結合」的意思，然而最後委員會議未與明確釐清即通過，參考領銜人補正後的理由書，提出婚姻制度涉及社會文化教育等價值，因此應以所有法律中的婚姻都限於一男一女為是。

除配偶間權利外，法律中提及「婚姻」有可能受公投案影響

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那麼，現在問題就是，除了配偶之間的權利義務之外，我國的法律還有哪些地方用到「婚姻」的用語，而可能受到這個公投案的影響？「婚姻」之用語在法制上廣泛應用，並非一篇文章可以盡述，本文採擇一些重要的逐一說明。值得注意的是，本來我國民法親屬編當中，婚姻跟父母子女的規範就相互交織，尤其是離婚、婚生或非婚生子女等規範，都彼此攸關，然而有關父母子女的規定不是只關於配偶之間的權利義務，所以首當其衝最可能受到婚姻定義公投的影響，所以婚姻定義公投最會影響到的是同性結合養育後代的相關規範。

先上車後補票，同性結合不適用

接下來舉準正、重婚罪、助人工作法令、社會（福利）法令等為例，來說明婚姻定義公投未必會產生「不利同志」的效果，而是情況頗為複雜。

民法第1063條第一項與第1064條分別規定：

妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。

前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。

前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。（§1063）

非婚生子女，其生父與生母結婚者，視為婚生子女。（§1064）

第1064條是通俗意義下的「先上車後補票」，生母成婚前就已懷胎生子，但後來結婚，法律就將這個小孩視為結婚夫妻親生的，除非夫、妻、子女用訴訟否認，在親屬法上這叫做「準正」。女女結合是否適用準正規定——也就是兩個女生結為連理，但在婚前其中一方已產子，可不可以適用上述規定認為是這對妻妻的親生小孩——是這波同婚戰場激烈爭論的焦點之一，最後將如何還有待立法院具體法條的決定，但如果婚姻定義公投通過，應該是比較偏向同性結合沒有婚生推定，因為婚姻被界定為異性結合的情況下，同性結合自始就無從套用這兩個條文，更不用思考後續複雜的詮釋問題（例如是否要在同性結合裡面把配偶一方當作生父、另一方當作生母；亦或是因為沒有「生」父母而根本不能套用這兩個條文）。總而言之，婚姻定義公投若通過，在親屬法「準正」的問題上，「同性結合當中沒有同婚生子女」這種見解會多一分支持。

在準正問題上，婚姻定義公投應該是比較有道理的，因為準正的規定其實是一種方便的便宜規定，認為已經有小孩之後兩人再結婚原則上很有可能這個小孩是兩人親生的。但這個原則的預設在同性結合上顯然說不通，因為同性結合無法自然生產小孩，如果發生此種情形，則顯然是另有生父。

婚姻定義公投可使同志重婚、騙婚無罪

刑法第237條與238條則規定：

有配偶而重為婚姻或同時與二人以上結婚者，處五年以下有期徒刑。其相婚者亦同。

以詐術締結無效或得撤銷之婚姻，因而致婚姻無效之裁判或撤銷婚姻之裁判確定者，處三年以下有期徒刑。

這分別是重婚罪與詐術結婚罪，在這兩罪裡如果被婚姻定義公投界定成只包括異性結合，就會產生同性重婚、騙婚，刑法不處罰的情況；但在此處還有一些解釋上的難題，如果認為這兩罪是為了保護結婚或訂婚的當事人，就與配偶權利義務有關，似乎要處罰，但如果認為這是為了維護客觀社會秩序，確保特定制度的社會公信力，則似可傾向不罰；另外要注意的是就算解視為同性結合不會受重婚罪處罰，也不代表同性就可以重婚，因為民法第988條第一項第三款明確規定重婚無效，這個規定是在配偶間權利義務的規定，需平等保障，所以在此只是不以刑事處罰，不是可以重婚。總而言之，婚姻定義公投在重婚罪和詐術結婚罪上，會比較傾向於解釋為同性結合不成立這兩罪。

公投會切斷社福資源介入同性結合

再者是與助人工作有關的法令，此處舉出社會工作師法（第15條第一項第一款）、身心障礙者權益保障法（第50條第一項第五款）、兒童及少年福利與權益保障法（第54條第一項）：

社會工作師執行下列業務：

一、行為、社會關係、婚姻、家庭、社會適應等問題之社會暨心理評估與處置。（社會工作師法）

直轄市、縣（市）主管機關應依需求評估結果辦理下列服務，提供身心障礙者獲得所需之個人支持及照顧，促進其生活品質、社會參與及自立生活：

五、婚姻及生育輔導（身心障礙者權益保障法）

醫事人員、社會工作人員、教育人員、…及其他執行兒童及少年福利業務人員，於執行業務時知悉兒童及少年家庭遭遇…婚姻…等問題，致兒童及少年有未獲適當照顧之虞，應通報直轄市、縣（市）主管機關。（兒童及少年福利與權益保障法）

在此有對同志不利的情形，但也有有利的。這裡舉出社工師、障礙者保障法令界定助人工作的範圍，會牽連到案主能否得到協助資源，如果相關業務的定義中「婚姻」被限定在一男一女，表示如果潛在案主是同志，與配偶的共營生活出了問題，不被認為是業務範圍，助人工作者不必幫，這對同志當然是不利的。但最後一個兒少法的相關規定，則未必對同志不利，倘若養育者因婚姻出問題而疏於照顧兒少，相關助人工作者有通報政府的義務，如果此處「婚姻」被界定成異性結合，那麼養育者是同志的狀況（例如重組家庭，同性配偶其中一方是之前一段婚姻所生子女的法定監護人）政府就不會介入，同性婚姻不會被政府定義成失能家庭，這對同志可能是有利的，因為不會被政府指責為照顧不周，而延伸後續一系列輔導、處罰的問題；但也可能是不利的，因為因此可能就得不到協助資源。

公投使同性配偶不能請領遺族年金

最後舉出與社會（福利）法有關，這裡舉國民年金法（第50條第二項第一款與第二款）與公務人員退休資遣撫卹法（第45條第一項第一款）為例：

前項遺屬年金給付條件如下：

一、配偶應年滿五十五歲且婚姻關係存續一年以上。但有下列情形之一者，不在此限：

（目次省略）

二、配偶應年滿四十五歲且婚姻關係存續一年以上，且每月工作收入未超過其領取遺屬年金給付時之月投保金額。（國民年金法）

第四十三條第一項所定遺族為配偶…而不支領遺屬一次金者，得依下列規定，按退休人員亡故時所領月退休金之二分之一或兼領月退休金之二分之一，改領遺屬年金：

一、具備以下條件之一且未再婚配偶，給與終身。但以其法定婚姻關係於退休人員亡故時，已累積存續十年以上為限：

（目次省略）（公務人員退休資遣撫卹法）

在這兩個年金請領規定裡，都以婚姻關係存續若干年為配偶的請領資格，如果此處「婚姻」被定義為異性結合，則同性結合就不能據此規定申請遺族年金給付，對同志不利。

婚姻定義公投效力遠比想像中性

綜合本文擇列法律用語有「婚姻」而非直接規範配偶間權利義務的條文來看，方向其實非常不一致，親屬法制上的準正是否對同志有利，其實是視當事人想不想要後代、重婚罪與詐術結婚罪對同志有利、助人工作法令有對同志不利（不能引進救助資源）也有有利（政府因不能介入而不能視同志家庭為失能家庭）、社會法則屬不利（配偶失去年金請領資格）。為何如此？其實因為當初各種法條寫入婚姻一詞，本來沒預想到可能包含同性結合，同婚釋憲的發展本來就是舊法制預料外的情形，所以婚姻定義公投可以說只是恢復個別法律原先預想的狀態，原先的規範本來就不全是對（異性）婚姻的有利，也有可能是約束與限制，所以將婚姻限定在一男一女的結合，對同性結合來說也是各有利弊，並非一味給予不利對待。

當然，本文並未窮盡檢視所有法律中出現的「婚姻」用語，婚姻定義公投後如何解釋法律，也是本文盡量交代說裡，行政或司法機關仍可能有不同決定。本文想傳達的是，對比媒體中強烈流傳透漏婚姻定義公投屬於「反同」、「不友善」，在中選會把關後的本公投案，其實效力遠比想像中的中性。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航